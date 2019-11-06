Пожилой профессор получил три «условки» за два года. Он знает, как приманить рыбку на наркотики

Михаила Рябова 1929 года рождения обвинили в незаконном приобретении и хранении наркотических веществ без цели сбыта, в крупном размере. В приговоре сказано, что доцент университета выращивал коноплю на своей даче в селе Большие Можары. Несколько десятков лет назад он высадил растение — законы того времени этого не запрещали. Конопля была нужна пенсионеру для ловли рыбы: он смешивал семечки с геркулесовой кашей и использовал их в качестве прикорма.

При этом в документах поясняется, что сам Рябов коноплю не употреблял, «то есть не курил ее и вообще никогда не употреблял никаких наркотических средств». Повторно участок запрещенным растением пенсионер не засевал — конопля росла самосевом. Новое уголовное дело завели из-за того, что Михаил Рябов нарвал листья конопли на своем участке, высушил их и хранил для рыбалки.

«Раньше конопля росла везде — из нее делали масло и ткали одежду. Однако он [Рябов] понимал, что уже давно хранить коноплю нельзя, это запрещено законом. Свою вину в совершении данного преступления, а именно в том, что хранил коноплю, признал», — сообщается в приговоре.

В итоге приговор оказался мягким, особенно учитывая то, что пожилой преподаватель Михаил Рябов проходит по той части статьи 228, которая предусматривает хранение в крупном размере. Суд учел все смягчающие факторы: первою группу инвалидности у пенсионера, престарелый возраст, положительную характеристику по месту жительства. Кроме того, Рябов является почетным работником высшего профессионального образования РФ, имеет благодарственное письмо от президента и ректора МИИГАиК, является профессором этого университета, а также награжден за доблестный труд во время Великой Отечественной войны 1941–1945 годов.

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В итоге приговор оказался мягким — суд принял во внимание мотив и степень общественной опасности деяния и решил назначить меру пресечения ниже предусмотренной обычной практикой приговоров по 2-й части статьи 228-й «Хранение в крупном размере» — 3 года и 8 месяцев условно с полугодовым испытательным сроком. Обычно осужденных приговаривают к лишению свободы на срок от 3 до 10 лет и штрафу до 500 тысяч рублей.

Как правило, испытательный срок предусматривает ряд ограничений для осужденного — от временного запрета покидать жилое помещение, район или регион до обязательных социальных работ и запрета определенных видов занятости. В деле Михаила Рябова условия испытательного срока не оговорены. Кроме того, всем осужденным условно в течение испытательного срока запрещено покидать страну.

Рябов уже проходил по той же статье: в декабре 2018 года он получил два года и два месяца условно, а осенью того же года — 3,5 года условно. На обоих сроках были назначены испытательные периоды. Прошел ли их Рябов, неизвестно.