Западные СМИ проигнорировали участие Украины в обстреле железнодорожного вокзала в Краматорске. Только «Би-Би-Си» опубликовала доказательства причастности ВСУ. И вскоре отказалась от своего материала, назвав его фейком.

Утром 8 апреля на железнодорожный вокзал Краматорска была совершена атака кассетными ракетами «Точка-У». В результате погибли как минимум 50 человек, более 100 человек были ранены. С этого вокзала гражданское население Краматорска должно было эвакуироваться из города. Украинская сторона сразу обвинила в обстреле Россию.

Однако специалисты Минобороны РФ проанализировали радиус поражения и положение хвоста ракеты «Точка-У» в Краматорске. Их исследование подтвердило, что запустили ее с подконтрольной ВСУ территории. Более того, «Точка-У» состоит на вооружении только у украинских военных.

В тот же день «Би-Би-Си» опубликовала материал, в котором появились новые доказательства причастности Украины к бомбежке вокзала Краматорска. В репортаже британского издания рассказали, что сумели расшифровать серийный номер ракеты с надписью «За детей».

Оказалось, что он совпадает с серийными номерами других ракет, которые ВСУ выпускали по городам Донбасса.

«Серийный номер ракеты „Точка-У“ идентичен серийным номерам ракет из арсенала 13-й ракетной бригады. Такой же тип ракет с теми же серийными номерами использовался украинской армией при ударах по Харцызску, Логвинову, Бердянску и Мелитополю», — говорится в видео «Би-Би-Си».

Вскоре в «Би-Би-Си» заявили, что материал — фейк, и издание якобы никогда не выпускало его.

Однако западные СМИ резко перестали освещать тему ракетного удара по железнодорожному вокзалу Краматорска. О доказательствах, ранее опубликованных, но позднее стертых «Би-Би-Си» со своих страниц в соцсетях и с сайта издания, иностранная пресса не упомянула.

Более того, Telegram-канал Readovka выяснил, кто именно создал фейк о якобы российском ударе по вокзалу. Автором оказался эмигрировавший на Запад киевлянин, на счету которого, по информации издания, тысячи русофобских и героизирующих современных украинских нацистов статей в «Википедии».

Западная «свобода слова»

В день удара по Краматорску многие западные СМИ вслед за Украиной обвинили Россию в ракетном ударе «Точкой-У». Во многих изданиях вышли материалы, основанные на украинской пропаганде, где тиражировалась версия о том, что российские военные якобы обстреляли вокзал Краматорска, откуда должны были эвакуироваться мирные жители.

Одним из аргументов иностранной прессы была надпись «За детей» на русском языке, нанесенная на ракету белой краской.

Официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин объяснил, что украинские власти заранее планировали эту провокацию: за несколько дней они объявили эвакуацию, а затем специально ударили по вокзалу, чтобы в очередной раз обвинить Россию и предоставить иностранной прессе страшные кадры в подтверждение.

«Провокация направлена на то, чтобы была картинка для мировых СМИ», — сказал он.

По мнению Басурина, расчет был на то, что остатки ракет будет невозможно опознать. Таким образом из Краматорска хотели сделать вторую Бучу. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту обстрела вокзала Краматорска.