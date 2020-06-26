С 1 июля в России заработают новые правила для автомобилистов. Они кардинально не изменят жизнь водителей, но и никак не помогут обеспечить безопасность.

Первое, что изменится, это ограничение на ввоз больших машин с правым рулем. То есть в России с 1 июля 2020 года нельзя будет приобретать праворульную технику категорий М2 и М3: самосвалы, машины для строительных работ, микроавтобусы, грузовики с манипуляторами и пассажирские автобусы. Автомобили, которые ввезли и растаможили до вступления в силу нового регламента, можно эксплуатировать без ограничений в прежнем режиме, отметило РИА ФАН.

Второе нововведение — регламент, связанный с тюнингом. Чтобы установить на автомобиль газовое оборудование, фаркоп, лебедку и багажник, нужно будет отдавать машину в специальную лабораторию. Там специалисты должны проверить оборудование. По старым правилам некоторые фирмы выдавали нужное заключение по присланным фотографиям, но теперь такую практику запретят.

Последнее изменение — порядок прохождения медицинского освидетельствования при получении или продлении водительских прав. Чтобы получить справку, с 1 июля придется сдать дополнительные анализы. Это произойдет только в случае, если нарколог найдет у водителя признаки злоупотребления алкоголем или наркотиками.

Все перечисленные изменения вызвали вопросы у специалистов.

Бумажные изменения

Автомобильный эксперт Вячеслав Субботин по просьбе «360» оценил все нововведения. Запрет ввозить праворульные машины специалист отказался связывать с обеспечением безопасности и нашел другое преимущество, выгодное для государства: защита внутреннего рынка.

В основном праворульные машины в Россию везут из Японии. По мнению Субботина, автомобили из этой страны надежнее, они больше приспособлены к работе и имеют лучший функционал.

То, что у нас производят — а производят барахло, — не берут. Чтобы защитить этот рынок, начинают хотя бы с этого, дальше будет больше. Это защита рынка, прикрывающаяся безопасностью Вячеслав Субботин.

Источник фото: Pixabay

Собеседник «360» оценил и другое нововведение: правила для газобаллонного оборудования. По его словам, в России уже давно нельзя ставить газ в машину без разрешения. Для такого тюнинга был «бездумный, копированный» регламент, из-за которого нужный для экономики страны газ в автомобилях, по сути, попал под запрет, потому что нужно пройти огонь и воду, чтобы водителю разрешили установить соответствующий баллон.

То, что введут с 1 июля, — попытка исправить корявый технический регламент. Это могло быть полезно для коммерческого транспорта, но получить разрешение все равно будет сложно, считает Субботин.

«Пытаются что-то сделать, исправить корявый техрегламент. Это частичные меры — как мертвому припарка. <…> Трудно это все делать, прежде всего документально», — считает специалист.

Говоря о новых правилах медицинского освидетельствования, Субботин отметил, что россияне все равно найдут способ получить справку быстрее, обходя все бюрократические проблемы.

Автомобилистам от этого (до изменений с 1 июля — прим. ред.) ни горячо ни холодно — все изменения бумажные и лишь сотрясают воздух Вячеслав Субботин.

Источник фото: РИА «Новости»/Евгений Биятов

Пассажиры и дальнобойщики

«360» также пообщался с представителем сферы пассажирских и грузовых перевозок. По словам председателя Ассоциации перевозчиков пассажиров Василия Киселева, в его отрасли никогда не пользовались транспортом с правым рулем.

Председатель ассоциации «Грузавтотранс» Владимир Матягин в разговоре с «360» назвал идею с запретом праворульной техники дельной. Хотя в России таких автомобилей не очень много.

Я считаю, что полезно [запретить праворульные грузовики], потому что в каждой стране все-таки есть свои правила и праворульные автомобили чуть больше попадают в аварии, потому что даже зона видимости при обгоне у них минимальная Владимир Матягин.

Грузовики с правым рулем популярны в основном на Дальнем Востоке, а не в европейской части России.