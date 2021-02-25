Правильная еда избавит от страданий. Приемы для выживания при резких скачках давления

Жители московского региона переживают резкий скачок температуры и атмосферного давления, и из-за этого многие сталкиваются с плохим самочувствием. Почувствовать себя лучше, по словам врачей и диетологов, помогут рыба, компоты и клетчатка. А еще следует постоять в планке перед сном.

Синоптики и метеорологи предсказывали москвичам так называемую «барическую пилу» — резкие колебания атмосферного давления — вплоть до 1 марта, сообщило РИА «Новости». Также, по словам специалистов, жители столицы столкнутся с потеплением до +3 градусов и погодными перепадами — мокрым снегом, ледяным дождем и туманом. По прогнозу синоптика Михаила Леуса, в Москве будет дуть северо-западный ветер с порывами от пяти до десяти метров в секунду, а атмосферное давление понизится до 744 миллиметров ртутного столба.

Такие резкие перепады атмосферного давления и погоды могут негативно сказаться на метеозависимых. Сотрудник Медицинского научно-образовательного центра Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова Юрий Гурфинкель рассказал РИА «Новости», что резкие изменения температуры и давления могут привести к нарушению сна. Совет для метеозависимых дал врач-терапевт Андрей Звонков. По мнению специалиста, таким людям стоит продолжать работать, так как тонус помогает снизить ощущения от «барической пилы».

Перепады температуры и давления также опасны для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями, гипертоникам и гипотоникам. Их организму не удается адаптироваться к изменениям давления, из-за чего самочувствие ухудшается.

По словам кандидата биологических наук Александра Мирошникова, в группе риска находятся и пожилые люди, которым также опасно выходить на улицу в такую погоду из-за гололедицы.

Антипогодная диета

Пережить перепады температуры и давления поможет соблюдение определенной диеты, причем для гипертоников и гипотоников она разная. У первых повышается давление и учащается сердцебиение, а у вторых — низкое давление, слабость и сонливость. Главный врач клиники «Твой доктор» Татьяна Романова объяснила «360», как этим двум типам пережить аномальную погоду.

Если у человека низкое давление, то стоит пить тонизирующие напитки — свежезаваренные чаи и кофе, женьшень. Соответственно, гипертоникам следует пить валерьяну, мелиссу Татьяна Романова.

Врач также посоветовала иметь при себе лекарства, которые помогут нормализовать артериальное давление, принимать контрастный душ, не совершать экстремальных нагрузок.

Диетолог «СМ-Клиники» Нурия Дианова рекомендовала употреблять клетчатку для улучшения самочувствия. Специалист отдает предпочтение компотам из сухофруктов, которые, в отличие от соков, богаты клетчаткой и улучшают настроение.

«Я бы ограничила количество кускового мяса, оно будет сложнее усваиваться, когда человеку плохо. Вместо этого я бы предпочла термообработанное мясо — котлеты, бефстроганов», — объяснила диетолог.

Чтобы оставаться бодрым даже в плохую погоду, Дианова советует поддерживать режим труда и отдыха, вовремя ложиться спать, проветривать комнату перед сном, совершать короткие прогулки и не пить стимулирующие напитки за шесть часов до сна. Можно также попробовать умеренную физическую активность, например стойку в планке.