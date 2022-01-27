Пранки на грани. Чем известен блогер-миллионник Хизри Запиров

Блогера-миллионника из Instаgrаm Хизри Запирова заподозрили в мошенничестве и объявили в розыск. Пранкер объявился в тот же день — он находится у себя дома и не понимает, с чем связан интерес правоохранительных органов. Однако проблемы с законом он все же имел — в 2018 году блогер за неудачный пранк получил 10 суток ареста.

Блогера-миллионника Хизри Запирова, более известного как Хиза, заподозрили в мошенничестве и объявили в федеральный розыск. У молодого человека почти восемь миллионов подписчиков в Instagram.

Правоохранительные органы указали на приметы 26-летнего уроженца Дагестана: кавказская внешность, спортивное телосложение, рост около 175 сантиметров, карие глаза и каштановые волосы.

По данным Telegram-канала «112», блогер возглавлял группу каперов — аналитиков, которые зарабатывают на ставках. Они продают прогнозы или делают ставки самостоятельно. Чаще всего это мошенники. Пользователи переводили ему миллионы рублей в надежде заработать деньги легким путем.

Также в розыск объявили его подругу и PR-директора Лусик Карапетян. Женщина сейчас находится не в России, а в Германии на лечении. По ее словам, она полгода борется с последствиями неудачной косметической операции и не знает, где находится блогер, написал Telegram-канал SHOT.

Позже выяснилось, что блогер находится у себя дома. Запиров рассказал на видео, что даже не знал о розыске, и повестка к нему не приходила.

Его и несколько других блогеров опрашивали как свидетелей по делу о мошенничестве, связанному со ставками на спорт. Пранкер на видео заявил, что рекламировал букмекерские конторы, но не занимался капперством.

Он предположил, что пару лет назад мог контактировать с подозреваемыми в мошенничестве, и правоохранительные органы интересовались, знаком ли он с ними. Запиров не понимает, в связи с чем он мог оказаться в розыске, если на него нет ни обвинений, ни дела.

Запиров и капперы

В сети существовал Telegram-канал под именем Khiza 13, где было чуть больше тысячи подписчиков. 27 января его статус был изменен на фан-аккаунт. В нем выкладывались фото Запирова и непосредственно его пранки. Доподлинно неизвестно, имеет ли канал прямое отношение к блогеру.

Но в нем также рекламировались букмекерские конторы, которые якобы дают деньги к первому депозиту.

Источник фото: Telegram-канал Khiza 13(фан-аккаунт)

Среди других постов было и якобы сотрудничество с капперами для раскруток счетов.

Источник фото: Telegram-канал Khiza 13(фан-аккаунт)

По данным РЕН ТВ, блогер сколотил сеть «дубайских капперов». Они продавали прогнозы на матчи и обещали быстрые деньги людям. Журналисты считают, что пранкер заключал контракты с другими блогерами, выставляя их успешными капперами с миллионами. Капперы должны были раскручивать счета клиентов, но делали это понарошку. Они, как предполагается, давали случайные прогнозы и отдавали заработанные деньги Запирову.

Схема работы была следующая. Клиент просил увеличить счет с определенной суммы денег, а лжеаналитики якобы начинают работать и просят подождать результата. Потом они сообщают, что ставка не сработала, и просят клиента попробовать еще раз.

Пранки и авто

Пранкер-миллионник родился в селении Герша Каякентского района Дагестана. Сейчас Хизри Запиров живет в Москве и ведет свой блог под названием khiza_13 в Instagram.

Молодой человек завел свой блог в 2017 году, и начал наполнять его пранками. Запиров разыгрывал прохожих, знакомых и друзей. По мере роста популярности видео блогера становились все менее безобидными. Для одного из пранков он подложил в кровать к приятелем львенка. Далеко не все подписчики оценили юмор — многие сочувствовали животному, которого таскали как мягкую игрушку. В другом он разъезжал на машине с тигром на заднем сиденье. Не ясно, каким образом блогеру доверили диких животных для видео.

Жертвой пранков несколько раз становились иностранцы. В них он кидал муляжи кирпичей и делал вид, будто он подобрал с тротуара какую-то вещь, выпавшую из их карманов.

У каждого пранкера соцсети заполнены фото и видео с роскошными машинами. И Хиза не стал исключением — у себя он публиковал фото и видео с Rolls-Royce и Lamborghini.

Источник фото: Telegram

Контент на грани

В 2018 году Хиза пытался снять очередной провокационный ролик в аэропорту «Домодедово» и нарушил закон. Вместе со своим другом они хотели пронести два муляжа гранаты Ф-1.

В итоге снять шутливый ролик и посмотреть на реакцию посетителей аэропорта не удалось. Молодых людей доставили в полицию, а после в суд. Им вынесли наказание в виде 10 суток ареста за нарушение требований в области транспортной безопасности, написала газета «Аргументы и факты».

Муляжи оружия — частый спутник пранков Запирова. Еще в начале своего пути он разыгрывал прохожих тем, что якобы выстрелил в другого человека и наводил пистолет на ничего не подозревающих людей на улице.

В октября прошлого года блогер снял очередной вирусный и довольно опасный ролик «незапланированный полет легенды Мурада». Хизри подложил другому мужчине под диван подушку безопасности, которая вытолкнула его в воздух.