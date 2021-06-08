Православие под музыку и кофе. Российские батюшки ломают стереотипы в соцсетях

Сегодня многие священнослужители активно осваивают интернет и соцсети. Некоторыми из них пользователи Сети восхищаются, других дружно недолюбливают. Чем занимаются батюшки в соцсетях и как приходят к успеху?

Батюшка-бариста

В уральском городе Заречном появился батюшка-бариста. Он открыл кофейню при храме Покрова Божией Матери. Для этого 36-летний Вячеслав Инюшкин за два месяца до открытия заведения отучился на специалиста по приготовлению кофе. Идею кафе «Душевный разговор» одобрил митрополит Екатеринбургский, сообщил сайт kp.ru.

Отец Вячеслав уверен, что хороший кофе помогает ему налаживать контакт с прихожанами. Ведь не все готовы просто так подойти и общаться в церкви, а вот за чашечкой кофе завязать разговор гораздо проще. Местные также отметили, что благодаря батюшке в церковь потянулась молодежь.

«Отец Вячеслав привлек в церковь молодежь. К нему приходят советоваться. Как раньше на Руси? Все вопросы решали за чашкой чая. Мир современный, почему же церковь должна стоять на месте. То, что есть вот такой неформальный способ подойти к батюшке и пообщаться, — сплошной плюс. Это и доверие, и душевные разговоры», — рассказала местная жительница Екатерина.

В Сети не все оценили увлечение батюшки. Некоторые сочли, что «попы теперь будут зарабатывать не только на свечках, но и на кофе». Однако отца Вячеслава это мало смутило. Он пошел на еще одни курсы: осваивает мотоцикл. Но продолжает готовить для желающих латте и раф с ежевикой. В кофейне отец Вячеслав работает в рясе, с крестом на груди.

Кофе в «Душевном разговоре» можно выпить за 50 рублей, цены на десерты начинаются от 30 рублей. Тем же, у кого нет возможности заплатить, напиток дадут бесплатно.

Батюшка-блогер

Священник Николай Бабкин тоже решил привлекать молодежь в церковь и перешел на ее территорию — в социальные сети. Он служит уже восемь лет, на данный момент — в храме святителя Николая Мирликийского на севере Москвы.

На страницу батюшки в Instagram подписаны более 300 тысяч человек. Там он проводит прямые эфиры и выкладывает посты, рассуждая о Боге и семейных ценностях. Причем отец Николай ведет свой аккаунт с чувством юмора.

Не так давно священнослужитель зарегистрировался и в TikTok. У него есть свой канал в Telegram, где больше 11 тысяч подписчиков. Там батюшка пишет церковные новости и аналитические посты, не подходящие для Instagram. Не отстает от отца Николая и его супруга. Она одна из известных Instagram-матушек, которую читают 156 тысяч человек.

В TikTok о вере

Разговоры о вере добрались и до TikTok. Там появился аккаунт «Братство Андрея Первозванного». В нем молодые люди рассказывают о Боге и вере в формате коротких роликов.

Идея зарегистрировать аккаунт с подобным контентом принадлежит нескольким жителям Хабаровска. Перед публикацией ролики одобряют представители епархии.

«Через наши видео в TikTok мы хотим простыми словами рассказывать людям о вере. Мы показываем, что верующие не какие-то пришельцы с Марса, а самые обыкновенные люди, которые ходят по тем же улицам, что и все, учатся на разных специальностях и работают на обычных работах», — пояснили создатели аккаунта в разговоре с радиостанцией «Говорит Москва».

Батюшка-битбоксер

Однако бывают ситуации, когда тема православия в Сети вызывает шквал недовольства пользователей. Так произошло с роликом в TikTok, где мужчина в рясе исполнил битбокс и посоветовал россиянам покаяться за грехи.

«Покайся, покайся, покайся, не стесняйся. Паки и паки (снова и снова. — прим. ред.) миром Господу помолимся», — зачитал он.

Всего за пару дней видео набрало более полумиллиона просмотров. Позже герой ролика рассказал Telegram-каналу Mash, что священником не является, по профессии — актер и певец. Зовут артиста Константин Самойлов.

«Видео в облачении священнослужителя я сделал на киносъемках и послал своим друзьям как смешное видео. После этого мой друг увидел в соцсетях, что видео набирает просмотры», — заявил мужчина.

Священник на скейте

Эпатируют аудиторию не только российские священослужители, но и иностранные. Кто-то из прихожан снял на камеру священника Альбер Сан-Хосе, когда тот проводил Рождественскую службу, разъезжая по храму на ховерборде.

Прихожане аплодировали священнику стоя. Однако церковное начальство шоу не оценило. Епархия отстранила священника от службы, пояснив, что отец Альбер поступил неправильно.