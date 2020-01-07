Пожары в Арктике и пожиратели нефти. Роспатент назвал главные изобретения 2019 года

Тушить пожары среди арктических льдов, бороться с разливами нефти с помощью бактерий и заправлять машины топливом из растительного масла. Все это стало возможным благодаря изобретениям российских ученых. Роспатент собрал самые интересные патенты 2019 года. Подробнее о них — в материале «360».

Средство против Эболы

Почетное первое место рейтинга получил патент на создание вакцины против вируса Эболы. Разработка принадлежит специалистам Новосибирского института органической химии имени Ворожцова и государственному научному центру вирусологии и биотехнологии «Вектор».

Летом 2018-го Демократическую Республику Конго охватила эпидемия геморрагической лихорадки Эбола. Люди страдали от головной и мышечной боли, рвоты и диареи. У некоторых была нарушена работа печени и почек. За год заболевших насчитывалось уже более 2,8 тысячи человек, из которых погибли около 1,9 тысячи.

Летом 2019 года Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку Эбола в Конго чрезвычайной ситуацией международного значения. Тогда же российские специалисты разработали вакцину против вируса и представили ее на международной конференции.

Средство признали самым безопасным с низкой реактогенностью. Это делает его подходящим для постоянного использования и поддержания иммунитета.

Экологически чистое топливо

Следующую строчку среди патентов получило изобретение Федерального исследовательского центра «Институт катализа СО РАН». Ученые придумали катализатор, с помощью которого можно получить моторное топливо из растительных масел или любых животных жиров, что позволит отказаться от использования нефти. Ее могут заменить пальмовое, соевое или подсолнечное масла.

«Разработанное топливо высокоэкологично, так как получается в первую стадию (то есть снижается степень загрязнения окружающей среды) из сырья растительного происхождения. Кроме того, данное топливо не замерзает, в значит его можно использовать в регионах с низким температурным режимом», — отметили в Роспатенте.

Бактерии, пожирающие нефть

Сотрудники Арктического научно-проектного центра шельфовых разработок заинтересовались проблемами, связанными с утечками нефти. Они получили патент благодаря уникальной разработке особого штамма бактерий. Эти микроорганизмы могут очистить водоемы и береговую линию от разливов топлива, пожирая нефтепродукты.

Как пояснил руководитель группы микробной биотехнологии МГУ Андрей Шестаков, в природе есть множество микробов, которые питаются углеводородами. Однако ученые отобрали именно те штаммы, которые могут выжить при любых погодных условиях. Таким образом, они смогут бороться с разливами даже в Арктике.

Еще одной особенностью инновационного изобретения стали гранулы с непромокаемой оболочкой. В них помещают микроорганизмы, которые затем распространяют по территории загрязнения. Вода не растворяет капсулы, это делает только нефть, поэтому микробы оказываются непосредственно среди разлива. После проделанной работы штаммы становятся кормом для обитателей водоемов.

Найти протечку и предотвратить катастрофу

Сколько бы не прошло времени с момента аварии на Чернобыльской АЭС, произошедшую катастрофу будут помнить во всем мире. Чтобы подобного больше не случилось, необходимо должным образом следить за безопасностью на таких объектах.

Физический институт имени Лебедева РАН изобрел лазерную систему для обнаружения протечки в контуре ядерного реактора. По словам ученых, протечка вещества теплоносителя из первого контура реактора во второй — одна из наиболее опасных аварийных ситуаций. Это может привести к разгерметизации и радиационному облучению сотрудников.

До создания системы не было способов выявить протечку на ранней стадии, поэтому новый метод является актуальным и поможет обеспечить безопасную работу на АЭС.

Новый поиск от «Яндекса»

В топе от Роспатента свою строчку также получил разработанный сотрудниками «Яндекса» алгоритм, повышающий точность поиска и представления нужной информации пользователю. Система стала работать лучше и быстрее благодаря предугадыванию запросов с помощью машинного обучения.

Алгоритм вошел в новый пакет обновлений, который в конце декабря представила компания. В него вошли порядка 1,5 тысячи изменений, в том числе технология визуализации, которая в сочетании с машинным обучением делает загрузку результата практически моментальной.

Кроме того, в пакете можно найти турбо-версию страницы, которая работает в 15 раз быстрее, чем обычная. Также специалисты поработали с экспертным поиском. Профессионалы из разных сфер будут проводить верификацию ответов, а результаты помогут научить новый алгоритм сортировать результаты поиска.

Тушить пожары в арктических условиях

Кажется, что в холодных регионах практически не бывает пожаров. При низких температурах и среди льда действительно меньше вероятности природных возгораний, но никто не отменял воспламенения топлива или техники. Более того, суровые условия накладывают определенные ограничения на работу пожарных. Они, например, не могут использовать пенные огнетушители, так как содержимое замерзает.

Разработчики ООО «Газпром добыча Ямбург» создали и запатентовали новый пенообразователь, которому не страшны минусовые температуры. Состав включает в себя синтетические углеводородные и фторсодержащие вещества, а также антифриз и специальные добавки. Такая смесь может работать, даже если температура воздуха упадет до минус 60 градусов.

Кто еще в списке?

Кроме перечисленных новинок в рейтинг Роспатента вошла система, построенная на базе технологии big data, позволяющая обрабатывать большие объемы данных. С помощью нового метода специалисты могут определить наилучшее место для установки банкомата.

Также одну из строчек топ-10 заняла система, основанная по технологиям искусственного интеллекта. Благодаря ей, появилась возможность распознавать широкий спектр символов. Следующим запатентованным изобретением стал комплекс оказания экспресс-помощи тем, кто страдает от проблем с сердцем. Замыкает десятку средство для удаления из крови белковых комплексов. Такие комплексы вызывают развитие атеросклероза — хронического заболевания артерий. Несмотря на то, что про эти изобретения практически нет детальной информации в широком доступе, их никак нельзя назвать менее значимыми.

Источники фото: pixabay, РИА «Новости»