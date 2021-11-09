Пожилому коту сделали лифт и поезд до миски с едой. Потому что нечего сидеть на одном месте

Блогер Лиам Томсон живет в новозеландском городе Окленде с двумя котами и собакой. Одному из котов — Фродо — уже 20 лет. Некоторые вещи даются питомцу с трудом, поэтому Лиам постоянно старается сделать его жизнь лучше и создает для кота разные приспособления. Одно из последних — лифт, чтобы Фродо мог спускаться по лестнице и выходить во двор погреться на солнце у бассейна.

Все изобретения Томсон снимает на видео. На создание лифта у него ушло четыре дня. Для этого ему понадобились дорожка и ящик, в котором кот мог бы спускаться и подниматься по ступеням. По словам блогера, это сооружение получилось похожим на самодельные американские горки, которые он устанавливал у себя во дворе.

Томсон мастерил лифт по принципу устройства раздвижной двери. Сначала у себя в гараже он выпилил две балки, на которые прикрепил рельсы для скольжения ящика. Поднимать и опускать его по рельсам помогала электрическая лебедка. После завершения монтажа был проведен тест с мягкой игрушкой Джимбо. Он оказался неудачным — Джимбо улетел вниз по ступеням. После корректировок еще одно испытание завершилось благополучно.

После этого лифт протестировал кот. Спустившись вниз, он отдохнул во дворе, а потом вернулся к лестнице. Там хозяин посадил Фродо обратно в «кабину» и поднял наверх. Вид у кота при этом был довольно сонный, но не стоит забывать, что ему уже 20 лет. Лиам был рад, что Фродо не испугался и вел себя невозмутимо.

Поезд и колесница для дома

Фродо тяжело не только спускаться и подниматься по лестницам, но и просто передвигаться. По словам Томсона, кот вообще терпеть не может ходить. Чтобы как-то решить эту проблему, хозяин смастерил для него тележку, в которой кот смог бы кататься внутри дома. Блогер назвал свое изобретение поездом, но это именно тележка, которая двигается с помощью радиоуправляемой машины.

У «котопоезда» было несколько пунктов назначения, то есть он не просто ездил по кругу в одной комнате. Ведь смысл задумки был не только в том, чтобы развлечь Фродо, но и чтобы облегчить его перемещение по дому.

По синей ветке кот мог попасть в комнату Лиама, зеленая ветка вела к миске с едой, а красная — к входной двери.

До этого Лиам смастерил для Фродо другое средство передвижения. Он установил на робот-пылесос коробку, в которой мог лежать кот. Салон в «кабине» был мягким, чтобы Фродо было приятно там лежать. Лиам даже не забыл о маленькой подушке для питомца.

Сон на огромном маршмеллоу

Помимо придумывания разных приспособлений для Фродо Лиам снимает много забавных видео. Ему нравится исполнять мечты своего детства, например, поспать на огромном маршмеллоу. В реальности он получился больше похожим на очень большой матрас, сделанный из огромного количества зефира. Поэтому ожидания не оправдались.

Также он пытался спать на матрасе из сладкой ваты. Сначала ему даже понравилось, несмотря на липкость, но потом вата начала твердеть и уменьшаться в размерах.

Еще у Лиама есть собака, с которой он тоже снимает забавные ролики. На одном из них он попытался учить питомца хорошим манерам за столом, на другом удивил его огромной горой собачьих лакомств.

Среди изобретений блогера были кофейный кран в комнате и дрон для доставки кофе.