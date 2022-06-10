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    10 июня 2022, 08:00

    Естественное право на Донбасс и Приазовье

    Публицист Мячин: Россия никогда не уйдет из Донбасса и Приазовья

    Дарья Новая, Марат Котов

    Этот год стал для России поворотным — теперь она окончательно отказалась от пути Запада. На место чужих ценностей придет патриотический подъем. Публицист Борис Мячин специально для «360» рассказал, как видит будущее России после 2022 года.

    Естественное право на Донбасс и Приазовье

    Далее — прямая речь.

    О судьбе Донбасса и Приазовья

    Большинство россиян восприняли начало спецоперации не как колониальный захват и возвращение империи. Для нас это прежде всего святой долг, братская обязанность защитить своих же соотечественников. И только один из пяти россиян считает, что это плохо, рискованно, что мы тем самым лишаемся западной культуры, что это вредно для экономики, что это негуманно.

    Те, кто поддерживает спецоперацию, поддержат и присоединение Донбасса и Приазовья. Противники же будут и дальше говорить, что это «аннексия» и что Россия — это ужасная империя зла

    В Донецке и Луганске приветствуют вхождение в состав России, ведь они жили этой мечтой восемь лет и ругали Москву как раз за то, что она приняла Крым, а с Донбассом затянула. В Приазовье будут голосовать рублем — здесь людям больше важна экономическая стабильность.

    У России естественное, этническое право присоединить эти области, особенно после того, что «Азов»* вытворял в Мариуполе, стреляя по жилым домам и прикрываясь ненавистными им русскими как живым щитом. Это главный, основополагающий довод.

    Естественное право на Донбасс и Приазовье | Изображение 1Источник фото: РИА «Новости»/Макс Ветров

    Есть и стратегические, и экономические доводы. Херсонская и Запорожская области обязательно нужны России для обеспечения поставок пресной воды и продуктов в Крым. Поэтому Россия отсюда уже никогда и ни при каких обстоятельствах не уйдет. Украинцам нужно забыть о Херсоне, Бердянске и Мелитополе навсегда — разменной монетой в переговорах Приазовье не станет.

    О пути России

    Для России 2022 год — поворотный момент ее истории. В сущности, мы отказываемся от западнического пути, которым мы шли последние 30 лет. Лично я с юношества был убежденным антизападником.

    Я считаю, что Россия — это самобытная евразийская цивилизация и копирование западной культуры и политических моделей ни к чему хорошему не приведет

    В России будут крепнуть здравые патриотические настроения, а всякая сопливость и западничество маргинализуются.

    Украина будет еще много лет метаться, обвинять в своих бедах то Россию, которая якобы прервала великое историческое развитие, то Запад, который предал Украину. Там будет много обиды и путаницы в головах, люди будут очень несчастны. Они не в силах понять, что это они сами себя загнали в эту историческую катастрофу.

    О поворотах истории

    Еще каких-то 20 лет назад считалось, что Россия и Чечня теперь навеки враги. А сейчас мы видим, как на Украине русские и чеченцы сражаются бок о бок.

    Точно так же будет и с Украиной. Они будут дуться, кричать, обижаться, а потом история повернется так, что они будут вспоминать нынешние события, как человек, проснувшийся от того, что у него жутко болит голова, вспоминает подробности вчерашней пьянки.

    Естественное право на Донбасс и Приазовье | Изображение 2Источник фото: РИА «Новости»/Павел Львов

    Где-нибудь на западе Украины или в Канаде сохранятся агрессивные по отношению к России настроения, но общее восприятие майданных лет будет раздраженным. Точно таким, как мы сейчас вспоминаем девяностые — мнимая свобода в пакете с разгулом бандитизма и экономического кризиса.

    * Национальный батальон (полк) «Азов» — экстремистская организация, запрещенная в России.