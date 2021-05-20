Пожары пришли в села и деревни. Спасти жизнь и имущество помогут несколько советов

Вместе с жаркой погодой в сельской местности начались пожары. Огонь в деревнях распространяется очень быстро, а тушить его намного сложнее, чем возгорания в городе. Спасти дом от пламени поможет ответственность и коллективная работа.

В среду в поселке Дальний Иркутской области произошел крупный пожар. Сначала его тушили местные жители и добровольцы, а позднее для ликвидации пожара в населенный пункт направили аэромобильные группы МЧС, спасателей авиалесоохраны. Для помощи пожарным туда также послали военнослужащих Иркутской авиационной эскадрильи Росгвардии.

Спасателям удалось ликвидировать открытое горение. Никто из жителей не пострадал, но без жилья остались 18 человек. Всего сгорело 28 домов.

Погорельцев расселили по родственникам, им также окажут финансовую помощь. Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев рассказал в Instagram, что к жителям поселка Дальний направили психолога.

Прокуратура начала выяснять причины пожара. Пока что предполагают, что он произошел из-за сварочных работ.

В поселке Перелучи Новгородской области тоже произошел пожар, который охватил больше 20 зданий, в том числе шесть домов. Возгорание началось в церкви, а из-за ветра огонь быстро перешел на жилые дома и дачи. Несмотря на штормовой ветер, открытое горение удалось ликвидировать.

В начале мая похожая ситуация была в Омской области в деревне Каракуль. Там сгорело 25 домов, в их числе 14 жилых. По предварительной версии, пожар начался с возгорания камыша.

Борьба с огнем

Бороться с огненной стихией непросто, а в сельской местности еще сложнее. Аттестованный спасатель МЧС Эдуард Халилов объяснил «360», что главная сложность заключается в том, что люди начинают активно вести хозяйство и жгут траву.

Где-то пал травы, а где-то сварочные работы. Весенняя погода и ветер позволяют быстро распространяться огню Эдуард Халилов.

Среди других факторов Халилов отметил отсутствие у людей первичных средств пожаротушения и нехватку знаний по тому, как правильно вести себя при пожаре.

Эксперт по безопасности МЧС Михаил Макей напомнил, что в сельскую местность трудно оперативно приехать. Он рассказал, что раньше в деревнях жителей оповещал о пожаре звон колокола и все люди принимались тушить огонь. Но сейчас этот алгоритм утратил силу.

«Люди между собой не общаются, а ведь по правилам безопасности — это одна из основных вещей. Вы должны изучить вашу среду обитания и соседей, которые там живут», — добавил Макей.

С наступлением теплой весны есть большая вероятность возникновения пожара. Специалисты объяснили, что высокие температуры высушивают траву и деревья. Из-за этого все материалы, которые могут воспламениться, находятся в сухом состоянии.

Тем не менее, не стоит забывать и про человеческий фактор. Весной люди, как правило, уезжают на природу на шашлыки, пренебрегая правилами пожарной безопасности.

Профилактика от огня

Чтобы защитить свой дачный участок от огня, Михаил Макей посоветовал оснастить жилое помещение средствами пожаротушения и извещения о возгорании. Среди таких средств должны быть резервуары водой и огнетушители.

Эдуард Халилов заметил, что люди должны понимать зависимость друг от друга. По его словам, жителям необходимо осознавать опасность разведения огня и пала травы. А если пожар все же начался, то все дееспособные люди должны включиться в его тушение.

Специалист также отметил, что каждому жителю сельской местности стоит иметь «тревожный рюкзак», где собраны все документы и ценности, чтобы в самых экстремальных случаях можно было эвакуироваться.