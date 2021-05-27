Право на «дерзость» благодаря поддержке России. Как Запад отреагировал на слова Лукашенко о борте Ryanair

Первое выступление Александра Лукашенко после посадки самолета Ryanair в Минске не смогли обойти вниманием иностранные СМИ и лидеры государств. Главу Белоруссии назвали «дерзким». При этом журналисты предположили, что уверенности для подобных поступков политику придала именно поддержка России — ключевого союзника Белоруссии.

«Дерзкий» Лукашенко

Немецкая международная телерадиокомпания Deutsche Welle (DW) выпустила материал под заголовком «Лукашенко осуждает реакцию Запада на вынужденную переадресацию самолета». В статье отметили, что белорусский лидер «нанес удар» по западным державам, заявив, что «недоброжелатели» его страны пытаются ее «задушить».

Тем временем в France24 и вовсе назвали Лукашенко «дерзким политиком». Литовское национальное радио и телевидение (ЛРТ) взяло интервью у местного политолога Витиса Юркониса. По его словам, воспринимать слова Лукашенко нельзя серьезно.

«То, что прозвучало, выглядит как издевательство над международных нормами. <…> Да, Лукашенко показывает нахальную самоуверенность, но за этим стоит тотальная беспомощность. <…> Лукашенко рассматривает политзаключенных как политических заложников. И чем жестче он будет действовать, тем больше будет пространства для переговоров, тональность которых будет уже совсем другой», — заявил собеседник издания.

Американский кабельный и спутниковый телеканал новостей бизнеса CNBC в своем материале назвал речь главы Белоруссии тирадой. В статье отметили, что Лукашенко обвинил недоброжелателей в переходе красной черты и ведении гибридной войны. Также журналисты напомнили, что президента Белоруссии прозвали «последним диктатором Европы».

Реакция европейских властей

В DW подчеркнули, что, швейцарское правительство заявило — ему ничего не известно об угрозе взрыва бомбы на рейсе Ryanair. Хотя Лукашенко ранее заявил, что ставший поводом для посадки сигнал пришел именно из Швейцарии.

Также шесть членов Совета безопасности ООН поздно вечером в среду осудили перехват Белоруссией рейса Ryanair. Они назвали случившееся «вопиющим нападением на безопасность международной гражданской авиации и европейскую безопасность». Они призвали Международную организацию гражданской авиации провести расследование и освободить задержанного после посадки бывшего главного редактора Telegram-канала Nexta Романа Протасевича.

Эстония, Франция, Ирландия, Норвегия, Великобритания и США выступили с заявлением, в котором говорится, что инцидент «представляет собой новый и чрезвычайно опасный этап в репрессивной кампании белорусских властей против собственного народа».

Россия как ключевой союзник Белоруссии

Правда, планам Европы помешала, судя по некоторым материалам, Россия. В France24 еще до начала заседания заметили, что Совет безопасности маловероятно согласится с коллективным заявлением, потому что «непоколебимая сторонница Белоруссии Россия» будет этому противостоять.

В статье напомнили, что российская сторона не стала выражать возмущений по поводу ареста журналиста, заявив, что Белоруссия действовала разумно и в рамках закона. Якобы причастность России отметили и в DW.

«Совместное заявление, поддержанное всеми 15 членами Совета безопасности, провалилось в основном из-за противодействия России — ключевого союзника Белоруссии, обладающего правом вето», — подчеркнули в статье.

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш и канцлер Германии Ангела Меркель считают, что на связь России с этим авиаинцидентом может указывать и то, что в аэропорту Минска борт покинули четверо россиян. Правда, эту информацию уже опровергли.

Зато в CNBC подчеркнули, что Россия — союзник Белоруссии, имеющий на нее «всеобъемлющее влияние», — защищала соседнюю страну и назвала реакцию Запада «шокирующей».

В Би-би-си и вовсе напомнили, что Россия поддержала Лукашенко в прошлом году, когда его «хватка на четверть века» могла ослабнуть и он снова встретился с Владимиром Путиным.

«Инцидент с рейсом Ryanair показывает, насколько эта поддержка придала ему смелости: Кремль заявляет, что у него „нет причин не доверять“ его (Лукашенко — прим. ред.) описанию событий. <…> Но переезд разбил еще две семьи в Белоруссии, еще два человека оказались за решеткой», — заметили журналисты, имея в виду семьи задержанных при посадке.