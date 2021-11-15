Правнук потребовал вскрыть могилу Сталина. Так хотят узнать правду о его смерти

Генеральный секретарь коммунистической партии и генералиссимус Советского Союза Иосиф Сталин при жизни высказывал желание быть похороненным на Новодевичьем кладбище рядом с женой Надеждой Аллилуевой. Его воля не была исполнена. Поэтому последний из его потомков Селим Бенсаад решил добиться эксгумации и перезахоронения тела прадедушки.

Как сообщила его адвокат Юлия Вербицкая-Линник, закон позволяет правнуку Сталина как единственному подтвержденному потомку эксгумировать и перезахоронить тело.

После эксгумации Селим Бенсаад намерен обратиться к возможностям науки и провести посмертную судебно-медицинской экспертизу остатков тканей, в ходе которой будет установлена настоящая причина смерти Сталина. Затем мы будет добиваться почетного перезахоронения Иосифа Виссарионовича на Новодевичьем кладбище Юлия Вербицкая-Линник адвокат

Пресс-атташе правнука вождя Вадим Горжанкин подчеркнул, что экспертиза позволит ответить на главный вопрос — действительно ли Сталин был убит? Известно, что ему стало плохо после ужина с высокопоставленными соратниками по партии.

«Версия об отравлении остается основной. Эксгумация также позволит провести ДНК-тест с сомнительными бастардами (лжепотомками Сталина), которые сегодня всеми возможными путями отказываются делать ДНК-тест с прямым и доказанным правнуком Сталина Селимом Бенсаадом», — отметил Горжанкин.

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Похоронен именно Сталин?

По мнению биографа семьи Сталиных, писателя-документалиста Ланы Паршиной, эксгумация подтвердит или опровергнет слухи о том, что на Красной площади был похоронен именно Сталин. Кроме того, появятся данные о его происхождении.

Тело Сталина было вынесено из мавзолея и согласно документам захоронено у Кремлевской стены. Но можем ли мы верить Хрущеву? Наконец, до сих пор неизвестно, кем был Сталин по национальности. Выдвигаются самые разные версии — от грузинской и южноосетинской вплоть до происхождения Сталина от известного путешественника Николая Пржевальского Лана Паршина писатель-документалист

К эксгумации Сталина будет привлечен один из самых авторитетных судмедэкспертов мира. Француз Филипп Шарлье изучал останки короля Генриха IV, Ричарда Львиное сердце и Жанны д’Арк. Вопреки давлению со стороны церкви, он заявил, что изученные им ткани не имеют никакого отношения к Орлеанской Деве.

Источник фото: РИА «Новости»

Ранее правнук Сталина Селим Бенсаад признавался, что его пугает одобрение действий советского вождя, которое все чаще высказывают россияне. Он назвал их дегенератами.