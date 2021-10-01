Пранки закончились. Что известно о таджикском блогере, которого вышлют за скандальное фото у храма в Москве

В Москве арестовали уроженца Таджикистана и его подругу. Безработный мигрант не нашел другого занятия, кроме карьеры блогера. После череды пранков с драками и нападением на прохожих он сделал скандальные фото. Это оказалось последней каплей для правосудия, которое и так слишком долго прощало блогеру его выходки и очень сомнительный юмор.

Гражданин Республики Таджикистан Руслан Бобиев на своей странице в Instagram выложил фото на фоне храма Василия Блаженного. На снимках рядом с блогером была девушка в куртке с надписью «Полиция» на спине. Неоднозначные фотографии были сопровождены подписью «Трудовой кодекс — не Уголовный, можно и нарушить».

Источник фото: Instagram

О шутке гость столицы пожалел быстро. Во-первых, фотографии возмутили верующих пользователей соцсетей, а во-вторых, представители МВД заинтересовались форменной курткой девушки и законностью ее ношения. Когда Бобиев понял, что ему грозит, он оперативно удалил снимки и закрыл свой аккаунт, но было уже поздно.

Полиция быстро нашла и самого блогера, и его спутницу. Горячие извинения не помогли: девушка, которая на фото была одета в полицейскую куртку, получила 10 суток административного ареста. Блогера же Замоскворецкий суд города Москвы приговорил к 10 суткам ареста, штрафу в пять тысяч рублей и выдворению из России.

Иностранец с сомнительным юмором

Точные данные о биографии Бобиева найти очень трудно. Парень родился в таджикской деревне Егед в 1998 году. Это родина поэта и философа Мирзо Лико, как минимум четырех писателей и даже народного артиста Таджикистана. У себя на странице в Facebook блогер указал, что учился в местной средней школе № 6.

Когда молодой человек переехал в Россию, тоже неясно. Вроде бы учился в Московском государственном университете имени М. В. Ломоносова, одном из самых престижных университетов страны. Также на своей странице в «ВК» молодой человек написал, что некоторое время жил в Сочи.

Но ни учиться, ни работать Бобиева, по-видимому, не тянуло. Примерно с прошлого, 2020 года он стал выкладывать в Instagram и TikTok неоднозначные видеоролики, которые называл пранками. На них иностранец нападал, не редко со спины, на прохожих, устраивал драки в метро.

Подписчикам шоу с нападениями на ничего не подозревающих людей понравилось, и как минимум на одной площадке Бобиев довольно быстро стал блогером-тысячником. Сейчас все его аккаунты либо удалены, либо закрыты, видео удалены. На момент ареста блогер назвал себя безработным.

За съемки такого видео молодого человека не раз привлекали к административной ответственности, но не более.

Несостоявшийся полицейский

Кстати, спутницей Бобиева на скандальных съемках была его коллега — некая блогерша Ася Акимова. В соцсетях она утверждает, что работает моделью. Девушка рассказала, что съемка в полицейской форме была незапланированной, все получилось спонтанно: снимали милое видео, во время которого и пришла идея снимков, написал Life.

Акимова заявила, что она мечтала стать полицейским, но не прошла отбор. Форму же купила в интернете. Блогерша не стала выкладывать фото с Бобиевым у себя в соцсетях, так как она «за красивые и милые кадры». Сейчас у девушки один аккаунт закрыт, другой удален.

Акимова жалуется, что ей бесконечно поступают угрозы, которые ей пишут мужчины гораздо старше и больше блогерши, пытаясь ее напугать. Однако девушка верит, что вскоре это забудется. «Люди забывают про веру, когда им выгодно, но вспоминают, когда надо кому-то подпортить жизнь», — сказала девушка.