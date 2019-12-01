Пожирающий солнце: легенды и мифы о затмениях

Солнечное затмение — явление, которое издревле было окружено различными мифами, домыслами и легендами. Где-то затмение предвещало жуткую катастрофу, где-то символизировало гнев богов. У других культурах соединение Солнца и Луны было долгожданной встречей влюбленных. Известные мифы и легенды о затмении разных народов мира — в материале «360».

Китай

В Китае затмение считалось вестником страшной катастрофы, которая вот-вот обрушится на Среднее царство.

В «Книге Песен» (или «Ши Цзин»), классическом конфуцианском тексте династии Чжоу (VI век до н. э.) солнечные затмения описываются «ужасными» и «ненормальными». В другом тексте «Шу Цзин» затмение называется «жуткой и противоестественной связью Солнца и Луны». В Древнем Китае затмение обозначалось иероглифом «ши», который можно перевести как «пожирать». Долгое время придворные астрономы считали, что во время затмения Солнце или Луна пожираются чудовищным Драконом.

Чтобы помочь Дракону поскорее выплюнуть из своей пасти Солнце или Луну, китайцы выносили на улицу зеркала. Зеркало долгое время символизировало небесные светила, из-за своей способности отражать их свет. Существует легенда о том, что во времена упадка династии Чжоу придворные астрономы так погрязли в утехах и пиршествах, что забыли вынести свои зеркала на улицу. Затмение продолжалось дольше обычного, за что астрономам, которые пренебрегли своими прямыми обязанностями, отрубили головы.

Источник фото: Pixabay

Индия

Солнечное и лунное затмение упоминается и в индуистском эпосе «Махабхарата». Затмения случаются в то время, когда многочисленные божества индийского пантеона собираются вместе, чтобы сварить очередную порцию сомы — эликсира бессмертия. Заручившись поддержкой демонов, боги превращают Мировой Океан в один большой котел, в котором зреет магический напиток.

Когда сома будет готова, Вишну, превратившись в прекрасную девушку, крадет весь напиток из-под носа демонов и раздает его всем добрым богам. Но демоны не собираются так просто отдавать эликсир бессмертия. Один из них, самый хитрый — Раху — крадет у Вишну один глоток сомы. Но Солнце и Луна, которые никогда не дремлют, замечают вора и докладывают о происшествии Вишну. Вишну недолго думая отрубает голову демону, но тот, уже выпивший эликсира, теперь не может умереть и вынужден жить дальше с отрубленной головой.

Источник фото: Flickr / goblinbox_

Затмения случаются, когда разъяренный Раху догоняет на небосводе Луну и Солнце и проглатывает их. Лишь затем, чтобы через пару минут светила вывалились из перерубленной шеи.

Викинги

Суровые мореплаватели Севера в своих легендах продолжали тематику пожирания Солнца и Луны. Согласно их верованиям, два прожорливых волка проглатывали небесные светила целиком.

Снорри Стурлусон, исландский автор XIII века, тоже упоминает об этих двух небесных волках. По его словам, Сколль (Отвращение) в конце концов поймает Солнце, в то время как Хати (Ненависть), который бежит перед Солнцем, настигнет Луну. Из-за этого и происходит затмение, а для того чтобы спасти Солнце и Луну, люди поднимают гвалт, бьют в барабаны и шумят трещотками. Это отпугнет волка, и он уронит свою добычу.

Викинги верили, что когда наступит час Рагнарека («Гибель Богов») гигантский волк Фернир сожрет Солнце и Луну раз и навсегда.

Источник фото: иллюстрация Уилли Погани из книги «Дети Одина» (1920)

Австралийские аборигены

Австралийские племена не так пессимистично относились к затмениям. Для них это природное явления символизировала не катастрофу и несчастья, а любовь.

Источник фото: Pixabay

Аборигены верили, что во время затмения муж-Луна приходит в гости к жене-Солнцу. Соединившись после долгой разлуки они стыдливо скрываются за ширмой, чтобы побыть наедине. У индейцев племени тлинкитов, населяющих северное побережье Британской Колумбии, в роли мужа выступает уже Солнце.

12 октября 1977 года теплоход «Фэйрси» завершил свой круиз в точке полного солнечного затмение и в честь этой красивой легенды австралийских аборигенов на мачте был поднят флаг, изображавший затмение как поцелуй между джентльменом-Луной и леди-Солнцем.