Праздники задержали ковид. Но скоро зараженных станет больше

После окончания новогодних праздников россиян может ждать подъем заболеваемости COVID-19, в частности штаммом «омикрон». Это связано с началом деловой активности населения. Защититься от новой ковидной волны поможет соблюдение санитарно-эпидемиологических правил и вакцинация.

Новогодние праздники подошли к концу, и россияне вышли на работу и учебу, но начало 2022 года может быть омрачено новым всплеском заболеваемости. Руководитель научной группы в ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов спрогнозировал рост числа заболевших ковидом и связал его с распространением нового штамма «омикрон».

В то же время россиянам дали и более оптимистичный прогноз. По мнению врача-вирусолога Владислава Жемчугова, окончание выходных не принесет нового роста инфицированных, поскольку в школах и вузах каникулы, многие люди улетели отдыхать за границу. Специалист заверил, что сейчас заражаются непривитые люди и те, кто переболел давно.

Праздники и вирус

Выходные после Нового года могли как ослабить иммунитет россиян, так повысить его и защитить тем самым от болезней. Иммунолог Владимир Болибок напомнил «360», что те, кто часто гулял, проявлял физическую активность или решил оздоровиться в домах отдыха, поддерживали свой иммунитет и отдохнули от рабочего стресса. И наоборот, россияне, которые часто пили спиртное и не вели здоровый образ жизни, навредили иммунной, пищеварительной и эндокринной системам. Но в целом праздники пошли во благо, поскольку замедлили распространение коронавируса.

«Люди не ходили на работу, не ездили в общественном транспорте. Дети также не ходили в школу, родители не водили их в детские сады. Все были дома и общались между собой, поэтому заболеваемость выдает спокойные цифры», — рассказал Болибок.

Небольшой спад заболеваемости продлится недолго — по прогнозам специалиста, с выходом на работу и нарастанием деловой активности увеличится количество инфицированных «омикроном».

Однако не все настроены так пессимистично. Врач-инфекционист Юрий Венгеров напомнил, что ковид, как и другие респираторные инфекции, имеет сезонность и проявляет активность осенью и весной.

«Сейчас можно ожидать больше смешанных случаев, например ковида вкупе с гриппом или другой инфекцией. <…> Небольшой подъем стоит ожидать в марте, а дальше он будет снижаться», — рассказал Венгеров.

Волна «омикрона» в России

Штамм «омикрон» вызвал высокий всплеск заболеваемости в других странах. В начале января во Франции госпитализировали 20 тысяч человек с COVID-19, а в Аргентине в сутки заболели 95 тысяч людей.

В России пока что не было резкого роста заболеваемости в связи с «омикроном», и мнения медиков относительно новой волны ковида в России разделились. По словам Юрия Венгерова, заметного подъема заболеваемости не будет. Другой точки зрения придерживается Владимир Болибок, который не исключил роста числа инфицированных и порекомендовал россиянам не забывать про средства защиты.

«Европейские коллеги подчеркнули, что надо носить сертифицированные респираторы с маркировкой N95 и FFP3. И, конечно, стоит соблюдать социальную дистанцию, не скапливаться в одном помещении. Неиммунным и тем, кто давно перенес ковид, нужно прививаться», — рассказал Болибок.

Несмотря на риски новой волны коронавируса в России, медики напомнили, что летальность от штамма невысокая, а иммунная система быстро справляется с вирусом. Доктор медицинских наук, врач-иммунолог Владислав Жемчугов напомнил, что у штамма нет потенциала к убийству.

«Вирус никого не убивает, потому что вместе с погибшим он сам умирает. Его задача — быстро рассеяться по планете, чтобы найти то животное, которое примет эстафету от человека. И он будет ждать того момента, когда коллективный иммунитет людей на планете упадет: появятся новые поколения и замедлится вакцинация. С этой точки зрения „омикрон“ — шаг к завершению пандемии», — заключил Жемчугов.

По мнению специалиста, сейчас стоит сделать упор на амбулаторном лечении и защите от вируса онкобольных и людей с иммунодефицитом.