Праворульным авто на Дальнем Востоке придется несладко на ТО. Все дело в фарах

На Дальнем Востоке с 1 октября владельцы праворульных автомобилей могут столкнуться со сложностями при оформлении техосмотра. Эксперты предупреждают, что потребуется замена фар, а эта процедура обойдется в копеечку.

Что изменится

Теперь для получения диагностической карты, по новым правилам, владельцам праворульных автомобилей, скорее всего, придется либо вносить изменения в конструкцию фар, либо заменять их на новые. А для того, чтобы подтвердить пригодность обновленных либо новых фар, необходимо будет обращаться в аккредитованную лабораторию. По предварительным данным, владельцам авто такие манипуляции будут стоить 40−50 тысяч рублей. Ранее автолюбители могли получать серые диагностические карты без посещения специализированных центров, однако, с изменением процедуры прохождения техосмотра, это станет невозможным.

По данным сайта Autonews, на Дальнем Востоке зарегистрировано наибольшее количество машин с правым расположением руля.

Местный писатель и журналист Василий Авченко рассказал «360», что дальневосточный рынок уже привык к постоянным изменениям.

«Праворулька на современном Дальнем Востоке — эта та рубашка, которая ближе к телу. Опыт запретов и каких-то новых препонов административных и протестов, он приучил, по крайней мере меня, что запрета праворульных машин все-таки не будет. Но будут очередные осложнения», — рассказал он.

Фары усложнят жизнь

Считается, что праворульные машины сильно слепят автомобилистов на встречной полосе. Но собеседник «360» считает, что проблему эту жители давно решали. Как правило, в ход шла изолента. Некоторые поворачивали лампочку, кто-то менял на аналоговые фары.

«Речь о том, что у праворульных машин неправильные фары. То есть направление светового пучка немного влево — на японскую обочину, но на российскую встречку. Эта проблема была всегда. Праворульные машины не то чтобы слепят, больше некомфортно разъезжаться со встречной машиной, если у нее неотрегулированные фары. Но эта проблема всегда решалась», — рассказал эксперт.

По его словам, такие народные решения всегда обходились недорого. Но другое дело, если заменять фары надо будет в конкретных лабораториях, тогда ценник может достигать 50 тысяч рублей. Он не исключил, что власти могут дать задний ход.

«То новый утилизационный сбор введут, то новую сертификацию не бесплатную. Это всегда заканчивалось тем, что власть говорила, что они идут навстречу дальневосточникам, но давайте платить немного больше. Каждая новая бумажка стоит где-то 10 тысяч, где-то 20, где-то 30. Это все ведет к тому, что конечная цена подержанного праворульного автомобиля постепенно растет. На рынок это влияет, но он живет и умирать не собирается, хотя сжимается», — объяснил журналист.

Конечно, будут осложнения, удорожания. Но, думаю, что рынок настолько битый-перебитый, привыкший к штормовым вещам, что выживет и на этот раз Василий Авченко журналист.

Не зря считается, что на Дальнем Востоке чуть ли не каждый второй ездит на праворульке.

«Точной статистики у меня нет, но по ощущениям в последние 10 лет в Приморье стало гораздо больше леворульных автомобилей. Приезжие до сих пор считают, что мы тотально праворульный город. Если не брать общественный транспорт, то 80% — это праворульные автомобили, раньше было и больше 90%. Если взять и запретить сейчас их ввоз, то будет большой социальный врыв», — рассказал он.

По словам журналиста, это довольно большой бизнес, и по дальневосточникам он ударит довольно сильно в случае запрета ввоза таких машин. Как отметил Авченко, запрета не будет, но очередная головная боль — весьма вероятна.