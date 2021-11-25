Праздник Киккской иконы Божией Матери «Милостивая»: какую историю она хранит

Православные верующие всего мира 25 ноября почитают икону Божией Матери «Милостивая». Считается, что этот образ Девы Марии написал сам евангелист Лука. Благодаря цепи чудесных событий икона попала на Крит и до сих пор там хранится, скрытая от посторонних глаз.

Икона евангелиста Луки

Апостол Лука был автором первых христианских икон. «Милостивая», или по-гречески «Елеуса», написана при жизни Богородицы. По преданию, Дева Мария благословила эту и другие иконы Луки, и апостол отвез их в одну из первых христианских общин в Египте. Там икона Божией Матери и находилась до 980 года.

Когда в страну пришли сарацины, начались гонения на христиан, они поняли, что икону нужно спасать. Несколько человек взялись отвезти ее на один из египетских островов. По пути их судно было захвачено пиратами. Однако удача улыбнулась пленникам у знаменитого сладостями портового города Тамиата, нынешнего города Думьят, рассказал сайт pravenc.ru.

Два константинопольских корабля пришли на помощь — они прогнали пиратов и освободили пленников. Икону же моряки отвезли в Константинополь. Там ее поместили в императорском дворце, где она и оставалась до конца ХI — начала ХII века, до времени правления византийского императора Алексия Комнина.

Возвращение иконы на Крит

Однажды императорский полководец и наместник Кипра Мануил Вутомит во время охоты заблудился в горах Троодос. Поплутав, наместник наткнулся на отшельника Исаию, у которого и спросил дорогу. Однако монах был настолько занят своими молитвами, что просто не заметил приблизившегося Мануила. Тот в сердцах избил старца и сам выбрался к городу.

Вскоре наместник заболел. Как пишут, он быстро догадался, что недуг был карой за побитого в горах отшельника, и решил попросить у него прощения. В то же время монаху Исаие, согласно преданиям, явилась сама Богородица. Она рассказала о раскаянии Мануила и велела, чтобы тот привез на Кипр из императорского дворца икону, что написал Лука.

Когда Мануил Вутомит приехал к иноку, тот исцелил наместника молитвой и передал приказ Девы Марии. Однако Мануил медлил — и на этот раз болезнь поразила его дочь. Пришлось спешить к императору. Тот неожиданно легко согласился отдать чудесную икону, но тайком вызвал лучшего художника и велел сделать копию, которую и решил отдать наместнику.

Тем временем дочь Вутомита выздоровела, а вот император Алексий Комнин занемог. Ночью ему явилась Богородица и потребовала сдержать слово. После этого император послал настоящую икону на Кипр, а наместнику велел выделить средства для постройки монастыря во имя Пресвятой Богородицы.

Источник фото: wikipedia

Эмблемой Киккского монастыря стала пчела. По легенде, император решил испытать монаха-отшельника: показал две иконы и потребовал отличить настоящую от копии. Илия никогда до того не видел этой иконы, однако севшая на образ пчела помогла узнать оригинал.

Богоматерь, скрытая покровом

Еще при перевозке из Константинополя образ закрыли платком — после явления Богоматери Алексий Комнин боялся лишний раз потревожить ее даже взглядом. В монастыре тоже решили оставить образ прикрытым. Даже иноки, меняющие покров раз в несколько лет, делают это стоя позади иконы.

Источник фото: cyrillitsa.ru

В 1576 году был создан первый серебряный оклад для иконы. Лики были оставлены открытыми, а в том месте, где рука младенца Христа лежит на груди Богоматери, была устроена дверца. Позже, в 1795 году, оклад заменили новым — серебряным с позолотой, украшенным бриллиантами, сапфирами и другими драгоценными камнями. Он покрывает икону до сих пор.

В середине XVIII века в храме был оборудован иконостас — и икона располагалась в центральной его части. Хотя образ время от времени все же выносят из монастыря, он явно не любит праздного любопытства. Существует легенда, что Александрийский патриарх Герасим как-то приподнял покров «Милостивой» и тут же потерял зрение. А иеромонах Иоанн Родосец из Иерусалима остолбенел и потерял дар речи.

Чудеса иконы

Верующие считают икону чудотворной. Одним из напоминаний о этом служит медная рука, висящая слева от образа Богородицы. По преданию, некий мавр однажды покусился было на святыню — и у него тут же отсохла рука. Перепуганный мавр бросился умолять Деву Марию о прощении и был исцелен. А медную руку он подарил монастырю, чтобы она стала назиданием наглецам.

Легенды хранят предания, что икона помогала людям обрести зрение, поднимала на ноги парализованных, лечила бесплодных женщин, защищала от пожаров и падения в пропасть, помогала при засухе. Когда Крит атаковала саранча, монахи вышли на крестный ход с чудотворной иконой — и внезапно появились птицы, истребившие насекомых.

По молитве умиравшего от жажды монаха недалеко от обители забил источник. Впоследствии его вода исцеляла — кого от отеков головы, кому-то залечила раны на ногах, кого спасла от горячки. Хроники сохранили свидетельства, что воды источника излечили даже бесноватого иконописца Иакова.

Отражения Киккской иконы

Несмотря на то, что икона закрыта, с нее все же было написано немало образов — так называемые списки, которые хранятся сейчас в Грузии, Эфиопии, Болгарии, Египте и Греции. На Украине копия иконы хранится в женском Никольском монастыре в Мукачеве, рассказал сайт azbyka.ru.

Источник фото: wikipedia

В России «Милостивая» есть в московском храме Всех Святых на Кулишках в Москве. А особо чтимый список Киккской иконы, появившийся в XVII веке, находится в Зачатьевском монастыре Москвы. После разорения обители в 20-х годах прошлого века икону передали в храм пророка Илии в Обыденском переулке. В 1999 году она вернулась на свое прежнее место.