Двое россиян на инвалидных колясках не смогли попасть на рейс «Победы». Билеты ребята купили два месяца назад, но о том, что на их транспортных средствах неправильные аккумуляторы узнали только на стойке регистрации. Раньше проблем с путешествиями у них не возникало. Если в этом увидят ущемление прав, то компании грозит штраф.

«Победа» без аккумуляторов

Андрей и Светлана приехали в московский аэропорт Внуково из Твери. Они планировали улететь в Калининград на встречу общества колясочников «Ковчег». Но сделать это с первого раза не удалось. Представитель лоукостера «Победа», билет на который ребята купили еще два месяца назад, заявил, что аккумулятор на коляске Андрея нельзя брать в самолет.

Сопровождавшая инвалидов основатель Благотворительного фонда Марина Леонович на своей странице в Facebook написала, что сначала девушка на стойке неправильно посчитала мощность батареи, заявив об опасном превышении. Только подключив Google пассажиры смогли доказать, что с батареей все в порядке.

Представитель лоукостера была неприступна и заявила, что с таким типом аккумулятора на борт Андрей не попадет, объяснили участники истории.

Получить посадочные талоны удалось спустя несколько часов, договорившись, что это электроколяски отстегнут аккумулятор. Но как тогда на ней передвигаться непонятно. В итоге на самолет «Победы» молодые люди так и не попали.

«Нам пришлось сказать, что мы будем добиваться справедливости и у вас будут штрафы очень большие, на что представитель сказала: „да пишите куда хотите, нам по барабану“», — поделилась Марина Леонович.

Она отметила, что у стойки регистрации они провели четыре часа. По ее словам, если у «Победы» нет специальных ящиков для перевозки аккумуляторов, то перевозчик мог предоставить камеру хранения для колясок.

«У нас отняли драгоценное время, решить вопрос не предложили. Мы два часа ждали представителя, которая висела на телефоне. Руководство выйти и объясниться с нами не посчитало нужным», — написала она.

В результате молодые люди улетели только в 22:50, спустя восемь часов и рейсом другой авиакомпании, которой смогли доказать безопасность батареи на коляске.

Коляски с такими аккумуляторами инвалиды получают от государства. То есть они полностью соответствуют всем стандартам. Но у «Победы» оказались свои правила.

Пресс-секретарь лоукостера Елена Селиванова заявила, что свинцово-кислотный аккумулятор, которым оборудована коляска пассажира, относится к опасным грузам, которые запрещены к провозу на самолетах.

«Мы объяснили это клиенту на регистрации. Он согласился, сказал, что демонтирует аккумулятор и полетит без него. Мы его зарегистрировали и выдали посадочный талон, но на гейт, на выход на посадку клиент не явился», — отметила она.

Андрей утверждает, что батарея его коляски гелевая. Сам аккумулятор находится в герметичной упаковке. По его словам, обычно его транспорт сдают в багаж вместе с чемоданами, а в салон привозят на специальной узкой коляске перевозчика. Так он путешествовал много разными авиакомпаниями, но проблема оказалась только с «Победой».

Не первый звоночек

Ограничения в правилах перевозки маломобильных пассажиров есть у многих авиаперевозчиков. «Победа» здесь не исключение. Свои правила обычно они публикуют на своих сайтах. Но при этом они не могут противоречить федеральным законам и нарушать права потребителей. Об этом в беседе с «360» заявил адвокат московской коллегии «Аронов и партнеры Евгений Розенблат.

Он пояснил, что если обнаружится несоответствие правил перевозчика закону, то за это можно получить административный штраф до 20 тысяч рублей.

«„Победа“ страдает своими специфическими требованиями. Это не первый такой звоночек», — поделился Евгений Розенблат.

Адвокат отметил, что пассажир купил билет заранее. Скорее всего, он ознакомился с информацией на сайте и не увидел для себя ничего противоречащего. Но только на стойке регистрации узнал, что его коляска не отвечает требованиям лоукостера.



«Речь шла о мощности аккумулятора. Требования к перевозке опасных грузов высокие, поэтому авиакомпании ставят ограничения по заряду батарей. Но просто отказать в перевозке они не могут. Коляски отправляют в багаж. Но эту информацию нужно донести до потребителя», — отметил он.

По словам эксперта, видео из аэропорта свидетельствует, что представитель авиакомпании принимала решение, руководствуясь собственными домыслами.

Человек не должен оказываться в ситуации, когда работник авиакомпании принимает решение, что мне ваша коляска не нравится. Нужно заблаговременно предупредить об этом. Ничего этого мы не увидели. Перевозчик может выставлять любые требования. Важно, как он доносит их до пассажира Евгений Розенблат адвокат московской коллегии «Аронов и партнеры».

Адвокат отметил, что шансы на судебное разбирательство у пассажира есть. Подтвердить правоту сложнее, если авиакомпания докажет, что готова была пустить пассажира в салон, но он сам не пришел.

«Но если пассажиру скажут, что готовы вас пустить, но без коляски, а ему удастся доказать, что эти требования ущемили его права, то он вполне может возместить не только затраты на авиабилеты и судебные издержки, но также получит так называемый штраф потребителя — это еще 50% от всей суммы иска», — рассказал Евгений Розенблат.



При этом он отметил, что на практике рассчитывать на большую компенсацию не приходится. Она составит не более 50 тысяч рублей.

Ограничения колясочников

Число пассажиров в колясках в самолете всегда ограничено, заявил генеральный директор международного-аналитического агентства «Безопасность полетов» Сергей Мельниченко. Он отметил, что в маленькие самолеты маломобильных пассажиров не берут из-за недостаточности мест. Но и в больших лайнерах пассажиров на колясках немного.

«В авиации всегда исходят из предположения, что может произойти самый плохой случай, что после посадки из-за сложных погодных условий самолеты выкатывается за пределы полосы. Эвакуировать колясочников сложно, особенно, когда бортпроводниками работают в основном женщины», — отметил эксперт.

Сергей Мельниченко отметил, что многие пассажиры не знают о таких ограничениях, а перевозчики об этом не предупреждают.

«Я бы сразу при покупке билетов на сайтах открытым текстом и написал крупными буквами, если вы колясочники, пожалуйста, прочитайте то-то и то-то. Тогда бы у людей было бы меньше жалоб. Все ограничения в отношении любого пассажира должны быть прописаны на сайтах всех авиакомпаний», — подчеркнул Сергей Мельниченко.