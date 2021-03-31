Apple не смогла оспорить право швейцарского производителя часов Swatch на фразу «One more thing» («Еще кое-что») — раньше ее использовал Стив Джобс. Судья решил, что фраза принадлежит не одному из основателей Apple, а лейтенанту Коломбо из детективного сериала «Коломбо». Это значит, что Swatch не совершала недобросовестных действий, однако при этом суд признал, что компания пыталась «разозлить» Apple.

«Еще кое-что»

Фразу «One more thing» Swatch зарегистрировала в патентном бюро в 2015 году. В Apple тогда назвали эти действия недобросовестными и оспорили их в суде. В тот раз закон был на стороне IT-гиганта. Но в этот раз все переигралось — Высокий суд Лондона удовлетворил апелляционную жалобу Swatch, сообщил Bloomberg.

Стив Джобс использовал фразу «One more thing» в ходе презентаций новых товаров Apple. Этой фразой он часто завершал свою речь, после чего публике представляли новый продукт.

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Суды за слоганы

На протяжении нескольких лет Apple и Swatch судятся из-за использования слоганов и товарных знаков. Например, в 2016 году швейцарская компания оспорила патентную заявку Apple на бренд iWatch, потому что он похож на название бренда iSwatch. Тогда победа в суде осталась за Swatch, и Apple пришлось выпускать свои часы как Apple Watch.

Еще компании спорили из-за слогана Swatch «Tick Different» («Тикай иначе»). Он очень схож со слоганом Apple «Think different» («Думай иначе»). В этот раз победу также одержал швейцарский производитель часов.

«Суды между крупнейшими производителями — нормальная вещь»

Юридическая часть вопроса — это очень непростая история, рассказал «360» маркетолог из «Российской Гильдии Маркетологов» Николай Григорьев. Со стороны обеих компаний в процессе участвуют команды выдающихся и безумно дорогих юристов, которые цепляются за каждый штрих, слог, букву, объяснил собеседник «360».

Суды между крупнейшими производителями — это нормальная вещь, считает Григорьев. Например, Apple и Samsung судятся непрерывно. Судятся они про все что угодно, отметил маркетолог. Это, по его словам, форма борьбы, конкуренции. На кону при этом стоят не только колоссальные суммы, но и доля рынков.

То есть, когда вы, например, говорите, что ваш патент защищает какую-то очень интересную технологию, которая дает вам на рынке серьезное преимущество, то вы не допускаете конкурентов к ее использованию. Это очень серьезно Николай Григорьев маркетолог

Такие суды проходят каждый день и по любому поводу. Например, в электронных книгах Amazon kindle запатентован шрифт, отметил Григорьев.

Он объяснил, что сейчас споры, которые раньше шли, например, за землю, смещаются в сторону нематериальных активов.

Григорьев вспомнил историю Дарьи Бородулиной, которая решила запатентовать придуманный ею мем «Наташа, мы все уронили» как товарный знак. Как объяснил маркетолог, когда девушка это сделает, то каждый человек, который захочет пошутить на тему котов из этого мема, будет выплачивать деньги.

Уже мемы закрепляют за собой авторским правом, и это очень хороший показатель Николай Григорьев маркетолог

По его словам, такого рода споры, как между Apple и Swatch, будут происходить все больше и больше. Это мегатренд развития современного общества, современных нематериальных активов, считает собеседник «360».