Правила для голышей. Фотосессии ради лайков замучили коренные народы России

Туристка сфотографировалась на горнолыжной трассе Домбая в откровенном купальнике и папахе — традиционном мужском кавказском головном уборе. Снимки и видео вызвали негодование пользователей Сети. А психологи объяснили вызывающее поведение детскими травмами и проблемами с самооценкой.

Сеть в очередной раз всколыхнули фотографии обнаженных девушек на Кавказе. Несколько туристок выложили довольно откровенные снимки из своих горных путешествий — в купальниках на снегу. Одна из них к тому же надела для провокационной фотосессии папаху, чем вывела из себя многих комментаторов.

«Мужская папаха на голой женщине. Не позорьте головной убор. Его носят только мужчины! Это все равно что мужчина надел платок. Не срамите наши законы», — написал пользователь с ником selena0873.

Кроме того подписчики отметили, что девушка, позирующая в леопардовом купальнике и папахе на горных лыжах, не умеет на них кататься, а нагота не спасает вид.

Первый заместитель министра туризма, курортов и молодежной политики КЧР Артем Овчинников рассказал «360», что пока история не вызывает беспокойства. К тому же, судя по фото, девушка выбрала достаточно уединенное место для съемки, чтобы не мешать другим отдыхающим — на видео не было видно туристов, а жалоб вне соцсетей не поступало.

Тем не менее в Карачаево-Черкесии предпринимают меры для того, чтобы приезжающие на отдых люди соблюдали нормы приличия, принятые в регионе.

«Министерством ведется работа по составлению так называемого свода правил поведения на территории туристско-рекреационных комплексов и курортов на территории Карачаево-Черкесской республики. Там есть пункт „антиобщественное поведение“, в том числе нахождение в обнаженном виде, купальниках и нижнем белье», — объяснил Овчинников.

Детские травмы

Подобные скандалы в кавказских республиках возникают не в первый раз. Россияне с завидной периодичностью нарушают спокойствие местного населения откровенными нарядами и фотосессиями. Социальный психолог Наиля Бирарова объяснила «360», что такое поведение можно объяснить нереализованными в обычной жизни эмоциями.

«Нарушая правила, человек доказывает себе, насколько он властный, доминирующий, насколько он может общие правила подмять под себя. Он бросает вызов обществу, получает дополнительное внимание, признание, повышенную заинтересованность в своей личности. И эти вожделенные эмоции компенсируются», — уверена она.

Психолог Ольга Латынцева добавила, что героини подобных откровенных фотосессий почти наверняка имели проблемы в отношениях с матерью, а теперь компенсируют эпатажными действиями неустойчивую самооценку и недостаток одобрения и любви.

«Это люди, которых не одобряла мама, которым она никогда не говорила: „Ты моя красавица“, „ты хорошо выглядишь“ и так далее. То есть в погоне за одобрением ребенок, который не получил любви прямым образом, бьет вазу, ведет себя измененным образом — лишь бы притянуть внимание любой ценой», — сказала Латынцева.

Наиля Бирарова также подчеркнула, что причиной, по которой девушки так самоутверждаются и стремятся привлечь к себе внимание, может быть нехватка мужского внимания в детстве, например, если в семье не было отца.

«Может быть, папы не было и не хватало мужского внимания, которое теперь она пытается привлечь обнаженными частями тела, а может быть, мама все время помыкала и навязывала свои комплексы по поводу внешности. Уже во взрослом возрасте люди таким образом могут пытаться перекрывать какие-то детские травмы», — уверена психолог.

Латынцева добавила, что подобные снимки всегда делаются для соцсетей — чтобы произвести на кого-то впечатление, получить похвалу и лайки. При этом одержимость успехом своих публикаций в интернете, по ее мнению, также свидетельствует о том, что кто-то из знаковых фигур в жизни человека его не признает.