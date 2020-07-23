Право на «квадрат». Как Ritter Sport и Milka 10 лет делили плитку шоколада
Квадратный, практичный, хороший
Рекламный слоган из трех слов немецкой марки шоколада Ritter Sport знают во всем мире — «Quadratisch. Praktisch. Gut.». Свыше 55 видов шоколада, присутствие на рынках сотни стран, и огромные годовые обороты . Фирма уже почти сто лет выпускает квадратные шоколадки, которые пользуются большой популярностью.
Такую форму шоколада, как гласит история компании, придумала Клара Риттер в 1932 году. Шоколадка должна была помещаться в карман любой спортивной куртки и не ломаться, а ее вес не отличался от обычной прямоугольной плитки.
Ritter Sport в 1993 году даже оформила эксклюзивное право на квадратную плитку как «трехмерный товарный знак».
Конкурентам это не нравилось. Другой немецкий и не менее известный бренд шоколада Milka в 2010 году решил нарушить монополию Ritter Sport и выпустить свою продукцию в квадратной форме.
«Шоколадная война»
Milka обратилась в суд с требованием аннулировать патент Ritter Sport. Основание — нечестная конкуренция. В первом «сражении» Milka одержала верх — право Ritter Sport на квадратный шоколад было аннулировано федеральным патентным судом.
Решение суда было обосновано тем, что квадратная форма — это преимущество, которого лишены конкуренты. Это произошло спустя шесть лет после начала «войны».
Однако победу Milka праздновала недолго — уже через несколько месяцев это решение отменили. Право на «квадрат» снова вернулись к Ritter Sport.
Milka, которая сейчас принадлежит Mondelez, не стала сдаваться и обратилась в Верховный федеральный суд.
Последнее решение
По данным BBC News, в Германии нельзя зарегистрировать форму как товарный знак, если она придает «существенную ценность». Но суд постановил, что в вопросе Ritter Sport это не так.
Суд постановил, что покупатели рассматривают квадратную форму шоколада как показатель его качества и происхождения. При этом форма плитки не несет никакой художественной ценности и не влияет на цену продукта.
Таким образом, Верховный федеральный суд и сохранил за Ritter Sport право на ее «трехмерный товарный знак». А значит, что на полках в магазинах Германии не может быть другого шоколада квадратной формы.