Российского военнослужащего приговорили к пожизненному заключению в Киеве. Его признали виновным в военном преступлении — убийстве мирного жителя Сумской области. При этом помочь своему гражданину РФ будет довольно непросто, ведь дипломатических отношений с Украиной нет. Тем временем украинская сторона, уверены специалисты, захочет обменять россиянина на плененных азовцев*.

Шишимарина приговорили к пожизненному заключению

На Украине вынесли первый приговор российскому военнослужащему, которого обвинили в военных преступлениях. Соломенский районный суд приговорил российского военного Вадима Шишимарина к пожизненному заключению. Молодого человека обвинили в убийстве мирного жителя Сумской области.

Россиянину 21 год. Шишимарин командовал отделением 4-й танковой Кантемировской дивизии. По версии следствия, он несколько раз выстрелил в голову 62-летнему Александру Шелипову из автомата Калашникова. В итоге военному предъявили обвинение по части второй статьи 438 Уголовного кодекса «Нарушение законов и обычаев войны». При этом в начале мая СБУ опубликовала ролик, где Шишимарин признается в содеянном.

Он признал вину 18 мая — на первом открытом заседании суда. А через два дня в последнем слове на суде Шишимарин извинился за свой поступок и подчеркнул, что раскаивается. Сделано ли признание под давлением — неизвестно.

Реакция российской стороны на приговор Шишимарину

Еще до вынесения приговора военному пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что у российских властей нет «много возможностей для защиты его интересов на месте, ибо фактически деятельность загранучреждений просто не ведется». Тем не менее Россия продолжит «рассматривать возможность продолжения попыток».

Молодой человек выполнял приказ. Это всегда очень спорный момент во время конфликтов, есть ли вина военнослужащего в данной ситуации, «360» рассказал политолог, журналист Юрий Светов.

«Какой приказ выполнять, какой не выполнять. Украина сейчас преподносит все это в выгодном для себя свете. Дипломатические отношения разорваны. Любой, кто вступает в контакт с российским представителем, сразу объявляется врагом государства. Ситуация трудная», — подчеркнул Светов.

По его словам, едва ли не единственный вариант — схожее осуждение украинского военного и попытка обмена. Причем украинцы явно будут использовать ситуацию с Шишимариным для выдачи им, например, азовцев*. С этим согласен и правозащитник Александр Ионов.

«К сожалению, здесь придется между двумя вариантами. Первый — это обмен его на кого-то. Сейчас судов над нашими военными будет больше. <…> Они захотят наших солдат обменивать на пленных азовцев* — на нацистов, фашистов и тех людей, которые на протяжении многих лет совершали преступления против человечества в ЛНР и ДНР. Второе — возможность привлечения международных организаций, как Красный Крест, разные правозащитные структуры», — пояснил Ионов.

Правда, на второй вариант особо рассчитывать не стоит, уверен правозащитник. Он отметил, что иностранные организации сейчас опираются на западное видение ситуации, они ангажированные в части гуманитарных обменов и довольно однобоко подходят к вызволению пленных.

«Если военная операция закончится в Киеве, то, безусловно, всех военнопленных освободят. Если операция остановится в рамках границ республик и Херсонской области, то это уже другой формат и другие решения», — заключил Ионов.

* «Азов» — экстремистская организация, запрещенная на территории Российской Федерации.