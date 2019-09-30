От Дня учителя до Хэллоуина. Какие праздники ждут россиян в октябре

Октябрь — самый воспеваемый поэтами месяц. Но это время не только шуршащих листьев. Среди ваших знакомых наверняка есть музыканты, автомобилисты и учителя, а может, вы захотите отметить день рождения Владимира Путина или Джона Леннона 😉 Рассказываем, к каким праздникам в октябре уже пора готовиться.

День пожилых людей

День пожилых людей отмечают 1 октября по всему миру начиная с 1991 года. В этот день, в том числе и в России, проходят фестивали в защиту прав пожилых людей, конференции и конгрессы. Общественные организации и фонды обычно устраивают в этот день благотворительные акции. В 2019 году общемировым слоганом станет «Путешествие к возрастному равенству».

Международный день музыки

Также 1 октября по всему миру принято поздравлять музыкантов и всех тех, кто имеет отношение к музыке. Одним из инициаторов учреждения этого дня является российский композитор Дмитрий Шостакович.

Источник фото: Pixabay

День рождения Махатмы Ганди

Будущий идеолог национально-освободительного движения Индии родился 2 октября 1869 года. Он получил блестящее образование в Великобритании, но так и не был принят в высшие круги. После этого вернулся в Индию и начал бороться за ее независимость. Он также выступал против кастового неравенства. Был убит в 1948 году в результате заговора.

День космических войск России

Этот профессиональный праздник учрежден указом президента Российской Федерации и отмечается ежегодно 4 октября. В этот день в 1957 году был запущен первый искусственный спутник Земли, советский «Спутник-1».

«Спутник-1» Источник фото: Wikimedia

День учителя

5 октября отмечается Международный день учителя. В этот день в 1966 году на конференции ЮНЕСКО приняли первый документ, регулирующий условия труда учителей: «О положении учителей». С 1965 по 1993 год День учителя в России отмечался в первое воскресенье октября.

Всемирный день архитектуры

Этот праздник всех архитекторов и просто любителей красивых зданий отмечается в первый понедельник месяца, который в 2019 году приходится на 7 октября. Этот праздник был учрежден Международным союзом архитекторов (МСА). Традиционно в этот день по всему миру организуются профильные конференции. В России, кроме мероприятий, президент перед праздником присваивает звание народного архитектора РФ.

День рождения Владимира Путина

Владимир Путин родился в Ленинграде, современный Санкт-Петербург, 7 октября 1952 года. Стал президентом 31 декабря 1999 года, с 2008 по 2012 год возглавлял правительство, а потом снова пересел в президентское кресло.

Источник фото: пресс-служба Кремля

Сергей Капустник

8 октября православные отмечают память Святого Сергия Радонежского. На Сергея Капустника на Руси рубили капусту, заготавливая ее на зиму, отсюда и называние праздника. Девушки и парни собирались вместе рубить капусту, много шутили, пели и знакомились. Иногда, чтобы выдать девушку замуж, ее семья звала гостей вместе рубить капусту, и та могла проявить себя перед потенциальными женихами.

День рождения Джона Леннона

Будущий основатель и один из лидеров группы The Beatles Джон Леннон родился 9 октября 1990 года в Ливерпуле. Он стал одним из родоначальников современной рок-музыки, а в 1980 году был убит фанатом.

Источник фото: Wikimedia

Всемирный день яйца

Этот праздник, пока неофициальный, отмечается любителями этого продукта во вторую пятницу октября. В этом году это 11 октября. К этому дню стоит запастись рецептами блюд с яйцами. Праздник начали отмечать с 1996 года по просьбе участников очередной конференции «Международной яичной комиссии», которая проходила в Вене.

Всемирный день девочек

Этот день отмечается по всему миру 11 октября начиная с 2012 года. Он был внесен в календарь ООН, чтобы привлечь внимание к социальным проблемам и неравенству, с которыми девочки сталкиваются по всему миру. Это в том числе возможность или ее отсутствие получить образование, квалифицированную медицинскую помощь, выйти замуж без принуждения.

День работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности

Этот праздник отмечается только в России с 1999 года, он выпадает на второе воскресенье месяца — 13 октября 2019 года. В этот день поздравляют не только работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, но и всех, кто трудится на земле и поставляет в магазины продукты питания.

Источник фото: flickr

Покров день

Покров пресвятой Богородицы и Приснодевы Марии празднуется православными 14 октября. В этот день в X веке в Константинополе, во время богослужения, юродивый Андрей и его ученик Епифаний увидели парящую в воздухе Богородицу, которая распростерла над молящимися белое покрывало — покров. В этот день на Руси часто женились, особенно если парень и девушка познакомились на Сергея Капустника.

День ООН

24 октября с 1948 года отмечается День Организации Объединенных Наций. Именно в этот день вступил в силу устав ООН. Обычно 24 октября генеральный секретарь обращается к мировому сообществу с посланием.

Источник фото: flickr

День таможенника

25 октября — государственный праздник всех сотрудников таможни в России. Он был установлен указом президента Бориса Ельцина в 1995 году. В СССР этот праздник отмечался 29 мая.

День автомобилиста

В России этот праздник отмечается в последнее воскресенье октября, в 2019-м это будет 27 октября. Это профессиональный праздник не только водителей, но и ремонтников, техников, сотрудников автотранспортных предприятий. А можно поздравить и всех тех, кто не представляет своей жизни без автомобиля.

Источник фото: Pxhere

День памяти жертв политических репрессий в СССР

Этот день посвящен памяти людей, погибших или пострадавших в ходе политических репрессий. В России отмечается ежегодно 30 октября. В Москве с 2007 года проходит акция «Возвращение имен», когда участники митинга по очереди зачитывают имена людей, расстрелянных в 1937-38 годах. Митинг традиционно проходит у Соловецкого камня. Акции устраиваются и в других городах: Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Самаре, Иркутске, Томске, Тюмени и других.

Хэллоуин

Современный международный праздник, который разошелся по странам из Ирландии и Шотландии. Отмечается 31 октября, в канун Дня всех святых. В этот день принято одеваться в карнавальные костюмы, а дети в такой одежде еще и ходят по домам, выпрашивают сладости. Из еды обычно готовят блюда на основе яблок, а тыкву просто используют в качестве украшения.