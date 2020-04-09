Позитив, уборка, холодильник. Как не заработать гастрит и ожирение на самоизоляции

В режиме самоизоляции любимым «упражнением» некоторых россиян стало открывание дверцы холодильника. Обильные обеды и ужины, частые перекусы провоцируют проблемы с пищеварением и появление лишнего веса. Как остаться здоровым и стройным после карантина не превратиться в больного и упитанного Колобка?

Уборка и тренировки

Самоизоляция — не повод объедаться, лежа на диване перед телевизором, считает фитнес-тренер Марго Шамугия. Заниматься спортом можно дома — с помощью онлайн-тренировок. А необходимый инвентарь — велотренажеры или беговые дорожки можно арендовать. Чтобы мотивировать себя на занятия, человек может устроить челлендж или поспорить с кем-нибудь, что сможет отжаться какое-то количество раз или простоять определенное время в планке.

«Займитесь активной уборкой. Это тоже очень хорошая физическая нагрузка. Она может оказаться даже энергозатратнее некоторых тренировок. Не запускайте себя, тренируйтесь. И выходите, после карантина, здоровыми, красивыми и свежими», — рекомендовала Шамугия.

Разумное питание

Одна из причин, по которым многие могут испытывать проблемы с пищеварением — просроченные продукты, рассказала «360» диетолог и гастроэнтеролог Нурия Дианова. После появления разговоров о введении карантина, многие россияне активно закупались припасами. Срок хранения некоторых уже мог закончится.

«Нужно планово подходить к пополнению продуктовых запасов и выбирать новые с учетом сроков хранения. Особенно опасны в этом плане молочные продукты. Обратите внимание, что кулинарная обработка один из ключевых моментов, чтобы не было тяжести в желудке», — добавила Дианова.

Меню нужно планировать заранее, обсуждая блюда и вид их приготовления с семьей. Не обязательно жарить рыбу, котлеты или мясо. Их можно запекать, тушить или припускать. Готовка на пару сохраняет витамины, в том числе, витамин С, который обычно разрушается при термообработке. А еще позволяет сохранить стройность фигуры, если, конечно, человек не переедает.

Подмосковные диетологи рекомендовали добавить в рацион цитрусы и варить компоты без сахара. Важно соблюдать режим питания и прислушиваться к организму. Возможно, к холодильнику тянет не реальное чувство голода, а нервозность.

«Поставьте себе напоминание, чтобы вы приступали к еде раз в три часа, а не чаще. Если возникает желание перекусить — выпейте воды. Возможно, его вызывает не чувство голода, а жажда. Сейчас как никогда актуально выпивать стакан соды перед едой», — заключила Дианова.

Домашние плюсы

Сейчас доступ к холодильнику открыт фактически 24 часа в сутки и находящиеся на самоизоляции граждане едят больше, чем обычно. Но на самом деле, пояснила «360» психолог Ольга Климова, это говорит о том, что у людей повышен уровень тревоги. Чтобы вернутся к привычному режиму питания нужно успокоиться, но сделать это не так просто.

«Для этого нужно отбросить всю негативную информацию. Сейчас четко нужно фильтровать все, что вы смотрите, слушаете, читаете. Необходимо принимать контрастный душ, релакс-процедуры, например, принимать ванны. Общаться с доброжелательными людьми по Skype или телефону», — посоветовала Климова.

Одним словом, нужно минимизировать любые раздражители, все то, что вызывает страх или тревогу, которые, всегда хочется заесть. Также важно постараться найти плюсы в нахождении дома. Их, считает психолог много, просто они не всегда сразу заметны.