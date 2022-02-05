Мать в уральском селе заподозрили в убийстве ребенка. Родные требуют для нее пожизненного срока

Труп девятимесячного мальчика нашли в доме села Клевакинское на Урале. По подозрению в убийстве следователи задержали 20-летнюю мать, которая пыталась после совершенного покончить с собой. По предварительным данным, руку на сына женщина подняла в порыве ревности к мужу. «360» собрал все, что известно о резонансном убийстве.

Сын ответил за отца

Жительница уральского села Клевакинское зарезала сына, приревновав своего мужа к соседке, которую он предложил довезти до соседней деревни. Об этом сообщил сайт kp.ru со ссылкой на осведомленный источник. Собеседник журналистов отметил, что женщина нанесла сразу несколько ударов. Раны у ребенка нашли на голове и груди.

В региональном главке СК уточнили, что все произошло в ночь на 2 февраля. После убийства ребенка следователи завели уголовное дело. Подозреваемую в расправе над сыном женщину отправили в больницу.

«Мать мальчика, вероятно, осознав, что натворила собственными руками, причинила себе серьезные травмы», — заявил официальный представитель регионального главка МВД Валерий Горелых в беседе с изданием E1.ru.

Он пояснил, что полицию на место глубокой ночью вызвала бабушка убитого мальчика.

Прибывшие на место следователи начали выяснять все обстоятельства случившегося. Они осмотрели место происшествия, допросили свидетелей и назначили комплекс экспертиз. Подозреваемой обвинения пока не предъявили. Женщину направят на психиатрическую экспертизу.

Виноваты оба

По словам родственницы семьи, вина отца убитого ребенка ничуть не меньше, чем матери. В беседе с «Газетой.ru» женщина отметила, что сожитель подозреваемой постоянно пил и гулял.

«Она ребенка родила и лелеяла его, плохого ребенку ничего не могла сделать — ни ударить, ничего. Семейство мужа, конечно, жену обвиняет, но они оба виноваты. Он спровоцировал на это гулянками своими, ревность пошла. Она не пьет, а он, получается, пьяный повел девушку гулять», — заявила собеседница журналистов.

По данным СМИ, отец убитого ребенка трижды был судим за кражи и скромным поведением не отличался. Сам он никак не прокомментировал смерть ребенка. Но высказалась его мать. Бабушка потребовала высшей меры наказания за убийство внука.

«Только высшая мера! Как можно было сына подушкой задушить, а потом зарезать?! Всего изрезала, ни одного живого места не осталось! И по голове, и по животу. Сегодня похороны были в Черемхове. На суд обязательно приду, скажу в лицо все, что думаю о ней», — заявила она.

В минувшую пятницу, 4 февраля, подозреваемую в убийстве сына выписали из больницы. Прямо из медицинского учреждения ее забрали следователи и увезли в суд Каменска-Уральского. Судья отправил женщину в изолятор до 2 апреля.