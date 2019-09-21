От Рождества до Дня Святой Троицы. Православный календарь на 2020 год

Православный Церковный календарь обновляется каждый год и включает в себя два вида событий. Первые всегда остаются неизменными и называются непереходящими. Такие праздники приходятся на одно и тоже число. Остальные торжества переходящие и зависят от того, на какую дату выпадает Пасха.

Рождественский пост и Рождество Христово

Каждый новый год в православном календаре начинается с Рождественского поста, который не менее строг, чем Великий. В январе верующие традиционно постятся до 6 числа, но сами ограничения начинаются еще 28 ноября. Этот пост является последним и необходим, чтобы очистить тело и душу перед днем появления на свет Иисуса Христа.

В Сочельник, 6 января, все идут на вечернюю службу, а после можно сесть за стол. Обычно православный праздник проводят в кругу семьи, а в качестве главного блюда подают кутью. Она готовится из пшеницы с добавлением меда. По всем канонам на столе должно быть 12 постных блюд, но сейчас многие обходятся всего несколькими.

На следующий день наступает Рождество Христово, а в ночь на 7 января проводят праздничную Божественную литургию. После строгого поста православные с размахом отмечают этот праздник и накрывают богатый стол. Следующие 12 дней называются святками, принято ходить друг другу в гости, веселиться и не отказывать себе во вкусных блюдах. Этот период считается самым мистическим и подходящим для всевозможных гаданий.

Крещение: когда нырять и как не заболеть

После святок 19 января по православному календарю наступает Крещение, которое празднуется в честь крещения Иисуса Христа в реке Иордан Иоанном Крестителем. В Крещение принято окунаться в освященные проруби, что символизирует некое обновление и новую жизнь.

Как говорил Святой Иоанн Златоуст: "Христос крестился и освятил естество вод, и потому в праздник Крещения все, почерпнув воды в полночь, приносят ее домой и хранят во весь год».

Но стоит помнить, что к окунанию зимой стоит относится серьезно и готовится заранее, чтобы не возникло проблем со здоровьем. Врачи рекомендуют не употреблять перед этим алкоголь, погружаться в воду медленно, а после выхода из нее стразу растереть тело.

Масленица в 2020-м: даты и традиции праздника

В 2020 году масленичная неделя начнется 24 февраля, а сам праздник выпадет на 1 марта. Традиции этого торжества уходят корнями в язычество, когда на Масленицу провожали зиму и встречали приход весны.

В православном календаре этот праздник стал частью сыропустной седмицы. Эта неделя последняя перед Великим постом. Православным разрешается употреблять в пищу молочные продукты, в том числе и сыр. Вот откуда у недели взялось такое название. На Масленицу принято водить хороводы, печь блины, а в конце празднования сжигать чучело.

Великий пост: что можно и нельзя есть

Для любого православного христианина самым главным праздником является Пасха. Традиционно перед ней начинается подготовка в Великому посту, который в 2019-м начнется 2 марта и продлится до 18 апреля.

Это праздник в память о страданиях и смерти Иисуса Христа и том. что он 40 дней провел в пустыне без еды и воды. Сейчас поститься необходимо 48 дней, из которых самыми строгими являются первая и страстная седмицы (неделя в семь суток — прим.ред.).

В первый день Великого поста принято полностью отказываться от пищи. По понедельникам, средам и пятницам можно есть те продукты, которые не обрабатывались термически. Например, сухофрукты, овощи, мед или хлеб. Горячие блюда разрешаются по вторникам и четвергам, но они должны быть без масла. Его добавление возможно только в выходные дни. При этом постящиеся смогут включить в рацион рыбу 7 апреля (Благовещение Пресвятой Богородицы), 12 апреля (Вербное воскресенье).

Шестая неделя Великого поста является самой строгой, ее называют страстной. В эти дни нужно особо избегать дурных мыслей, ссор и не совершать плохих поступков. В 2020-м неделя начнется 13 апреля.

Пасха в 2020-м: печем куличи к 19 апреля

Светлый праздник Пасхи или Воскресение Христово согласно православному календарю выпадает на 19 апреля. Торжество является древнейшим и самым важным для православных людей, про него говорят — «праздников праздник и торжество из торжеств».

Перед праздником люди наводят порядок в доме, пекут хлеб или куличи, а также варят и раскрашивают яйца. В сам день Пасхи проводятся богослужения, а верующие приходят в церкви, чтобы освятить куличи и крашеные яйца.

День Святой Троицы

Троица является одним из 12 главных праздников для православных. По православному календарю Днем Святой Троицы будет 7 июня. Праздник связан с сошествием на землю Святого Духа, которое доказало триединство Бога (Отца, Сына и Святого духа). В День Святой Троицы принято приходить в церковь с веточками березы, которые необходимо освятить и поставить дома. Считается, что они могут защитить дом и семью от злых сил. Также на Троицу устраивают народные гуляния и пекут каравай.

Рождество Пресвятой Богородицы в 2020-м

Большой праздник — Рождество Пресвятой Богородицы по православному календарю отмечается 21 сентября. Впервые его отметили еще в IV веке и называли Малая Пречистая, Оспожинки или Осенины. На праздник пекут пироги, крендели и следят за погодными приметами. Например, если в день Рождества Пресвятой Богородицы на траве видна роса, то скоро нагрянут заморозки.

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