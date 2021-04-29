«Православное» порно как путь к блокировке. Сможет ли РКН бороться с PornHub

Роскомнадзор обнаружил на порносайте PornHub видео, которые оскорбляют чувства верующих и пропагандируют наркотики. Если экспертиза это подтвердит, ролики потребуют удалить. А в случае отказа заблокируют и сам ресурс. Правда, в таком случае это будет повторение истории с Telegram.

Роскомнадзор заподозрил несколько видеороликов порносайта PornHub в оскорблении чувств верующих, а также пропаганде наркотиков. Федеральная служба попросила провести проверку Генпрокуратуру, Следственный комитет и МВД, сообщили «Известия».

По мнению специалистов Роскомнадзора, как минимум в двух роликах фигурируют различные атрибуты православной церкви. Таким образом, видео подпадают под статью Уголовного кодекса «Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий». Ведомство также предложило рассмотреть вопрос о привлечении к ответственности их авторов.

Еще в трех сюжетах главные герои открыто демонстрируют наркотические вещества и способы их употребления. Ссылки на эти видео отправлены в Главное управление по контролю за оборотом наркотиков. Ролики потенциально подпадают под административную статью «Пропаганда наркотических средств».

Что грозит PornHub

Мировой лидер порноиндустрии — не первый сайт, который привлек внимание блюстителей чистоты интернета. Многие ресурсы, менее масштабные, но с аналогичным контентом, заблокированы уже давно. Но обычно их блокировка проходит без излишней шумихи, так как сайты не столь известны.

Пока не ясно, как именно были найдены данные видео. Если на них наткнулись сами представители Роскомнадзора, то непонятно, что они делали на данном ресурсе. Если их прислали верующие, то их присутствие на порносайте еще более странно.

Но как бы то ни было, если экспертиза все-таки подтвердит, что указанные видео на PornHub действительно оскорбляют и пропагандируют запрещенные идеи, Роскомнадзор потребует удалить эти ролики. Если администрация сайта откажется это делать, власти заблокируют страницы с видео, а впоследствии, возможно, и сам ресурс.

Заблокировать все не выйдет

Специалист по информационной и компьютерной безопасности Сергей Вакулин пояснил «360», что теоретически возможно заблокировать любой ресурс. И впоследствии заход на него будет возможен лишь через обходные пути: VPN или прокси.

«Но если у нас когда-нибудь будет собственный интернет и примут закон, как в Китае, о запрете использования VPN и прокси (и их использование будет легко отслеживаться), то на заблокированные сайты в теории будет невозможно зайти», — сказал эксперт.

Он также отметил, что в текущей ситуации Роскомнадзор может ограничить скорость PornHub, как это было сделано с Twitter. Но и тут пользователей спасут все те же VPN и прокси, а также сайты-зеркала, которые будут размещаться у других хостинг-провайдеров. Будут всплывать публикации отдельных видеороликов на других ресурсах.

«Также могут прийти другие друзья-помощники, как это было с Теlеgrаm в 2018 году. Тогда на помощь мессенджеру пришел Аmazоn. Роскомнадзор заблокировал более чем миллион IP-адресов Аmazоn, но подключился Gооglе и в конечном итоге блокировка оказалась провальной», — напомнил Сергей Вакулин.

Дешевле договориться

Эксперт подчеркнул, что блокировки обходятся бюджету в очень большие суммы. На блокировку упомянутого Теlеgrаm ушло порядка 60 миллионов рублей государственного бюджета. И, как мы видим, ушло в никуда. А при попытке блокировать мировой порноресурс наверняка будет своего рода восстание фанатов этого сайта.

«Кроме того, там ведь многие зарабатывают деньги, выкладывая свой контент за денежное вознаграждение от пользователей. Повторится история с Теlеgrаm: все будут осуждать Роскомнадзор и искать обходные пути», — предположил Сергей Вакулин.

По его словам, намного проще отправить запрос на удаление лишь отдельных роликов. Интернет-эксперт Антон Меркуров в беседе с «360» не исключил, что PornHub, который известен во всем мире и является самым большим легальным сайтом взрослого контента, вполне может прислушаться к требованиям Роскомнадзора.

Будут решать эксперты

Адвокат правового центра «Человек и закон» Сергей Матушкин рассказал «360», как именно будет проводиться экспертиза сомнительных видеороликов. По его словам, специалисты будут отсматривать материал и оценивать, что конкретно происходит на видео.

«Они проверят, не используется ли там религиозная атрибутика в оскорбительном смысле, нет ли надругательства. Изучат действие каждого лица, которое принимает участие в этом ролике, отношение их к религиозной символике. И эксперт будет определять путем выявления действий конкретного лица», — пояснил адвокат.

В качестве примера Сергей Матушкин привел видеоклип, где исполнитель давал понять, что он вступает в половую связь с монашками. По словам юриста, это оскорбление чувств верующих. И при правильном проведении экспертизы его можно запретить, а автора привлечь к уголовной ответственности.

Употреблять можно, вовлекать нельзя

«С экспертизой на наркотики аналогично. Нужно установить, что это именно наркотик и от него идет одурманивание. Но это будет трудно, если в ролике нет точных указаний, что герои употребляют именно наркотик, если там нет слов или титра с заявлением вроде: „Мы употребляем наркотики, и нам от них хорошо“», — сказал адвокат.

Он пояснил, что, возможно, видео не содержит такой информации и там нет призыва к употреблению. Ведь, например, белый порошок бывает разный — это может быть и обычный сахар. Тут многое зависит от действий каждого участника видео. Кром того, важно, как это подается.

«Потому что „Мы употребляем и кайфуем“ и „Приходи к нам и тоже прокайфуешь“ — это разные вещи. Непосредственно употребление наркотиков Уголовным кодексом РФ не запрещено — только хранение, распространение, перевозка сбыт. А вот вторая фраза — это вовлечение в употребление. Это уже наказуемо», — заключил Сергей Матушкин.