Четыре страны открываются для россиян. Но в некоторых есть риск оказаться на карантине

Авиасообщение с Белоруссией, Киргизией и Казахстаном восстановлено. Россия договорилась возобновить полеты с этими странами. Рассказываем, какая там обстановка с коронавирусом и можно ли спокойно въезжать.

С понедельника, 21 сентября, самолеты полетят в Минск (Белоруссия), Бишкек (Киргизия) и Нур-Султан (Казахстан), а 27-го числа откроются прямые рейсы в Сеул (Южная Корея). Пока полеты из России будут происходить раз в неделю. Во все указанные страны смогут полететь только те россияне, кто имеет там вид на жительство.

Источник фото: РИА «Новости» / Виталий Аньков

Белоруссия

Статистика по заболеваемости коронавирусной инфекцией в Белоруссии начала улучшаться с начала июня. 9 июня зафиксировали 25 477 случая COVID-19 в сутки. По состоянию на 21 сентября всего 1629 человек подхватили вирус.

В понедельник президент России Владимир Путин поручил правительству определить сроки поставок вакцины от коронавируса «Спутник V» в Белоруссию.

Юрист правозащитной организации «Хьюман Константа» Алена Чехович напомнила «360», что белорусская сторона уже давно исключила Россию из списка стран, по прибытии из которых нужно сидеть на самоизоляции. Соответственно, дополнительных условий для граждан РФ нет.

Действуют общие меры предосторожности: тепловизоры, могут измерить температуру. Если есть симптомы, могут пригласить медработников. Есть рекомендация — иметь справку наличия отрицательного результата ПЦР-исследования. Это рекомендация. При ее отсутствии никаких последствий не будет Алена Чехович.

Даже если у россиянина будет положительный результат или подозрение на COVID-19, домой его тут же не отправят. Его либо обяжут самоизолироваться, либо посадят в стационар.

Что касается общей ситуации с коронавирусом в Белоруссии, то, по словам Чехович, в стране с самого начала пандемии была практика замалчивания. Сейчас ситуация не изменилась, плюс к ней добавились политические проблемы после выборов президента.

Чехович предупредила, что ограничительные меры в Белоруссии не действуют, то есть риск заражения коронавирусом намного выше, чем, например, до выборов.

Источник фото: РИА «Новости» / Евгений Одиноков

Казахстан

В Казахстане, по данным на 21 сентября, зафиксировали всего 45 случаев заражения. На днях в Казахстане начались клинические исследования вакцины против коронавируса. Желающих испытать лекарство оказалось очень много, поэтому врачи остановили прием заявок, когда число добровольцев достигло 244 человек.

Адвокат и глава казахской диаспоры в Санкт-Петербурге Мухтар Антеев объяснил «360», что никаких дополнительных условий при въезде в Казахстан для россиян не будет. По его мнению, обстановка с коронавирусом там лучше, чем в России.

Чтобы без проблем въехать в Казахстан, нужно за три дня до вылета получить результаты теста на вирус. Если у россиянина по прилете в Казахстан обнаружат коронавирус, то его посадят на карантин на 14 дней. Две недели человек посидит в изоляции, а потом сможет заниматься своими делами — то есть его никто обратно в Россию не отправит.

После того как проходит карантин, человек свободен в своих действиях. В обычном порядке можно вернуться Мухтар Антеев.

Если у россиянина заподозрят COVID-19, то его изолируют только на сутки, пока не придут результаты анализов. Если вирус подтвердится, то придется две недели сидеть на карантине. Если нет, то человека отпустят.

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Южная Корея

В Южной Корее коронавирус проявляется уже слабо. По данным на 20 сентября, только 70 человек заразились за сутки. А всего в стране чуть больше 23 тысяч людей, у кого зафиксировали вирус. Для сравнения: в США — 6,8 миллиона больных, в Индии — почти 5,5 миллиона, В России — 1,1 миллиона.

Блогер, живущий в Южной Корее, Мария Никитина рассказала «360», что обстановка в стране очень спокойная, количество заболевших в сутки снижается. Начали работать школы, детские сады и кинотеатры, однако вскоре их снова закроют. Причина — важный для местных жителей праздник Чхусок. По словам Никитиной, это семейное торжество и все корейцы будут путешествовать по стране, чтобы навещать родственников.

С конца недели правила будут ужесточаться, попытаются пресечь передвижения, и мы перейдем на второй уровень социального дистанцирования, когда сады, школы не работают, рестораны — [работают] на вынос. [Запрещено] собираться больше 10 человек Мария Никитина.

Киргизия

По состоянию на 21 сентября в Киргизии обнаружили еще 136 зараженных. Это, судя по статистике, самый худший результат за весь сентябрь. Например, 9 сентября зафиксировали только 29 человек, а 19-го числа — 91. По данным сайта радиостанции «Говорит Москва», в киргизском оперативном штабе сообщили, что все граждане страны должны иметь отрицательный результат на коронавирус до прибытия в Россию, Казахстан, Узбекистан и ОАЭ.