Пожары в Рязанской области дошли до парка «Мещерский». Жители поселка пообещали защитить дома от огня

Сотрудники МЧС и авиалесоохраны продолжают работать на тушении пожаров в Рязанской области. Сегодня ситуацию осложнилась из-за сильного ветра. Он раздувает пламя и помогает ему распространяться очень быстро. Низовой огонь, с земли, быстро поднимается на верхушки деревьев и превращается в верховой. В Рязанской области работает корреспондент «360» Ксения Жеребцова.

«Мещерский» в дыму

Лесные пожары в Рязанской области перекинулись на национальный парк «Мещерский». Из-за сильного дыма журналистам на месте работать очень сложно: слезятся глаза и тяжело дышать. У спасателей маски и специальные шлемы.

Источник фото: телеканал «360»

Они работают в самом очаге пожара, проливая все водой. Работать нужно оперативно, чтобы остановить распространяющееся пламя. Ветер раздувает его просто моментально и огонь охватывает все большее пространство.

Источник фото: телеканал «360»

Воду на пожары сбрасывает авиация. Но пока ситуацию это не очень спасет. Национальный парк продолжает гореть. Спасатели делают все, чтобы остановить огонь.

«Мы все пойдем»

Поселок Деулино находится только в четырех километрах от бушующих пожаров. Местные жители уже заявили, что готовы прийти на помощь и сделать все, чтобы спасти свои дома.

«В 2010 году мы сами тушили пожар. Мой муж и сын. Поэтому, если сейчас нужно, то мы все пойдем. Потому что тогда сгорела соседнее село Картаносово», а мы свое отстояли», — заявила одна из женщин.

Источник фото: телеканал «360»

Она подчеркнула, что приехала в поселок только два дня назад. Сейчас она готовится заливать участок и территорию вокруг дома водой, чтобы хоть как-то его спасти.

«Мы все вкладывали в свои дома не просто много, а всю свою жизнь. Естественно, нам их жалко. В 2010 году огонь шел на нас со всех сторон, но вокруг все вспахали. Сейчас этого нет, поэтому я готова залить все вокруг дома», — добавила она.

При этом местные жители верят, что пожарные справятся с огнем. Они объяснили, что авиация продолжает сбрасывать воду даже по ночам. Поэтому надежда, что пламя удастся погасить у людей есть.

В Деулино на всех улицах стоят машины пожарных, а также ездят «поливалки», которые фонтанами воды обливают улицы дома и транспорт.

Источник фото: телеканал «360»

Удалось поговорить с жительницей сгоревшего в 2010 году села Картаносово. Вспоминая пожар, который уничтожил ее населенный пункт она отметила, что это было очень страшно.

«Сейчас ситуация сложная, но нас информируют. Мы очень надеемся, что у МЧС и других служб все под контролем. Опасность природного огня есть всегда. Поэтому местные жители могут вывести детей, но свои дома они будут отстаивать до последнего», — подчеркнула она.

Пока природные пожары еще далеко жители уже готовятся. Набирают в бочки и все свободные на своих участках воду, чтобы залить участки с приходом пламени. Кроме того, уже готовят лопаты, чтобы сделать окопы, через который огонь не пройдет. Как действовать по другому они пока не понимают.

Источник фото: телеканал «360»

О том, что поселок Деулино находится под угрозой пожара написал в своем Telegram-канале временно-исполняющий обязанности губернатора Рязанской области Павел Малков заявил, что в настоящее время в поселке Деулино находится более 220 человек и 80 единиц техники пожарной группировки. Они не подпустят огонь на опасное расстояние и погасят новые очаги.