Позолоти стульчак. Глава ГИБДД Ставрополья пошел по следам шейхов и Синатры

Когда речь идет о задержании по делу о крупных взятках, в снимках с обысков то и дело мелькают золотые унитазы. Так случилось и сегодня при задержании главы ГИБДД Ставрополья Алексея Сафонова. Удивительно, но подобную «роскошь» в свои санузлы ставят не только богатые россияне, но и зарубежные знаменитости.

У начальника управления ГИБДД Ставрополья нашли дом, который больше напоминает дворец. На опубликованных фото — фарфор, аляповатые люстры, четыре камина, очень много золота. На стенах витиеватые узоры и живопись, а в некоторых комнатах на потолках фрески. В общем, и дорого, и богато.

Позолота во всех помещениях этого дома. Гвоздь программы — унитаз. По данным сайта «Газета.ru», он стоит около 120 тысяч рублей. Вероятно, его произвели в Китае. А Telegram-канал Life Shot нашел похожий золотой унитаз на Aliexpress за 65 тысяч рублей.

Золотой унитаз традиционно ассоциируют с нуворишами из 1990-х, которые не отличались особым вкусом в дизайне интерьеров. Но, как оказалось, золотом в ванной комнате балуются не только новые русские.

Замок Черчилля

В родовом гнезде Уинстона Черчилля, Бленхеймском дворце, в 2019 году похитили золотой унитаз. Это была инсталляция ценой миллион фунтов стерлингов из 18-каратного золота. Автором спорного ювелирного сантехнического изделия был Маурицио Каттелан.

Унитаз находился во дворце среди других предметов художественной экспозиции и был подключен к водопроводу и канализации. Им можно было даже воспользоваться по назначению, но посетителям давали на это три минуты по предварительной записи.

До этого унитаз находился в музее Гуггенхейма в Нью-Йорке. Администрация музея даже предлагала его Дональду Трампу после его просьбы предоставить Белому дому картину Ван Гога «Пейзаж со снегом». Сам унитаз носит ироничное название «Америка» и является сатирой на чрезмерное богатство США.

Фрэнк Синатра

Американскому певцу когда-то принадлежал унитаз с золотым стульчаком. Его в 2020 году выставили на аукцион в Атлантик-Сити вместе с другими личными вещами шоумена. Его предварительная стоимость была 1,5-2 тысячи долларов.

На торги также выставляли часы певца, которые стоили дороже — цена варьировалась от 25 до 50 тысяч долларов. А также рояль Yamaha за 10-20 тысяч долларов. На другие предметы быта цена была ниже. Мусорная корзина продавалась за 30-50 долларов, ведерко для льда — за 60-120 долларов.

Дочь шейха

Обладание золотым унитазом приписывают дочери шейха Абдуллы ибн Абдул-Азиза Аль Сауда. Считается, что он подарил золотой санузел ей на свадьбу.

Туалет дочери шейха не ограничился одним лишь золотым унитазом. Биде также было с позолотой, а шторки украшали драгоценные камни.

Квартира Алибасова

Продюсер группы «На-На» летом 2020 года решил сдавать свои роскошные апартаменты в Мерзляковском переулке. Его сын выставил квартиру с площадью 220 квадратных метров из-за нехватки денег. Якобы его знаменитому отцу после истории с отравлением «Кротом» нужны деньги на реабилитацию, а концертов не ожидается, написал сайт kp.ru.

Какое-то время квартиру можно было посмотреть даже на ЦИАН и увидеть сразу два золотых унитаза и позолоченную раковину. За возможность посидеть на таком пришлось бы отдать 500 тысяч рублей в месяц и такой же залог.

Чудо дизайна из Китая

Китайские ювелиры пошли дальше и не остановились на одном только золоте. В 2019 году на ярмарке в Шанхае выставили приспособление с пуленепробиваемым стульчаком.

Его стоимость достигала почти 1,3 миллиона долларов, а авторство принадлежало бренду Coronet гонконгской ювелирной компании Aaron Shum. Клиентура компании — китайские политики и знаменитости.

Эксперты Книги рекордов Гиннесса даже рассматривали такое чудо ювелиров из Китая, как унитаз, инкрустированный самым большим количеством драгоценных камней.