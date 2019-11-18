Православный комикс с Билли Айлиш в главной роли. Стоп, что?

Прежде всего стоит обратиться к названию нового творения РПЦ — «Техника духовной безопасности». Как будто создатели решили с порога показать, что даже они сами относятся к предмету и к реализации со знатной долей иронии. Как серьезно относиться к православному комиксу о крещении Руси с таким названием? Конечно, здесь можно увидеть эдакий кликбейт — попытку заинтересовать нестандартным названием, нестандартным персонажем.

Ведь одна из героинь комикса — американская певица Билли Айлиш. Взяли ее образ якобы потому, что она — кумир молодежи, который к тому же попадает в возрастную категорию, на которую комикс ориентирован — подростки. По мнению создателей многие современные школьники хотели бы учиться вместе с эпатажной певицей, а потому ее и помещают в классную комнату вместе с неотъемлемыми атрибутами любой школы — «помедленнее, я записываю» и до тошноты зеленой меловой доской.

Билли Айлиш даже задает священнику, проводящему занятие, вопрос — сколько раз за жизнь можно проходить обряд крещения. Только вот выглядит все это так натянуто и неестественно, что вряд ли кто-то будет с удовольствием смотреть сей «шедевр».

Попытка приобщения молодежи к церкви посредством массовой культуры — дело хорошее. Только вот исполнена задумка не очень хорошо — не зря «православный комикс» приобрели в Музее лубочных рассказов. Ведь именно лубки приходят на ум, когда видишь примитивное исполнение комикса. Причем дело даже не в стиле — напротив, он весьма неплох, хоть в нем и нет достаточной выдержанности.

Скорее смущает банальная и ничем не обоснованная форма «вопрос-ответ», которая, наверное, показалась авторам оптимальным инструментом сторителлинга. Только вот интересен такой продукт вряд ли кому-то будет — для молодого поколения все-таки слишком топорно, слишком просто и скучно. Зачем Билли Айлиш спрашивать про то, сколько раз в жизни можно креститься? Да и вообще кому придет в голову такой вопрос?

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Наверное, было бы органичнее, если бы подростки задавали провокационные вопросы — про секс, ориентации, про отношения с другими религиями, про насильственное крещение огромной языческой Руси, про отношения с другими конфессиями, про аборты, про практику отпущения грехов... Ведь это действительно интересно, а не то, в каком возрасте можно окунуться в купель со святой водой и сколько раз.

Но проблема в том, что церковь не готова отвечать на такие вопросы. Она не готова их поднимать, не готова объяснять. У нас совершенно отсутствует культура диалога между церковью и человеком, это видно и в злосчастном комиксе. Несмотря на то, что сделан он, наверное, с благой целью, у детей никто не спросил, что им на самом деле интересно узнать. За них решили, сложив свои устаревшие представления в якобы современную оболочку — комикс.

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