Китай отправил в космос первых строителей собственной орбитальной станции «Небесный дворец». Страна последние годы активно развивает космические программы и стремится стать конкурентом США в этой сфере. Россия также планирует создать собственную станцию и стать «членом клуба». Специалисты уверены: на это страны толкает политика. Ведь для реальных результатов все же нужно объединяться.

К станции отправили трех человек: Не Хайшэн, Лю Бомин и Тан Хунбо. Они стали первыми китайскими космонавтами на орбите за пять лет. Они же — первые жители базового модуля станции, который запустили 29 апреля. Тайконавты — так в КНР и других китаеязычных государствах называют космонавтов — будут находиться на станции три месяца. Для Китая это рекорд по длительности непрерывного пребывания на орбите.

Все это время тайконавты будут обустраивать орбитальную станцию и подготавливать ее к полноценному вводу в эксплуатацию. Также за это время экипаж планирует провести несколько выходов в открытый космос, а также установить оборудование с помощью руки-робота.

Собственные станции в космосе

Китай сейчас не участвует в проекте Международной космической станции (МКС), созданной совместно Россией, США, Канадой, Европой и Японией. Тем временем МКС планируют эксплуатировать максимум до 2028 года. Станция практически выработала свой ресурс.

Теоретически это означает, что китайская станция может стать единственной ​​на орбите. 16 июня ведомство, руководящее в Китае пилотируемыми космическими миссиями, — CMSA — сообщило, что руководство страны открыто для международного сотрудничества в этой сфере. Правда, на своих условиях.

Роскосмос уже поздравил коллег из Китая с успешным запуском к новой орбитальной станции.

«Поздравляем наших китайских коллег с успешным запуском трех тайконавтов на пилотируемом космическом корабле „Шеньчжоу-12“ к новой китайской станции. <…> Вместе мы сможем сделать еще больше! <...> Россия и Китай надолго станут надежными партнерами в долгосрочном освоении ближнего и дальнего космоса», — говорится в сообщении.

Так в организации напомнили, что Россия и Китай будут совместно реализовывать новый проект Международной научной лунной станции. Правда, отставать от Китая Россия не планирует. Роскосмос в апреле тоже приступил к строительству своей орбитальной станции. Об этом сообщил директор госкорпорации Дмитрий Рогозин. Разработчику поставили задачу подготовить станцию к запуску к 2025 году. От участия в проекте МКС российская сторона планирует отказаться к 2025 году.

«Клуб избранных»

Строительство собственной станции гарантирует той или иной стране место в некоем «клубе избранных». Об этом «360» заявил ведущий научный сотрудник Института космических исследований Российской академии наук, а также Научно-исследовательской лаборатории Космических исследований, технологий, систем и процессов Натан Эйсмонт.

Это в значительной мере политическая акция. Если какое-то государство претендует быть хотя бы на равных с другими, космическая станция совершенно необходима. А дальше — производные от этого достижения. Главное — вы член клуба Натан Эйсмонт.

Для лучшего результата нужно объединяться

Если рассматривать вопрос в контексте идеального мира, то каждой державе отдельно глупо держать собственную станцию. Об этом «360» заявил президент АНО Российско-китайский аналитический центр Сергей Санакоев. Он уверен, что усилия государств скорее нужно объединять.

К этой мысли не я первый призываю и не у меня первого она зародилась. Напомню знаменитый проект «Союз-Аполлон», который практически положил начало сотрудничеству в этой отрасли, а не конкурентной борьбе. Результаты налицо - например, МКС Сергей Санакоев.

К сожалению, в последние годы одна из космических держав настаивает не на международных правилах, а на своих собственных, отметил Санакоев, намекая на США.

«Американцы пытаются любой ценой не допустить китайского лидерства в мире. Это те причины, по которым китайцы вынуждены сказать: „Ну хорошо, тогда мы сами будем развиваться, создадим свою станцию“. Это и России коснется в ближайшее время. Каждый раз, когда санкции объявляются, результат бывает противоположным, потому что внутренние резервы начинают работать на себя, и каждый начинает развивать больше внутреннее составляющее экономики», — пояснил собеседник.

Он уверен, что сегодня космос, Арктика и еще несколько направлений могли бы быть прекрасным примером трехстороннего сотрудничества России, США и Китая. Но политика не дает это реализовать.