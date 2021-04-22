Праздник чистоты для всех. Как пройдет главный субботник Подмосковья

В последнюю субботу месяца в Подмосковье пройдет большой общеобластной субботник. Жители смогут навести порядок после зимы, помочь убрать дворы и улицы, а также посадить деревья. Весь собранный мусор сразу отправят на переработку на КПО. Сделать регион чище может каждый — вот как это будет.

Когда будет субботник?

Муниципальные субботники в Подмосковье начались 3 апреля. За это время часть работ по облагораживанию региона после зимы уже выполнили, но многое еще предстоит сделать.

Специально для этого организовали большой общеобластной субботник, который пройдет 24 апреля, с 10:00 до 16:00. В каждом населенном пункте будут свои точки сбора — их можно уточнить на сайте Министерства благоустройства региона.

Источник фото: телеканал «360»

Кто может поучаствовать?

Этот субботник станет первой масштабной уборкой с 2019 года — в прошлом году сбор отменили из-за пандемии. В этот раз приводить Подмосковье в порядок выйдут работники сферы ЖКХ, предприниматели, неравнодушные жители и депутаты Московской областной думы.

Принять участие в субботнике может каждый желающий. Приходить можно с детьми — для маленьких помощников подготовят увлекательные мастер-классы.

Что с собой брать?

Никакой инвентарь участникам субботника приносить не нужно. Все, что понадобится, выдадут на месте: грабли, лопаты и метлы, перчатки, тачки и мешки для мусора, план-схемы с программой.

Запасаться едой на перекус тоже не придется — организаторы подготовят точки с бесплатным питанием. После работы начнется праздничная программа и ярмарка.

Это своего рода праздник, возможность каждому жителю внести свою лепту. Прошу глав обратить на это персональное внимание, организация должна быть на должном уровне Андрей Воробьев губернатор Подмосковья.

Что будут делать?

Во время масштабной уборки от мусора избавят парки, скверы, дворы и улицы. Кроме того, в порядок приведут памятники, покрасят заборы, спилят сухостой, а также отремонтируют урны и лавочки. Отдельное внимание уделят дорогам — специалисты проведут отвод талых вод, оцифруют ямы и начнут ремонт тротуаров.

Если погода будет хорошей, в этот день в Подмосковье запустят 228 фонтанов. Перед этим их очистят, проверят работу инженерных систем, а также облагородят прилегающую к ним территорию.

К приходу настоящей весны в Московской области высадят саженцы деревьев и кустарники, а также обустроят клумбы. Сажать цветы вряд ли будут — для этого воздух должен прогреться до +12. Если прогнозы синоптиков сбудутся, 24 апреля будет на несколько градусов холоднее.

Почему это важно?

Организовать субботник в регионе поручил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Он подчеркнул, что жители должны надеяться на коммунальные службы, но самим точно «плошать не следует».

«Мы постараемся сделать так, чтобы каждый мог со своим ребенком, сам какую-то лепту внести. Мне кажется, что это очень важно. Ведь там, где ты живешь, ты должен присматривать [за состоянием территории] и заботиться об этом», — отметил Андрей Воробьев.

Подмосковье откликнулось

Не дожидаясь общеобластного субботника, в городских округах Подмосковья прошли локальные — жители населенных пунктов вместе с коммунальными службами привели в порядок свои дворы и улицы.

Субботнику даже посвятили видео — его записали актеры дубляжа, которые стали популярны после ролика про озвучку навигатора. Карен Арутюнов, Альберт Ибрагимов, Аниса Муртаева и Дарья Блохина поехали за город, обсуждая, как разделаются с кем-то и разложат его по пакетам, потому что он сильно мешает. Разумеется, речь шла о мусоре, который показался из-под снега с приходом весны.