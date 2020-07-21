Правила нового отдыха. Сколько будет стоить отпуск, когда россиянам разрешат улетать за рубеж

Международные авиаперелеты могут возобновить из шести российских городов. В ближайшее время власти определят перечень стран, которые первыми посетят россияне. Постепенно этот список и количество аэропортов вылета будет расширяться. Рассказываем, что будет с ценами и правилами на отдыхе.

На первом этапе полеты за рубеж планируют осуществлять из аэропортов Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Владивостока, Ростова-на-Дону и Екатеринбурга. Воздушные гавани этих городов временно станут внутригосударственными хабами. В столице их будет три: Домодедово, Шереметьево и Внуково, — сообщили «Известия» со ссылкой на предложение, направленное правительству главой Росавиации Александром Нерадько.

В ближайшее время Роспотребнадзор и МИД согласуют перечень стран, которые первыми примут россиян. На втором этапе список государств будет расширяться. Каждые две недели в правительство будут направлять обновленный перечень стран, полеты в которые будут доступны из любого российского международного аэропорта. Поэтому если 1 августа авиасообщение восстановят, не являющиеся хабами авиаузлы смогут начать перевозки уже в середине месяца. Но точная дата еще не определена.

Возобновление авиасообщения с другими странами не означает восстановления международного туризма. Для этого нужно дождаться разрешения Ростуризма, рассказала «360» исполнительный директор Альянса туристических агентств Наталия Осипова. Пока в стране действует распоряжение ведомства об отмене поездок.

По мнению Осиповой, первыми откроются страны, где нет карантина для въезжающих. Не исключено, что одной из них станет Турция. Хотя и там есть определенные меры безопасности. Например, в отелях ввели запрет на шведский стол, а в некоторых местах действует масочный режим.

Стоимость отдыха

Сейчас, по данным сервиса Travelata.ru, покупка августовского тура на семь дней в Турцию по системе «все включено» обойдется семье из двух взрослых и ребенка в среднем в 85-90 тысяч рублей. В Египет — от 120 тысяч рублей. Цена может снизиться, если возобновят чартерное сообщение.

Стоимость августовских путевок TEZ TOUR на неделю на семью из двух взрослых и ребенка с размещением в четырехзвездочном отеле с завтраками в Греции обойдется в 90,3 тысячи рублей. В трехзвездочном отеле в Италии — от 80,6 тысячи рублей.

Цены на поездки с Anex tour в Черногорию, в апартаменты «три звезды», без питания стартуют с 82 тысяч рублей, с завтраками — от 115 тысяч. «Все включено» в отеле «пять звезд» обойдется в 159 тысяч рублей. За недельный отдых в гостинице «три звезды» с завтраками на Кипре придется заплатить около 76 тысяч рублей, в отеле «четыре звезды» — от 94 тысяч, полупансион в пятизвездочной гостинице — от 149 тысяч рублей.

Новые правила

Основные правила международных перелетов не будут существенно отличаться от тех, что действуют на маршрутах внутри страны, сообщил «360» глава аналитической службы «АвиаПорт» Олег Пантелеев. Пассажирам придется пользоваться масками, перчатками, антисептиками и соблюдать дистанцию. Рассадка ограничена не будет.

«Но будут и некоторые дополнения. Те граждане, что прибывают из-за рубежа, должны будут заполнить анкеты на борту самолета. А далее в течение трех дней после прибытия — сдать тест на коронавирус по методу ПЦР и предоставить его на сайте госуслуг. Это позволит избежать 14-дневной самоизоляции», — добавил Пантелеев.

Кроме того, в ближайшее время в аэропортах оборудуют места для проведения экспресс-тестирования на COVID-19. То есть, вылетая из страны, россияне смогут оперативно получить справку об отсутствии болезней для стран, где такие документы потребуются. И провериться, вернувшись из поездки. Что касается цен, по прогнозу Пантелеева, билеты вряд ли будут дешевле, чем в 2019 году.