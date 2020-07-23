Право на «квадрат». Как Ritter Sport и Milka 10 лет делили плитку шоколада

Квадратный шоколад в ярких упаковках узнаваем во всем мире — это Ritter Sport. Продукцию в такой форме компания выпускает уже много лет. Фирма запатентовала квадратную плитку как «трехмерный товарный знак». Это право решил оспорить другой претендент на квадрат — производитель шоколада Milka. Судебная тяжба длилась 10 лет и наконец завершилось. За кем осталось право на квадрат — в материале «360».

Квадратный, практичный, хороший

Рекламный слоган из трех слов немецкой марки шоколада Ritter Sport знают во всем мире — «Quadratisch. Praktisch. Gut.». Свыше 55 видов шоколада, присутствие на рынках сотни стран, и огромные годовые обороты . Фирма уже почти сто лет выпускает квадратные шоколадки, которые пользуются большой популярностью.

Такую форму шоколада, как гласит история компании, придумала Клара Риттер в 1932 году. Шоколадка должна была помещаться в карман любой спортивной куртки и не ломаться, а ее вес не отличался от обычной прямоугольной плитки.

Ritter Sport в 1993 году даже оформила эксклюзивное право на квадратную плитку как «трехмерный товарный знак».

Конкурентам это не нравилось. Другой немецкий и не менее известный бренд шоколада Milka в 2010 году решил нарушить монополию Ritter Sport и выпустить свою продукцию в квадратной форме.

«Шоколадная война»

Milka обратилась в суд с требованием аннулировать патент Ritter Sport. Основание — нечестная конкуренция. В первом «сражении» Milka одержала верх — право Ritter Sport на квадратный шоколад было аннулировано федеральным патентным судом.

Решение суда было обосновано тем, что квадратная форма — это преимущество, которого лишены конкуренты. Это произошло спустя шесть лет после начала «войны».

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Однако победу Milka праздновала недолго — уже через несколько месяцев это решение отменили. Право на «квадрат» снова вернулись к Ritter Sport.

Milka, которая сейчас принадлежит Mondelez, не стала сдаваться и обратилась в Верховный федеральный суд.

Последнее решение

По данным BBC News, в Германии нельзя зарегистрировать форму как товарный знак, если она придает «существенную ценность». Но суд постановил, что в вопросе Ritter Sport это не так.

Суд постановил, что покупатели рассматривают квадратную форму шоколада как показатель его качества и происхождения. При этом форма плитки не несет никакой художественной ценности и не влияет на цену продукта.

Таким образом, Верховный федеральный суд и сохранил за Ritter Sport право на ее «трехмерный товарный знак». А значит, что на полках в магазинах Германии не может быть другого шоколада квадратной формы.