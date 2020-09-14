Подросткам предложили давать права с 16 лет. И у этой идеи не так много минусов

Депутат Госдумы Василий Власов предложил снизить возрастной порог для управления машиной до 16 лет. По его мнению, в этом возрасте подростки уже могут быть официально трудоустроены и жить отдельно от родителей, а автомобиль поможет «вовлечь молодежь в экономические процессы». Но идея оказалась неоднозначной.

В беседе с «360» Власов отметил, что в некоторых иностранных государствах подростки могут получить права в 16 лет, но с условиями. Например, чтобы в первые два года рядом с молодым водителем сидел опытный человек со стажем более трех лет.

По словам депутата, запрос на понижение возрастного ценза поступил как раз от молодых людей. Они жаловались, что не могут работать в таком раннем возрасте, потому что проезд на общественном транспорте для них дорогой и долгий, а наличие автомобиля — самый лучший выход.

В 16 лет он получает права, до 18 лет у него есть возможность ездить только с человеком, у которого стаж вождения больше трех лет. В 16 он может выезжать на дороги и в 18 лет уже ездить спокойно один Василий Власов.

Власов добавил, что в 16 лет выдавались бы юношеские права — такие же были в свое время в СССР. Власов уже направил письмо начальнику ГУОБДД МВД России Михаилу Черникову. Пока же получить водительское удостоверение в России на вождение автомобиля можно только в 18 лет.

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Не рановато?

Вице-президент Национального союза автомобилистов Ян Хайцеэр не считает, что получать права 16-летним подросткам плохая идея. Он напомнил про опыт Советского Союза и объяснил «360», что возможность водить машину раньше — хороший способ наработать навык. По его словам, плотность трафика и скорость увеличились по сравнению с советскими временами, но и сами машины стали более технологичными.

Хайцеэр считает, что нужно приобщать людей к автомобильной культуре, потому что в этом случае и пешеходы будут умнее, и водители профессиональнее. Конечно, в возможности давать автомобиль подростку есть свои риски, но в сопровождении взрослого опасность снижается. Плюс ко всему, по мнению Хайцеэра, нет особой разницы между человеком в 16 и 18 лет. Тем более если возле подростка сидит опытный водитель, который его контролирует.

Собеседник «360» обратил внимание на нынешнюю систему, когда новоявленный водитель только сдал экзамен и тут же отправился кататься по городу, не имея профессиональных навыков. По мнению Хайцеэра, лучше перед полноценной ездой получить более глубокие знания о вождении, а сделать это можно только в случае постоянной практики с уже опытным человеком.

Это способ получить навык на, возможно, второстепенных дорогах, где меньше автомобилей. Не как [после] 20 занятий и дальше, как бомбу, тебя выкидывают в город. И вроде уже на права сдал, но ты бомба в городе. Меньше бомба, если ты в сопровождении поездишь Ян Хайцеэр.

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В ДТП попадают все

Заместитель председателя комитета Госдумы по транспорту и строительству Александр Старовойтов положительно отнесся к идее выдавать права в 16 лет, но только в случае четко прописанных ограничений. Старовойтов призвал не делать поспешных выводов об инициативе, потому что прежде нужно послушать мнение общества и экспертов. Только потом, после прихода к консенсусу, речь может идти о законопроекте.

Собеседник «360» отметил, что существующая статистика ДТП подтверждает, что подростки за рулем ведут себя агрессивно. Не исключено, что она еще сильнее испортится. Однако, судя по всероссийским данным, в аварии попадают люди всех возрастов.

Но при этом, когда мы смотрим статистику в целом по РФ, люди совершенно разного возраста могут допускать нарушения. И сказать, что 20-летние попадают в ДТП чаще, чем те, кому 25, будет неправильно Александр Старовойтов.

Более того, по мнению Старовойтова, у молодежи реакция и моторика развиты намного лучше, чем у людей пожилого возраста. Однако у них никто не отнимает права.

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«Юноши погибнут»

Глава комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгений Москвичев негативно воспринял идею Власова понизить возраст, когда можно получить права. По его мнению, если инициатива будет одобрена, то молодое поколение просто погибнет.

Юноши 18 лет, если аналитику взять, то гибнут начиная с 18 и до 26-летнего возраста. Лихачество, лихачество, лихачество. Мы новое поколение России не должны губить на дорогах, <…> поэтому мое мнение — нет Евгений Москвичев.

Автоэксперт Игорь Моржаретто тоже считает, что садиться за руль в 16 рано. По его словам, 18 лет — это такой возраст, когда человеку уже можно что-то доверить. В 16 лет уверенности в правильности действий подростка нет.

Проректор МАДИ, заведующий кафедрой «Организация и безопасность движения» Султан Жанказиев уверен, что в потоке станет слишком много молодых людей с «не до конца прогнозируемой поведенческой реакцией на дорожные ситуации», то есть конфликтность в транспортном движении будет расти.

Юношеские права у иностранцев

В ряде стран можно получить водительские права раньше 18 лет. Например, в канадском штате Альберта, американских Аляске, Арканзасе, Айове, Канзасе, Северной и Южной Дакоте, Висконсине и Вайоминге официально водительское удостоверение можно получить с 14 лет.

Условие одно: рядом с молодым автомобилистом должен находиться человек со стажем. Кроме того, на новичков накладывают некоторые ограничения, в том числе на вождение в темное время суток и количество несовершеннолетних пассажиров.

В 2008 году американский институт дорожной безопасности сравнил показатели смертности в результате ДТП среди водителей-подростков. Анализировались данные из штата Коннектикут, где права выдают тоже с 16 лет, и соседнего штата Нью-Джерси, где документ можно получить только с 17. Выяснилось, что на 100 погибших в ДТП в Коннектикуте 20 жертв — подростки. В Нью-Джерси же на 100 смертей только четыре подростка.

В 2012-м Ассоциация дорожной безопасности США провела новое исследование и пришла к выводу, что количество аварий со смертельным исходом, в которые попадали водители 16 и 17 лет, увеличилось на 11% за летне-осенний период 2011 года.

На Северных Марианских островах и в Сальвадоре права можно получить с 15 лет. Сенегал, Мексика, Пуэрто Рико, Колумбия, Израиль, Филиппины, Франция, Исландия, Норвегия, Словения, Швеция, Острова Мэн, Македония, некоторые штаты Австралии, Новая Зеландия, Гуам, Американское Самоа, большинство штатов США, Эстония — во всех перечисленных государствах можно получить водительское удостоверение в 16 лет. В Германии тоже можно сесть за руль в 16 лет. Подросткам выдают права, однако они юношеские, то есть без взрослого и опытного водителя в автомобиль садиться запрещено.