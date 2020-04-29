Пожилых больше всех укрывают от COVID-19. Такое отношение может повлиять на их психику?

Некоторые страны постепенно начинают возвращаться к жизни после режима изоляции. При этом к старикам, которые находятся в зоне риска, все еще относятся более трепетно. В скором времени ограничительные меры на более долгий срок могут оставить лишь для них. Как это может отразиться на психике пожилых?

Длительное социальное дистанцирование для лиц старше 70 лет при отмене ограничений для молодежи может вызвать у стариков чувство виктимизации. Речь идет о процессе превращения в жертву. Об этом предупредили благотворительные организации, поддерживающие пожилых людей, сообщает The Guardian.

Директор благотворительной организации Age UK Кэролайн Абрахамс заявила, что один только возраст не должен определять возможность людей жить повседневной жизнью, если правительство решит ослабить некоторые ограничения.

«Насильственное закрытие людей старше определенного возраста, несомненно, вызовет чувство виктимизации. Если только нет действительно четких клинических данных, свидетельствующих, что возраст сам по себе повышает вероятность заражения независимо от состояния здоровья человека и его устойчивости к болезням», — отметила Абрахамс.

Бывший канцлер Великобритании Кен Кларк добавил, что слишком осторожное отношение к людям старше 70 лет может вызвать у них ощущение, будто они находятся под домашним арестом, особенно когда многие в этой возрастной группе все еще работают и ухаживают за внуками.

Благотворительная организация обратилась к правительству Великобритании с просьбой, чтобы следующий этап борьбы с коронавирусом носил рекомендательный характер, а не был обязательным. Абрахамс также предупредила об ухудшении психического здоровья людей старше 70 лет, если им приходится проводить месяцы вдали от друзей и семьи.

При этом есть старики, которых изоляция не так уж и пугает. Например, 79-летняя Эстер Ранцен — основательница телефонной линии поддержки для пожилых The Silver Line — уверена, что строгие меры для людей в возрасте надо сохранить, если правительство считает это лучшим способом защиты для пенсионеров.

«Думаю, этими мерами нам придают дополнительную ценность. Я не буду возражать. Мне бы больше не понравилось, если бы люди старше 70 лет официально не имели бы никакого значения, и поэтому могли выйти на улицу и подхватить вирус», — заявила Ранцен.

Россиянам виктимизация не грозит

Семейный психолог Андрей Зберовский уверен, что российским пенсионерам никакая виктимизация не грозит. Дело в том, что западные старички, по мнению собеседника «360», большие пессимисты. Психолог привел статистику, согласно которой две трети пожилых людей, живущих в Западной Европе и США, систематически принимают антидепрессанты. Российские же старички даже не знают, что это такое. Последних закалили жизнь и история страны.

Россияне в возрасте за 60 или 70 лет — это те, кто успешно прошел бурные 90-е годы. Запас прочности и выживаемости у этих людей очень высокий. Даже сейчас мы видим, что пожилые люди у нас не очень-то соблюдают самоизоляцию Андрей Зберовский семейный психолог.

Собеседник «360» добавил, что современный пожилой человек — это человек, который вырос, пройдя трудные 40-е годы. «Моим родителям, например, уже по 75 лет. Они говорят очень четко: „Для нас главное, чтоб были продукты в магазинах“. Они помнят голод, и для них главное, чтобы полки в магазинах были полными. Если это есть, то уровень оптимизма среди пожилых невероятно высокий», — подчеркнул Зберовский.

По мнению психолога, нужно учитывать и тот факт, что у большинства пенсионеров есть дачи и родственники в деревнях. Многие уже уехали за город, что дает им возможность быть на природе, с родными. С виктимизацией, правда, могут столкнуться те, кто в преклонном возрасте остался один. Этой категории людей могут помочь справиться с ситуацией волонтеры, соседи, а также домашние животные.