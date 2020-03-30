Развлечь бездельников. Пранкеры начали срывать дистанционные занятия российских школьников

Российский YouTube активно пополняется новыми роликами с так называемыми пранками онлайн-уроков: блогеры заходят в видеоконференции, где учителя дистанционно проводят занятия. Шутники срывают уроки, а школьники этому только рады. Удивительно, что такие ролики собирают тысячи просмотров, развлекая не только учеников, но и великовозрастных бездельников.

Блогеру Артуру Амаеву, известному как Russia Paver, 34 года. На своем YouTube-канале он выкладывает ролики с прохождением разных игр, комментарии относительно заинтересовавших или возмутивших его вещей, эпизоды из своей жизни и многое другое. Сейчас же, когда школьников и студентов перевели на удаленное обучение, блогер решил начать снимать так называемые пранки — срывать онлайн-уроки.

Для этого он заходит в онлайн-конференции, ссылки на которые ему передают сами ученики, и мешает педагогу вести урок: хамит преподавателю, комментирует внешность людей, вступает в словесные перепалки с учениками, включает музыку и так далее. Были случаи, когда Амаев представлялся проверяющим из Министерства образования, в онлайн-конференцию приходили и другие пранкеры, поддерживающие розыгрыш Амаева.

Обычно педагоги не сразу понимают, что происходит, над этим и смеются дети вместе с великовозрастным блогером. Учителя исключают блогера-хулигана из конференции, либо, если не знают, что так можно сделать, просто завершают урок.

В одном из своих роликов стример говорит о том, что занимается своими «пранками онлайн-уроков» только в приложении Zoom, но пранков — уже от простых пользователей интернета — становится все больше и на других платформах. Сейчас появляется все больше групп, чатов и Telegram-каналов, в которых школьники сами публикуют ссылки на свои онлайн-уроки или идентификаторы для входа, приглашая желающих присоединиться и сорвать урок.

Оказалось, что ссылки на многие уроки организаторы выкладывают сами — онлайн-обучение сейчас актуально не только для школ, колледжей и университетов. Так, желающие поглумиться над другими просто ищут подобные ссылки в записях социальных сетях, чаще всего во «ВКонтакте».

Администратор новостной группы стримингового сервиса Twitch во «ВКонтакте» объяснил, что на платформе Амаева временно заблокировали, некоторые стримеры также высказали свое неодобрение.

«Я считаю, что это крайне неуважительно и так быть не должно. Всем стримерам должны выслать: типа, ребята, так делать не надо», — высказалась Ольга ’olyashaa' Саксон на стриме самого Амаева.

Не только в Zoom

Причем такие пранки уже вышли за границы школьных уроков — хулиганы подключаются и к вебинарам для педагогов, которые проходят не только в Zoom, но и на других платформах — таких как Webinar.

Преподаватель математики одной из московских школ Людмила рассказала «360» о том, как подобным пранком сорвали лекцию для учителей от Московского городского педагогического университета. Сразу после запуска трансляции, когда сам вебинар еще не начался, на фоне заставки стали появляться неприличные слова и изображения.

«Поверх заставки как бы белый лист и от руки нарисованный — я просто работаю с психически нездоровыми детьми, они любят такое рисовать — мужской половой орган», — рассказала она «360».

Рисунки продолжали появляться в режиме реального времени, а потом исчезли — начался непосредственно вебинар. «Ведущая два слова сказала, опять появляется картинка, на ней пишутся уже просто матерные слова. Это не печатный текст, а как будто от руки шестиклассник пишет», — добавила преподаватель.

В итоге организатор завершил онлайн-лекцию приблизительно через 15 минут после начала, так и не сумев разобраться с проблемой, ведь хулиганы продолжали с интервалом в несколько минут прерывать занятие. «Может быть, это пару минут длилось, потом опять исчезло и осталась только заставка вебинара. И уже на ней печатными буквами мелко написано», — заключила Людмила.

Возобновлять трансляцию для педагогов не стали.

Пока сделать с такими шутниками, к сожалению, ничего нельзя — состава преступления в срыве урока нет. Поэтому единственное, что может учитель, — вовремя научиться удалять таких хулиганов со своих уроков.

Но проблема здесь, скорее, не в том, что взрослым людям хватает ума срывать школьные уроки, когда процесс обучения и без того стал сложнее. Увы, на такой контент всегда находится зритель, и, как показывает пример Russia Paver, желающих посмотреть на «приколы» с учителями много — за три дня ролик набрал более полумиллиона просмотров.

А это уже вопрос воспитания и отношения людей к образованию, к работе педагога, который сейчас, по словам самих учителей, превратился в обслуживающий персонал — в том числе и под влиянием родителей, которые не хотят воспитывать своих детей и не дают этого делать учителям.