Правила въезда в Россию из-за границы изменили. Вот что надо об этом знать

С 15 апреля для въезжающих в Россию будут действовать новые правила. Сдавать тест на COVID-19 придется всем, вне зависимости от вида транспорта. На сдачу анализа отведут три дня. Вот что надо об этом знать.

Норму, которая раньше распространялась на прибывающих воздушным транспортом, расширили. Теперь она касается тех, кто собирается въехать на территорию страны любым из способов. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Три дня на анализ

До приезда в Россию теперь нужно заполнить анкету на портале госуслуг. Документ потребуется для «санитарно-карантинного контроля в пунктах пропуска» через границу.

Потом у прибывшего есть три дня, чтобы сделать ПЦР-тест на COVID-19. Информацию о результате исследования тоже следует разместить на «Госуслугах».

Пока неизвестно, каким оказался анализ — положительным или отрицательным, путешественникам придется сидеть дома. Им предписано соблюдать режим самоизоляции по месту жительства или пребывания.

Предпринятые меры стали ответом на ухудшение эпидемической обстановки в нескольких странах. В их число попала и Турция, авиасообщение с которой приостановили с 15 апреля по 1 июня.

Газета «Известия» со ссылкой на источник в туристической отрасли писала, что для возвращающихся из Турции могут ввести 14-днвеый карантин, но пока обошлось без него. Как правило, именно из этой страны, по данным, НИИ Роспотребнадзора, завозятся «британский» и «южноафриканский» штаммы коронавируса.

ЕАЭС касается тоже

Внесенные в действующие правила изменения коснутся не только россиян. Им придется следовать и гражданам государств — членов Евразийского экономического союза, которые намерены въехать в Россию из Армении, Белоруссии и Киргизии.

Подтверждать отсутствие у них коронавирусной инфекции Роспотребнадзор разрешил в специальном приложении «Путешествую без COVID-19».

Списки вернувшихся из-за границы и не сдавших тест поступят специалистам надзорного органа, предупредил сайт «Аргументы и факты». После этого на нарушивших введенные нормы составят протокол по части 2 статьи 6.3 КоАП РФ. За несоблюдение предписаний положен штраф от 15 до 40 тысяч рублей. Его точный размер определят в суде.