Украина не прекратит создавать фейки наподобие истории с Бучей, пока будет чувствовать свою безнаказанность. Но спецоперация РФ так или иначе завершится, и ее финальной точкой будет акт капитуляции Киева. Об этом в интервью «360» заявил экс-глава украинского МВД Валерий Захарченко.

Правда умерла первой

Вбросы, которые сегодня мастерски плодят на Украине, — часть технологий ведения войны. Современные войны <…> подразумевают под собой управление и информационную войну. <…> Фактически любое боевое подразделение является частью информационной войны. <…> Например, участвующий в боевых действиях ведет какую-то фиксацию происходящих событий. Это попадает в центр управления и там обрабатывается — для того чтобы оправдать свои противоправные действия, показать населению и получить психологическую поддержку от определенных групп. <…> Есть выражение: на войне первой погибает правда. И вот история [Бучи] — как раз об этом.

Делается это для того, чтобы подавить важную информацию, которая на тот день находилась в эфире, — о биолабораториях. Ее вся общественность начала изучать: сколько было, почему Пентагон разместил их именно на территории Украины, как, за чьи деньги и кем осваивались, при чем тут Байден и его сын? После вброса о Буче вся история с лабораториями ушла на задний план

Есть еще одна цель, не менее важная, — вбросить в российское общество информацию, которая вызовет негативную реакцию в отношении своих ВС и того, кто принимал решение о начале спецоперации. Могут быть и другие цели, которых мы не рассмотрели, но со временем они для нас станут ясны.

Надежда на расследование

Люди, участвующие в таких военных конфликтах, чувствуют определенную безнаказанность. Потому что они совершили гораздо более тяжкие преступления. Если сейчас их где-то смогут задокументировать — неважно. <…> Они победят в этом конфликте, и историю дальше будет делать победитель. Он найдет виновных, а проигравший и так проиграл. Эта психология является двигателем всех происходящих событий. Они не чувствуют того, что их кто-то привлечет к ответственности.

Объективно разобраться можно с точки зрения криминалистики. Но нужны определенные составляющие для доказательства вины или невиновности в совершении преступления. Например, фактические данные: время, место и само событие. Факты необходимо чем-то подтвердить. <…> Что должно было бы происходить в той же Буче? Устанавливается время и место события — убийства людей. Осматривается место происшествия, назначается экспертиза о причине смерти, дате, времени ее наступления. Кто-то об этом сказал? Есть еще дополнительные сведения — от свидетелей и очевидцев. Насколько они добросовестны, кто им дал оценку?

Сегодня на Украине люди могут не только за деньги, но и под угрозой жизни и здоровью дать любые показания. И это все вызывает опасения в объективности расследования происходящего

О первом этапе спецоперации

Если объективно посмотреть на происходящие события, то не зря в Минобороны РФ заявили о фактическом достижении первого этапа спецоперации. Тему демилитаризации почти осуществили. Объекты, которые производили вооружение для Украины, уничтожили. Большую часть техники, способной вести боевые действия, — тоже. Как и запасы горюче-смазочных материалов в большинстве городов. Сегодня Россия полностью контролирует воздушное пространство.

Что происходит сейчас на карте боевых действий? Группировку «Азова»* в Мариуполе фактически зажали в кольцо. Идет планомерная зачистка.

Точка в конфликте

Акт капитуляции — документ, который должен быть в конце любой подобной операции. Другой вопрос — с кем его будут подписывать, куда денется [нынешнее] руководство. На мой взгляд, с ним возникает все больше сложностей.

Прогноз по поводу того, какую роль отвели Зеленскому и его окружению, у меня не очень хороший. То ли они будут неким правительством в изгнании и организуют партизанскую войну на территории Украины, то ли их просто физически устранят и назначат кого-то другого на эту роль

Сейчас они из последних сил из кожи вон лезут, чтобы доказать, что способны, что на самом деле свои, что на них можно положиться и они будут и дальше послушно выполнять команды. Но на самом деле это не их игра. Игра здесь с ними, их «дергают за нитки, и на лице у них улыбки».

Что будет происходить и что сейчас в планах — прежде всего, у спецслужб западных стран, — пока можно только предполагать. Но сценарий, на мой взгляд, будет такой, что они конфликт не захотят прекращать. Это невыгодно, прежде всего, Великобритании и США, чтобы более полноценно контролировать Европейский континент в планах поставок и сбыта. То, что они своими действиями будут уничтожать экономику и государства, их мало интересует. Главное — своя выгода. Получают они выгоду при сбыте продукции, размещении контингента НАТО, поставках вооружения — это для них самое основное.

Будущее ЛНР и ДНР

В Донбассе всегда был большой потенциал — и научный, и производственный, и инженерный. Полагаю, этот регион сможет и самовозродиться. Безусловно, нужно будет какое-то финансирование, поддержка определенных программ. Но все зерна будут сеять на благодатную почву.

Эти территории всегда отличались высокой возможностью сельхозпроизводства. Это тоже одно из очень выгодных направлений. Если правильно использовать эти территории, будет очень выгодно. Кроме того, Украина сама по себе всегда была удобным транзитом для перемещения различных грузов между Азией и Европой. К сожалению, не смогла этим воспользоваться в полной мере в свое время и отказывалась от возможностей, которые предлагала ей среди прочих Россия. <…> Почему в обход территории Украины начали строить и «Южный поток», и «Северный поток — 1, 2»? Это все было связано с внутренней политикой.

* «Азов» — организация признана в России экстремистской и запрещена.