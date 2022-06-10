Естественное право на Донбасс и Приазовье

Этот год стал для России поворотным — теперь она окончательно отказалась от пути Запада. На место чужих ценностей придет патриотический подъем. Публицист Борис Мячин специально для «360» рассказал, как видит будущее России после 2022 года.

Далее — прямая речь.

О судьбе Донбасса и Приазовья

Большинство россиян восприняли начало спецоперации не как колониальный захват и возвращение империи. Для нас это прежде всего святой долг, братская обязанность защитить своих же соотечественников. И только один из пяти россиян считает, что это плохо, рискованно, что мы тем самым лишаемся западной культуры, что это вредно для экономики, что это негуманно.

Те, кто поддерживает спецоперацию, поддержат и присоединение Донбасса и Приазовья. Противники же будут и дальше говорить, что это «аннексия» и что Россия — это ужасная империя зла

В Донецке и Луганске приветствуют вхождение в состав России, ведь они жили этой мечтой восемь лет и ругали Москву как раз за то, что она приняла Крым, а с Донбассом затянула. В Приазовье будут голосовать рублем — здесь людям больше важна экономическая стабильность.

У России естественное, этническое право присоединить эти области, особенно после того, что «Азов»* вытворял в Мариуполе, стреляя по жилым домам и прикрываясь ненавистными им русскими как живым щитом. Это главный, основополагающий довод.

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Есть и стратегические, и экономические доводы. Херсонская и Запорожская области обязательно нужны России для обеспечения поставок пресной воды и продуктов в Крым. Поэтому Россия отсюда уже никогда и ни при каких обстоятельствах не уйдет. Украинцам нужно забыть о Херсоне, Бердянске и Мелитополе навсегда — разменной монетой в переговорах Приазовье не станет.

О пути России

Для России 2022 год — поворотный момент ее истории. В сущности, мы отказываемся от западнического пути, которым мы шли последние 30 лет. Лично я с юношества был убежденным антизападником.

Я считаю, что Россия — это самобытная евразийская цивилизация и копирование западной культуры и политических моделей ни к чему хорошему не приведет

В России будут крепнуть здравые патриотические настроения, а всякая сопливость и западничество маргинализуются.

Украина будет еще много лет метаться, обвинять в своих бедах то Россию, которая якобы прервала великое историческое развитие, то Запад, который предал Украину. Там будет много обиды и путаницы в головах, люди будут очень несчастны. Они не в силах понять, что это они сами себя загнали в эту историческую катастрофу.

О поворотах истории

Еще каких-то 20 лет назад считалось, что Россия и Чечня теперь навеки враги. А сейчас мы видим, как на Украине русские и чеченцы сражаются бок о бок.

Точно так же будет и с Украиной. Они будут дуться, кричать, обижаться, а потом история повернется так, что они будут вспоминать нынешние события, как человек, проснувшийся от того, что у него жутко болит голова, вспоминает подробности вчерашней пьянки.

Источник фото: РИА «Новости»/Павел Львов

Где-нибудь на западе Украины или в Канаде сохранятся агрессивные по отношению к России настроения, но общее восприятие майданных лет будет раздраженным. Точно таким, как мы сейчас вспоминаем девяностые — мнимая свобода в пакете с разгулом бандитизма и экономического кризиса.

* Национальный батальон (полк) «Азов» — экстремистская организация, запрещенная в России.