Позор UEFA. Как перенесенный из Петербурга в Париж финал Лиги чемпионов превратился в катастрофу

Накануне на парижском стадионе «Стад де Франс» прошел финальный матч Лиги чемпионов, в котором «Реал» благодаря одному удару в створ ворот за 90 минут победил «Ливерпуль» и завоевал свой 14-й в истории трофей главного еврокубкового турнира.

Можно петь бесконечные оды Карло Анчелотти или хихикать над Килианом Мбаппе, променявшим мечту на грузовик с деньгами. Можно восхищаться вратарем Тибо Куртуа, долголетием полузащитника Луки Модрича, космической формой Карима Бензема. Однако сам матч ушел в тень на фоне того, что происходило в Париже перед ним.

Для начала: игра должна была стартовать в 22:00 по Москве, однако за 15 минут до начала UEFA объявил о том, что начало переносится из-за длинных очередей на входе на арену. «Длинные очереди» — именно такой лаконичной формулировкой союз обрисовал то, что творилось перед ареной.

А там творился ад. Тысячи болельщиков из-за безумной давки не смогли попасть на свои места вовремя. Самые отчаянные попытались пролезть через кордоны полиции, однако правоохранители демократической и либеральной страны встретили их жестко — баллонами со слезоточивым газом.

Возможно, причиной всему стало большое количество «серых» билетов, которые доверчивые болельщики купили около стадиона. Они подносили их к турникетам, но, ожидаемо, те не срабатывали, сзади напирали другие опаздывающие люди — как в такой обстановке остаться спокойным.

В такой атмосфере появилась информация, что автобус с футболистами «Ливерпуля» не успел попасть на арену вовремя. UEFA объявил о переносе матча на 15 минут. После отложили еще на 15. А потом еще на шесть. Как итог — футболисты вышли на поле в 22:36 по Москве, на 36 минут позже запланированного.

Уже по ходу матча UEFA выпустил релиз, в котором постарался оправдаться за ситуацию. Формулировка союза выглядела так.

«В преддверии игры турникеты были заблокированы фанатами, которые купили поддельные билеты, которые не сработали на турникетах. Это привело к скоплению фанатов, которые пытались попасть внутрь. В результате начало матча было отложено на 35 минут. Поскольку количество людей за пределами стадиона после начала игры продолжало расти, полиция применила слезоточивый газ для их разгона и заставила уйти со стадиона», — заявили в UEFA.

Организация пообещала разобраться в причинах инцидента вместе с французской полицией. Об этом просил и «Ливерпуль». Но как это компенсирует все убытки людям, которые не смогли попасть на игру, возможно, главный матч в своей жизни?

Изначально финал Лиги чемпионов — 2022 должен был пройти в Санкт-Петербурге, однако его перенесли в Париж после ситуации на Украине. Россия славится умением четко проводить глобальные турниры — Чемпионат мира — 2018 и Олимпийские игры — 2014 в пример. Но, случилось то, что случилось.

А футбол был отличный.