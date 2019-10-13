Право на смерть. Невыносимая психическая боль заставила 23-летнюю девушку мечтать об эвтаназии

Двадцатитрехлетняя Келли из бельгийского города Левена хочет уйти из жизни. Причиной стала невыносимая психическая боль, которую девушка испытывает всю свою жизнь. Умереть Келли хочет законным способом — в Бельгии разрешена эвтаназия.

«Когда я смотрю в зеркало, я вижу монстра. Мне действительно не нравится то, что я вижу», — цитирует Daily Mail слова Келли.

Источник фото: Daily Mail

По словам девушке, она всю свою жизнь страдает от проблем с психическим здоровьем. Это ощущается как нож, который вонзился ей в грудь, и никогда не исчезает. Она отметила, что не помнит ни одного счастливого дня за всю свою жизнь. О своей будущей смерти Келли рассуждала спокойно и решительно. Она не считает свое решение проблемой и не боится конца. Наоборот, девушка ждет разрешения на эвтаназию и хочет уйти из жизни как можно быстрее.

«Это похоже на сон, и впервые в жизни я засну быстро. Я не буду лежать в постели в ожидании его прихода», — пояснила Келли.

Закон об эвтаназии впервые применили в Австралии. Из жизни добровольно ушла 61-летняя женщина Подробнее

Бельгия является одной из трех стран, где эта процедура доступна не только для физически, но и для психически больных людей. Но доказать, что человек действительно в этом нуждается, не так то просто. Пациенты с психическими расстройствами составляют всего 3% от 17 тысяч людей, которым была применена эвтаназия с того момента, как ее разрешили. Процедура все еще остается спорной для людей с такими диагнозами. Ведь всегда есть вероятность того, что рано или поздно человек сможет выздороветь и начнет наслаждаться жизнью, а не терпеть ее. Особенно сильно это выражено в случае с Келли — к таким молодым претендентам на эвтаназию относятся с еще более пристальным вниманием.

«Это похоже на дискриминацию. Это меня злит. Это просто не справедливо. Они не понимают боль», — рассказала Келли.

Келли 11 лет. Источник фото: Daily Mail

Чтобы девушка смогла получить разрешение на смертельную инъекцию, ее должны поддержать два психиатра и еще один врач. Они должны единогласно прийти к выводу, что ее душевная травма неизлечима и приносит невыносимые страдания.

Заявку на эвтаназию девушка подала еще семь месяцев назад. С тех пор психическое здоровье Келли оценивает профессор Йорис Ванденберг, который помогал разрабатывать более строгие правила получения смертельной инъекции таким пациентам. Кроме того, девушка посещала двухнедельную групповую сессию — вместе с другими пациентами, которые подали заявки на эвтаназию из-за психического расстройства. Там она познакомилась с 44-летним Бергом, который не чувствует своей принадлежности к этому миру.

«Это постоянное чувство того, что ты инопланетянин, урод», — рассказал Берг.

Келли и Берг. Источник фото: Daily Mail

Сейчас Келли и Берг встречаются. Пара обсуждает возможность совместной эвтаназии. Девушка признает, что хотела бы, чтобы на процедуре присутствовала и ее семья, но не может их расстраивать.

«Я не хочу, чтобы моя семья была там. Я так долго чувствовал себя одиноким, почему рядом со мной должны быть люди, когда умираю? Я просто иду спать», — сказала Келли.

Бельгийскую принцессу-экоактивистку арестовали в Лондоне Подробнее

В 18 лет у Келли уже была попытка самоубийства — после смерти любимого дедушки. Узнав о законном способе уйти из жизни, она прекратила попытки.

Раньше уже были случаи, когда люди, получив разрешение на эвтаназию, переставали о ней думать и наконец-то могли жить нормальной жизнью. Услышав эту историю, Келли заявила, что не представляет себе такой исход событий, потому что не верит, что в ее жизнь когда-нибудь может прийти счастье.

«Я хочу, чтобы все это закончилось», — заключила девушка.