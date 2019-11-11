Пожизненно осужденный американец потребовал свободы после клинической смерти. Так можно?

66-летний американец Бенджамин Шрайбер отбывает пожизненный срок. Незаконно, как он считает. Четыре года назад он пережил клиническую смерть, чем технически выполнил свои обязательства. При этом мужчина утверждает, что заранее написал отказ от реанимации, а врачи все равно вернули его к жизни. Вице-президент Международного комитета защиты прав человека Александр Ионов рассказал «360», может ли Шрайбер рассчитывать на освобождение.

Заключенный аргументировал требование вернуться на волю тем, что был приговорен к пожизненному лишению свободы, а не к «пожизненному лишению свободы плюс один день». Об этом сообщили в The New York Times.

Суды двух инстанций не согласны с таким заявлением. «Шрайбер либо еще жив, в этом случае он должен остаться в тюрьме, либо он фактически мертв, и в этом случае само обращение в суд является спорным», — считает судья Аманда Поттерфилд.

В том, что осужденный не выйдет на свободу, уверен и вице-президент Международного комитета защиты прав человека Александр Ионов. «Таких прецедентов нет. Думаю, у нет нет шансов на победу», — заявил собеседник «360».

Ионов отметил, что приговор в виде пожизненного заключения говорит о тяжести преступления. Шрайдера признали виновным в убийстве мужчины рукоятью топора в 1996 году. Это лишний довод для того, чтобы не выпускать осужденного из тюрьмы.

Правозащитник напомнил, что в Штатах были случаи, когда во время смертной казни, если говорить об инъекциях, путали дозировку препарата. Пациент мучился, но не умирал, наступало вегетативное состояние. В такой ситуации человека можно снова вернуть к жизни, потом выполнить казнь повторно. Либо уже ждать, когда он сам умрет.

«Скорее всего, Шрайдер имел в виду нечто подобное, когда говорил об отказе от реанимации. Мне, конечно, сложно судить, не взглянув на документ. Врачи же сделали все верно. Если бы они не оказали ему помощь, то попали бы под служебную проверку и уже сами бы, возможно, стали фигурантами уголовного дела», — отметил Ионов.

На примере российских мест заключения правозащитник отметил, что закон распространяется на всех граждан одинаково. «У нас даже в СИЗО приезжает скорая помощь», — подчеркнул он.

Бенджамин Шрайбер не единственный, кто додумался пойти в суд с подобным требованием. В 1988 году Джерри Розенберг, приговоренный к пожизненному заключению за убийство двух полицейских в Нью-Йорке, решил проделать похожий трюк. Он заявил, что был технически мертв во время операции на сердце, так что приговор исполнил. Судья отклонил прошение Розенберга с формулировкой: «Он присутствует в зале суда, а, значит, он не умер».