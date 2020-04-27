Общее право на тишину. В Госдуме поддержали идею штрафовать владельцев лающих ночью собак

В России могут ввести штрафы для хозяев лающих собак или автомобилей, у которых по ночам постоянно срабатывает сигнализация. Наказание за их бездействие Минюст предложил внести в новую редакцию КоАП. Депутаты инициативу поддержали — нужно с уважением относиться к чужому праву на отдых и ночной сон.

Минюст предложил наказывать россиян за лай собак или срабатывающую неисправную автосигнализацию по ночам. Для этого шестую часть статьи 14.1 нового проекта КоАП предлагается дополнить формулировкой «возможность совершения указанного административного правонарушения также в форме бездействия».

Это позволит привлекать к административной ответственности не только тех, кто с 23:00 до 07:00 занимается ремонтом, устраивает вечеринки или громко играет на музыкальных инструментах, но и тех, кто не делает ничего для соблюдения тишины и из-за этого мешает соседям спать.

Режим тишины в жилых домах будут регулировать региональные законы, а определять санкции — федеральные. Это нужно, чтобы не было двойного наказания, пояснил «Коммерсанту» замминистра юстиции Денис Новак. За бездействие виновному в нарушении тишины и покоя соседей придется выложить одну-две тысячи рублей, а само нарушение будет считаться мелким хулиганством.

«Санкцию можно будет применять не только за „действия, нарушающие тишину и покой“, но и за „бездействие“, которое привело к нарушению. Отмечу, что в качестве альтернативы штрафу предусматривается также возможность наказания в виде предупреждения», — сказал Новак.

С уважением к соседям

Люди должны с уважением относиться к желанию соседей спокойно спать ночью, считает соавтор федерального закона о тишине, депутат Госдумы Ольга Павлова. У лающих собак и автомобилей с сигнализацией есть владельцы, которые должны соблюдать право людей на отдых.

«Я поддерживаю изменения, которые вносит Минюст. У всех есть право и на тишину, и на отдых. Иногда удивляешься соседям, которые себя так [громко] ведут. Уровень культуры, мне кажется, должен быть высоким. Мы же все вместе живем, в едином социуме», — добавила Павлова.

Особенно важно, подчеркнула депутат, бережно относиться к окружающим во время самоизоляции, когда людям и так тяжело сидеть дома. Многие россияне трудятся на удаленке. Если по ночам они не могут отдохнуть из-за шума, то работоспособность падает. Главное — продумать четкие варианты контроля, чтобы исключить возможность соседской мести.

Федеральный контроль

Пока инициатива Минюста — всего лишь идея, но очень хорошо, что в ведомстве подняли этот вопрос, заявил «360» председатель комитета по труду и социальной политике Ярослав Нилов. Сейчас в некоторых регионах «творится полная вакханалия» из-за того, что в свое время контроль за соблюдением тишины отдали местным властям. В итоге наказания как бы существуют, но штрафовать нарушителей некому.

«Регионы должны были заключить соглашения с органами внутренних дел, чтобы полицейские, как федеральные служащие, имели возможность по региональным КоАП штрафовать тех, кто нарушает покой граждан ночью. За эти полномочия, за реализацию нужно будет платить из бюджета МВД. Но даже в Москве, несмотря на раздутый бюджет, этого не сделали», — пояснил Нилов.

Из-за ночного шума россияне не высыпаются, чаще болеют и получают нервные срывы. Поэтому парламентарий поддерживает предложение прописать штрафы за нарушение тишины в федеральном КоАП, потому что региональные власти с наказанием не справились. Опасаться же роста случаев злоупотреблений со стороны соседей не стоит.

«И сегодня соседи пишут друг на друга жалобы и могут мстить. Злоупотребления, конечно, могут быть, поэтому нужно сосредоточиться на нарушении тишины физлицами. А для граждан предусмотреть в качестве меры административной ответственности предупреждение для первого раза, а в последующие уже накладывать штраф», — заключил Нилов.