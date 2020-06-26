В Госдуме предлагают защитить права родителей, в частности — право на отказ от вакцинации ребенка, которое сейчас соблюдается не всегда. Но не будет ли массовый отказ от вакцин еще опаснее?

Группа депутатов Госдумы от «Единой России» — Николай Земцов, Анатолий Выборный и Владимир Крупенников — предложили внести в административный кодекс статью о наказании за нарушение прав родителей. В частности, речь идет о том, чтобы штрафовать школы и детские сады за отказ принимать детей без прививок.

Этот пункт вызвал неоднозначную реакцию. Сторонники нового законопроекта утверждают, что таким образом удастся защитить права всех родителей, в том числе и «антипрививочников», которые сейчас из-за жесткой позиции многих образовательных учреждений уходят на домашнее обучение.

Закон поощряет «антипрививочников»?

«360» связался с членами комитета Госдумы по охране здоровья — некоторые из них относятся к подобным законопроектам весьма скептически. Например, Александр Петров хоть и признал, что нельзя никого принуждать вакцинировать своих детей, но при этом надо помнить и о тех родителях, чьи дети подвергаются риску из-за таких «отказников».

Если родители принимают решение не прививать своего ребенка, они должны думать и о последствиях для окружающих. Александр Петров депутат Государственной Думы РФ, член Комитета по охране здоровья.

Поэтому в качестве альтернативы, по словам Петрова, следует осуществлять практику взаимной ответственности. Если уж и штрафовать школы и детские сады за отказ принимать «антипрививочников», то эти самые «антипрививочники» и должны нести уголовную ответственность, если по их вине заболеют другие дети. В таком случае добровольный отказ от прививки можно квалифицировать как умышленное причинение вреда здоровью окружающих.

Также Петров считает, что необходимо максимально жестко пресекать пропаганду отказа от прививок — по словам депутата, в большинстве случаев она идет из-за рубежа. То, что антипрививочное движение — это международная проблема, признает и ВОЗ. В прошлом году, например, именно массовый отказ от прививок организация объявила одной из главных угроз мировому здравоохранению. С этим связывают, например, вспышки кори и дифтерии в последние годы.

В свою очередь, другой депутат и член Комитета по охране здоровья, Леонид Огуль отметил важность разъяснительной работы.

Прежде всего нужно не штрафовать, не наказывать, а вести разъяснительную работу. Хочется думать, что после пандемии люди будут сознательнее подходить к вакцинации. Леонид Огуль заместитель председателя комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по охране здоровья.

Кроме того, Огуль выступил за введение «вакцинационного паспорта» для приезжих семей. В свою очередь, люди, приезжающие в Россию из-за границы и являющиеся переносчиками вирусов, становятся еще большей угрозой в случае массового отказа от прививок среди россиян.

Последствия отказа от вакцин

Но действительно ли массовый отказ от вакцин так опасен? Сторонники нового законопроекта — в частности, адвокат по медицинским вопросам Анна Орешкова — заявляют, что «привитым опасаться нечего». То есть вакцинирование — личное дело каждого, касающегося только его одного.

Однако врач-инфекционист, кандидат медицинских наук Иван Коновалов в разговоре с «360» объясняет, что это далеко не так. Коновалов напомнил о таком понятии как «коллективный иммунитет»: то есть вакцинация имеет смысл только в случае охвата значительной части населения, иначе она не спасет от эпидемических вспышек.

Если конкретные люди не прививаются, они образуют ту прослойку, которая впоследствии может стать причиной эпидемических вспышек. Иван Коновалов кандидат медицинских наук, доцент, врач-педиатр, инфекционист, доцент кафедры инфекционных болезней у детей ПФ РНИМУ им. Н. И. Пирогова, специалист ООО «ДИАВАКС (Диагностика и вакцины)».

Почему это происходит? Инфекционист выделил две основные причины. Во-первых, даже при массовой вакцинации все равно будет существовать определенный процент людей, которым вакцина противопоказана по медицинским показателям. Так, например, онкобольным противопоказана живая прививка от полиомиелита. И если рядом с такими людьми — в той же школе или детском саду — будут находиться те, кто оказался от вакцины добровольно, то риск заражения для них значительно возрастает. Здесь Коновалов солидарен с депутатом Петровым: надо привлекать к ответственности «отказников», если по их вине заболеет тот, кто не смог сделать прививку исключительно из-за медицинских противопоказаний.

Но и это не единственный фактор. То, что «привитым» в большинстве случаев не грозит тяжелая форма инфекционного заболевания, не значит, что они не будут являться переносчиками вируса. В качестве примера Коновалов приводит вспышку дифтерии в Москве в 1990-е годы, когда болели даже те, кто сделал прививку. Да, сами они переносили болезнь в нетоксической форме, однако возбудитель от них передался многим «непривитым», среди которых были и летальные исходы.

Следовательно, говорить о том, что вакцинация — это дело сугубо индивидуальное, неправильно. Конечно, важно давать людям свободу выбора. Но защищать права одних лишь «антипрививочников», не подразумевая для них никакой ответственности — это значит провоцировать массовый отказ от прививок, который таит в себе куда больше угроз, чем даже принудительная вакцинация. Если процент «отказников» будет высоким, то за этим неизбежно последуют новые вспышки старых эпидемий.