«Чиновники надувают щеки». США ужесточили правила экспорта ПО и компьютеров в Россию

США снова ужесточили ограничения в отношении России. Теперь для экспорта программного обеспечения или компьютеров требуется оформить лицензию. США опасаются, что технологии будут использовать в военных целях. Вот только российская «оборонка» давно отказалась от зарубежных разработок, заявили российские эксперты. А громкие заявления — попытка показать борьбу с мнимой угрозой.

29 июня в США вступили в силу очередные экспортные ограничения в отношении России. На этот раз речь идет о продукции военного и двойного назначения, для поставок которых потребуется лицензия. Помимо РФ, санкции распространятся на Китай, Венесуэлу, Ирак, Белоруссию, Армению, Казахстан, Азербайджан и Украину.

Принятые 28 апреля поправки Бюро промышленности и безопасности (BIS) Минторговли расширяют понятия «военное конечное использование товаров» и «военные конечные потребители». США также ужесточили требования к лицензиям на поставку товаров. Теперь к ним могут отнести любые технологичные продукты, которые можно теоретически применить в оборонной промышленности, даже если их поставляют гражданским покупателям.

По словам министра торговли Уилбура Росса, поправки приняли, чтобы предотвратить попытки российских, китайских и других покупателей приобрести через гражданские поставки технологии, которые можно использовать для разработки оружия или военных самолетов. Они якобы уже фиксировались в торговых отношениях с Россией, Китаем и Венесуэлой. При этом официальное число заявок на получение лицензий для экспорта конечным потребителям из этих стран не превышает две-три в год, уточнил новостной журнал Тhe Diplomat.

Цены на компьютеры и ПО

В расширенный список попали химикаты, микроорганизмы, токсины, датчики и лазерные устройства, электроника, компьютеры, полупроводники, телекоммуникационная техника, различные двигатели и их запчасти, программное обеспечение и многое другое.

Новые ограничения вряд ли затронут поставки для обычных магазинов, сообщил «360» ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. То есть поставить компьютеры или софт оборонному предприятию не получится, но розничные продажи в России не прекратятся. Иначе американские корпорации упустят большую прибыль. Поэтому цены на MacBook или Microsoft Office для россиян не изменятся.

«По сути, санкции не играют никакой роли. Если вы, как производитель, имеете отношения с какой-либо компанией, которая попала под санкции, для вас действительно необходимо получение разрешения на поставки. Чиновники надувают щеки и пытаются рассказать, как борются с угрозой. По факту принимаемые меры — это внешние телодвижения, которые на реальную жизнь никак не влияют», — добавил Муртазин.

Отвлечь от проблем

В оборонной промышленности России запрещено использовать иностранное программное обеспечение или комплектующие, рассказал «360» сенатор Владимир Джабаров. Без зарубежных технологий страна давно обогнала США в создании новых видов вооружения, в частности в области гиперзвукового оружия, аналогов которого в мире нет. Как анонсировал Владимир Путин, в недалеком будущем в стране появится и контргиперзвуковое вооружение.

«Сложно понять, чего они опасаются, что мы там можем использовать. Я думаю, это все обычная недобросовестная конкуренция. Но дело в том, что мы этого сейчас не боимся. Мы сделали такой гигантский шаг вперед после того, как они начали нас „одаривать“ этими санкциями, у нас пошло импортозамещение, мы пользуемся своими комплектующими», — сказал сенатор.

В оборонной и атомной отраслях применение зарубежных технологий давно запрещено, подтвердил военный эксперт Алексей Леонков. Российские проекты полностью переведены на отечественные разработки.

«Америке нужно продолжать политику давления на Россию, которая, несмотря на все эти санкции, не давится. И поддерживать этот градус со стороны Европы. Потому что Европа обычно по санкциям выходит синхронно с США. Но в последнее время отказывается идти в ногу», — сказал «360» Леонков.

Громкими заявлениями, убежден Джабаров, американские власти пытаются отвлечь внимание от собственных проблем — беспорядков или «вандальных попыток» снести памятники. А в целом все эти санкции сенатор назвал не более чем пиар-ходом перед грядущими выборами.

Упор на Китай

Несмотря на давние антироссийские настроения в США, основной упор The Diplomat сделал на торговые отношения с Китаем. Издание Reuters также отмечало, что новые экспортные правила могут навредить полупроводниковой промышленности и продажам деталей и компонентов гражданской авиации в Китай. А поправки внесли, чтобы держать американские «технологии подальше от военных Пекина».

«Может, они и пытаются Китай (как Россию — прим. ред.) ограничить. Но китайцы развиваются очень активно. В частности, если речь идет об IT-технологиях, то еще неизвестно, кто быстрее будет развиваться, — китайцы или американцы. Так что не думаю, что это нанесет существенный ущерб Китаю», — заключил Джабаров.