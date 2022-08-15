Позорно пройденный этап. США учли уроки Афганистана и воюют на Украине чужими руками

Прошел год с тех пор, как США вывели войска из Афганистана — завершился самый продолжительный в истории Соединенных Штатов вооруженный конфликт. Многие назвали его окончание позорным и заявили, что американские военные просто сбежали. Политологи рассказали «360», какие уроки из этого вынесла Америка и при чем тут Украина.

Несокрушимая несвобода

США и их союзники вторглись в Афганистан в далеком 2001 году, объявив «войну международному терроризму». Операция с гордым названием «Несокрушимая свобода» против талибов* началась в ответ на печально известный теракт 11 сентября и затянулась на 20 лет.

Издание «Военное обозрение» назвало ее «облегченной версией мировой войны». По версии СМИ, борьба с терроризмом стала для США только предлогом — на самом деле они хотели «получить повод для большой войны». Кроме того, Афганистан мог стать «ключом к Евразии» — дать прямой выход к Китаю, Средней Азии, Ирану, Индии и Пакистану.

Источник фото: РИА «Новости»

В 2011 году Барак Обама, на тот момент являвшийся президентом США, анонсировал завершение операции к концу 2014-го. К этому году из Афганистана уже вывели значительное количество войск. Но в 2017 году следующий американский президент Дональд Трамп разрешил американским военным самостоятельно принимать решения об увеличении численности войск для трех военных операций, в частности в Афганистане. Также Трамп заявил, что полной победой станут только «нападение на врагов, уничтожение ИГИЛ**, сокрушение „Аль-Каиды“, предотвращение захвата талибами* контроля над страной и предотвращение массовых терактов против американцев».

В 2020 году США и движение «Талибан»* подписали мирный договор, подразумевавший вывод всех американских войск из Афганистана. «Талибан»* обязывался предотвратить действие «Аль-Каиды» в контролируемых им районах. Однако в итоге Вооруженные силы США покинули Афганистан только в августе 2021 года, причем это превратилось в экстренную эвакуацию.

После того как Америка объявила об уходе войск, боевики «Талибана»* начали активную наступательную операцию против правительственных сил Афганистана. «Талибан»* захватил его столицу Кабул 15 августа, а до 31 августа американские военные наконец освободили государство.

Они бросали оружие и технику и оставляли стратегически важные посты, тем самым подвергая опасности афганцев, написал ТАСС. Многое из того, что принадлежало американской армии, оказалось в руках боевиков.

Источник фото: РИА «Новости»

Рациональное зерно

«Бегство» США связывали с их боязнью нарушить сроки, которые обговаривались с талибами* (в случае срыва договоренностей на остававшихся в Афганистане американцев могли напасть), желанием заявить об окончании миссии к 20-летней годовщине терактов 11 сентября и, наконец, с личным требованием Байдена, который не раз заявлял, что страна на много лет опоздала с окончанием этой операции.

По мнению политолога, журналиста Юрия Светова, в решении США было «много рационального».

У части экспертов появилось пренебрежительное отношение к американцам из-за этой истории — позор и прочее. Но там было очень много рациональных вещей, которые нам кажутся дикими. Допустим, по оружию, которое они бросили в Афганистане: США подсчитали затраты на его вывоз и сочли, что дешевле его оставить. А то, что это оружие будет служить междоусобной войне в Афганистане, — издержки производства, скажем так Юрий Светов политолог, журналист.

Светов добавил, что американцы считают оружие, оставленное в Афганистане, «уже пройденным этапом».

По мнению политолога, кандидата политических наук Сергея Маркова, провал США был очевиден уже при Обаме.

Эксперты порассуждали о том, какие выводы Штаты вынесли из афганской миссии.

Вывод № 1: удобнее воевать чужими руками

После Афганистана США решили действовать по-другому, хитрее, заметил Светов. Итог опять же можно наблюдать на примере Украины.

«На Украине присутствуют американские военные специалисты, которые якобы отправлены в отставку, а на самом деле там люди занимаются обработкой и использованием знаменитых HIMARS и так далее», — сообщил Юрий Светов.

На то, что США решили воевать чужими руками, указал и Сергей Марков.

«Война чужими руками» — так и называется эта новая концепция империализма США. Именно поэтому на Украине США воюют полностью руками украинцев. Они смогли на основе краха своей концепции в Афганистане сделать эффективный репрессивный режим, создать украинскую армию: русский солдат, фашистский офицер и американский генерал, большей частью дистанционно управляющий ею Сергей Марков политолог, кандидат политических наук.

Вывод № 2: пора наращивать военную промышленность

«Последствия вывода, который США сделали в Афганистане, мы наблюдаем сейчас на Украине: это давление на союзников, чтобы они на Украину выбросили все старое оружие, которое у них есть. Американцы по всей Европе собирают бывшее советское вооружение и передают его на Украину», — отметил Юрий Светов.

Он напомнил — Словакия недавно передала Украине советские самолеты, Северная Македония отдала самолеты, полученные бесплатно от России, Польша — танки.

«Все это будет заменено новым оружием, которое поставит американцы. На этом заработает военно-промышленный комплекс США, и они смогут полностью оторваться от России. Пока у них было советское оружие, они в той или иной мере были вынуждены взаимодействовать с Россией по запчастям, по обучению специалистов», — пояснил политолог.

Источник фото: РИА «Новости»

Вывод № 3: с Азией лучше не связываться

Сергей Марков предположил, что после Афганистана США решили, что «нужно стараться воевать не в Азии, а в Европе».

«Поэтому новая главная война США — на Украине», — заключил эксперт.

* «Талибан», талибы — террористическая организация, запрещена в РФ.

** «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — террористическая группировка, запрещенная в России.