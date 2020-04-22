Недосмотрел и переплатил. Правила ухода за машиной во время самоизоляции

В условиях самоизоляции многим водителям пришлось отказаться от использования автомобилей. Машины стоят во дворах без дела, а это не проходит для них бесследно. Как ухаживать за автомобилем во время самоизоляции — в материале «360».

Коронавирус и ограничительные меры привнесли в жизнь некоторых россиян пропускной режим. Передвигаться за пределами своего района на личном или общественном транспорте можно только по документу, который у вас спросят полицейские, если остановят на улице. Для обладателей автомобилей из Москвы и Подмосковья этот пропуск обязателен вдвойне, потому что его отсутствие фиксируется камерами. Ранее «360» опубликовал видеоинструкцию о том, как оформить документ.

В связи с тем, что пропуск можно брать лишь дважды в неделю, а магазины чаще всего находятся прямо под боком, автомобиль вообще не нужен. Многие владельцы поставили машины во дворах и временно забыли о них. Как ни парадоксально, простой автомобиля вредит ему больше, чем жесткая эксплуатация.

Какие повреждения грозят авто?

Лучше позаботиться о своей машине заранее, чтобы она не подвела в нужный момент. Существует несколько проблем, которые могут возникнуть от длительного простоя автомобиля: разрядка аккумулятора; уменьшение давления в шинах и, как следствие, деформация обода колеса; заклинивание суппортов; загрязнение радиатора; появление коррозии на кузове.

Автомобилист и координатор движения «Общество синих ведерок» Петр Шкуматов по просьбе «360» дал совет водителям, чтобы их «ласточки» не подвели, когда можно будет без ограничений выезжать на улицы. Специалист отметил, что пары месяцев недостаточно, чтобы появились серьезные проблемы.

Машина нужна и проектируется, чтобы ездить. Если она стоит, то в какой-то момент там надо будет уже смотреть на состояние и тормозной системы, и всех остальных систем, технических жидкостей. Момент важный, потому что машина должна ездить. Лучшая рекомендация — использовать машины, хотя бы в магазин съездить Петр Шкуматов.

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Шкуматов отметил, что, к удивлению, если машина не используется, то довольно быстро приходит в негодность. Ведь каждый элемент автомобиля спроектирован под определенный профиль эксплуатации.

Как позаботиться об авто?

Среди рекомендаций эксперт указал, что на всякий случай нужно смазать все резинки, уплотнители и прокладки силиконовой смазкой, а при выходе из дома заводить автомобиль и прогревать его примерно 20–30 минут. За аккумулятором тоже нужно следить, потому что со временем он может разрядиться, тогда машина просто не заведется.

Следует обязательно проверять шины, так как они тоже могут деформироваться. Однако это может произойти, если изначально с резиной что-то не так. Подобные дефекты приводят к падению давления в колесах, а это чревато тем, что вся масса автомобиля будет стоять на дисках. Из-за этого они могут согнуться.

Шкуматов добавил, что если с электрикой машины все в порядке, то аккумулятор не должен разрядиться. Потерять энергию устройство может в случае, если есть утечка тока или очень мощные устройства внутри авто, например сигнализация с массой функций, спутниковая система или видеорегистратор.