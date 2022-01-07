Новогодние пожары уносят жизни и лишают крова. Как провести праздники безопасно

Новогодние праздники относят в России к одним из самых пожароопасных периодов. Из-за неправильного обращения с огнем, пиротехникой и гирляндами количество пожаров возрастает в разы. В результате ЧП гибнут взрослые и дети. «360» напоминает о главных мерах безопасности, которые нужно предпринять в Новый год и Рождество.

Не брать с рук

В первую очередь важно помнить о том, что гирлянды, пиротехнику и хлопушки нельзя покупать на рынке, с рук у незнакомых людей — таких торговцев можно встретить и у станций метро. В этом случае есть вопросы к качеству этого товара.

«Сама по себе гирлянда, которая втыкается в розетку 220 ватт, безусловно, является источником опасности, но энергопотребление гирлянды со светодиодными лампочками, в принципе, ничтожно. Единственная рекомендация — не покупать эти устройства на рынках», — рассказал ведущий эксперт научно-производственной компании «Фонд пожарной безопасности» Константин Кузнецов.

Специалист отметил, что вся пиротехника, в сущности, делится на устройства со звуковыми и световыми эффектами. Уровень пожарной безопасности у них тоже не слишком высок, скорее, они представляют риск с точки зрения травм конечностей, зрения. Безусловно, нельзя использовать петарды и фейерверки дома. В этом случае угроза нанести себе серьезный вред и спровоцировать возгорание очень высока. При запуске на улице с соблюдением техники безопасности вероятность вызвать пожар мала.

«На сегодняшний день пиротехнические изделия, которые продаются в магазинах, существенной опасности с точки зрения пожаров не представляют и не являются ее источниками», — добавил Кузнецов.

В случае, если дома все-таки возникло возгорание, эксперт посоветовал использовать самоспасатель. Он, по его словам, является идеальным средством защиты органов дыхания. Он похож на противогаз, в защитной маске которого есть активно связанный кислород, при дыхании он в течение 15 минут предотвращает попадание угарного газа в легкие. У человека есть возможность за это время покинуть задымленное помещение.

Кузнецов обратил внимание, что в случае, если горит что-то очень токсичное или возгорание распространилось на очень большой площади, это устройство уже не спасет, но при обычном бытовом возгорании оно дает защиту от опасных факторов. Гостиницы по российскому законодательству должны быть оборудованы такими самоспасателями, добавил он.

Всем владельцам загородных домов или квартир Кузнецов посоветовал иметь дома один или несколько огнетушителей — в зависимости от площади жилища.

«Он несложен в использовании, но есть ограничение: пользоваться им имеет смысл только в начальной стадии пожара. Когда происходит существенное возгорание, рекомендуется просто эвакуироваться и не пытаться потушить огонь самостоятельно», — сказал эксперт.

Купить огнетушитель можно в любом многофункциональном магазине, где продают промышленные товары.

Топ-5 пожаров первой недели года

В четверг, 6 января, крупный пожар вспыхнул в жилом доме на улице Коштоянца в Москве. Возгорание возникло в квартире на шестом этаже, затем пламя перекинулось на седьмой этаж. На месте работали несколько десятков пожарных. Были спасены 24 человека, двое из них дети. В МЧС сообщили об одном пострадавшем.

В этот же день огонь охватил двухкомнатную квартиру в доме на Петергофском шоссе. По данным 78.RU, при пожаре пострадал один человек, его передали медикам.

В Рязани в четверг тушили возгорание в квартире в многоэтажном доме на улице Шереметьевская. Пламя вырывалось из окон на улицу, возникло сильное задымление. По словам местных жителей, в доме есть проблемы с отоплением, поэтому люди постоянно пользуются электронагревателями.

Две женщины стали жертвами пожара в Челябинской области, в СНТ «Мирный» под Чебаркулем. Огонь охватил баню и садовый дом. Пламя тушили на площади 27 «квадратов».

Источник фото: ГУ МЧС Челябинская область

В Красногорске при пожаре на чердаке двухэтажного жилого дома в поселке Светлые Горы погибли двое мужчин и женщина. Их тела нашли спасатели, которые занимались тушением огня. Площадь возгорания составила 128 квадратных метров. Огонь охватил чердачное помещение, из-под крыши валил густой дым.

Фото: ГУ МЧС Московской области