Пожар в Нанте, атака на Twitter и «абрикосовые войны». Неделя в фотогалерее

Очередная неделя подошла к концу. За прошедшие семь дней в мире произошло много громких событий — Twitter, загорелся собор Святых Святых Петра и Павла, а в России заработал сервис потоковой музыки Spotify. Подробнее о том, что произошло с 13 по 19 июля, — в фотогалерее «360».

Атака на Twitter

В ночь на 16 июля произошла масштабная хакерская атака на Twitter — она стала одной из крупнейших за все время работы социальной сети. Неизвестные взломали аккаунты крупнейших корпораций, а также политиков и бизнесменов. Пострадали страницы Apple и Uber, предприниматели Илон Маск, Билл Гейтс, Джефф Безос, Уоррен Баффетт, политики Барак Обама, Джо Байден, Майкл Блумберг, рэпер и кандидат в президенты США Канье Уэст, а также известные криптобиржи и многие другие.

Но главными жертвами взлома стали доверчивые подписчики. Хакеры разместили на страницах знаменитостей посты с призывали легко обогатиться. Они предложили прислать на указанный адрес биткоины, а потом — получить прибыли в двойном размере. Хакеры подчеркнули, что акция действует «только сегодня и только сейчас».

Менее чем за три часа пользователи социальной сети перевели на счета мошенников более 118 тысяч долларов.

Пожар в соборе Святых Петра и Павла

Собор Святых Петра и Павла, который называют «готической жемчужиной», загорелся на юге Франции 18 июля. Его тушили более 100 пожарных машин, что позволило довольно быстро локализовать возгорание. Однако без потерь не обошлось — огонь полностью уничтожил старинный орган, который создали в 1620 году, а также витражи восточного фасада храма, которые установили в 1499 году

Следователи уже начали расследование причин пожара. Есть предположение, что собор могли поджечь намеренно.

#Metoo в армии США

О домогательствах в американской армии массово заговорили после убийства 20-летней военнослужащей Ванессы Гиллен. Она исчезла 22 апреля с базы Форт-Худ. Более сотни людей искали девушку в течение двух месяцев. Тело Гиллен нашли в конце июня — предположительно, ее забил до смерти молотком солдат Аарон Робинсон. 1 июля он покончил с собой — после того, как его попытались арестовать по подозрению в убийстве.

Многие женщины-военные заявили, что подверглись во время службы насилию. Они подчеркнули, что начальство никак не помогало им в таких ситуациях. Наоборот, руководители могли разрушить карьеру тем жертвам, которые решились донести на своего обидчика. Самим насильникам за это не было ничего.

Крупный скандал, связанный с домогательствами, разразился и в среде журналистов либеральных изданий. Журналиста «Дождя» и открытого гея Павла Лобкова обвинили в приставаниях бывшие стажеры и младшие коллеги. Многие из них заявили об этом анонимно.

Spotify пришел в Россию

Сервис потоковой музыки Spotify появился еще в середине нулевых, однако до России добрался только сейчас. В App Store, Play Market и Microsoft Store страны приложение стало доступно 14 июля. Помимо российских пользователей, Spotify теперь могут скачать жители Казахстана и Белоруссии.

Сервис доступен как бесплатно, так и по подписке. Она стоит 169 рублей в месяц. Подробнее о том, почему сервис так поздно заработал в нашей стране — в материале «360».

Противники Лукашенко объединились

Штабы трех оппозиционных кандидатов в президенты Белоруссии приняли решение объединиться. Теперь Виктор Бабарико, Валерий Цепкало и Светлана Тихоновская работают вместе — при этом право продолжать гонку есть только у последней.

Бабарико, которого считают одним из главных конкурентов действующего лидера Александра Лукашенко, задержали. Это произошло в тот момент, когда экс-глава Белгазпромбанка поехал сдавать подписи — его кандидатуру поддержали более 425 тысяч человек. В результате следствие обвинило его по трем уголовным статьям — правоохранители считают, что Бабарико отмывал деньги и давал взятку. В итоге Центризбирком республики отказался регистрировать бывшего руководителя Белгазпромбанка в качестве кандидата.

Виктору Цепкало ЦИК тоже отказал в регистрации, но по другой причине. По данным комиссии, он не собрал минимальный порог в 100 тысяч голосов — именно столько человек должны поддержать претендента на пост президента, чтобы он мог продолжить гонку. Цепкало принес почти 160 тысяч подписей, но комитет признал действительными лишь 75 тысяч.

Илон Маск вошел в десятку богатейших людей мира

Основатель Tesla и SрасеХ Илон Маск впервые вошел в десятку самых богатых людей мира по версии журнала Forbes. Его состояние оценивают в 70,8 миллиарда долларов. В результате Маск сразу оказался на восьмом месте рейтинга.

Он смог попасть туда в основном за счет роста стоимости акций Tesla. 29 апреля, компания рассказала, что за квартал заработала 16 миллионов долларов при выручке 5,99 миллиарда долларов.

«Неопровержимые доказательства» связи Фургала с бандитами

Следственный комитет заявил, что обнаружил «неопровержимые доказательства» причастности Сергея Фургала к убийствам, в которых его подозревали. Ведомство также озвучило имена предпринимателей, в покушении на которых тоже обвиняют хабаровского губернатора.

По версии следствия, Фургал причастен к организации убийств предпринимателей Евгения Зори и Олега Булатова, а также к покушению на бизнесмена Александра Смольского. Правоохранители уверены, что эти преступления они с соучастниками совершили «на фоне продвижения собственных коммерческих интересов».

СК уверен, что непосредственными исполнителями убийств, «которые организовали Фургал и его соучастники», были бандиты из преступной группировки «Тимофеевские». Именно с этой ОПГ в начале нулевых был тесно связан Андрей Карепов. Он был помощником Сергея Фургала, когда тот занимал пост депутата Госдумы.

Наводнение в Можайске

Из-за сильных осадков в ночь на 15 июля поток воды размыл дорогу в деревне Хорошилово Можайского городского округа. Стихия отрезала от остального мира жителей более чем ста домов в семи населенных пункта.

По словам местных жителей, поток прорвал установленную на реке дамбу, однако власти вскоре опровергли эту информацию — дамба смогла устоять. Чтобы люди смогли добираться до работы и магазина, власти установили временный, деревянный мост для пешеходов. Работы по восстановлению дороги начнут сразу после того, как вода спадет.

«Абрикосовые войны» Армении и Азербайджана

Конфликт, который возник между Арменией и Азербайджаном, дошел и до российского рынка. Несколько десятков фур с абрикосами не пустили на оптовый московский рынок «Фуд Сити».

Конфликт начался на фоне боевых столкновений между двумя странами на границе. Стороны обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня и использовании артиллерии. В результате 16 человек погибли, еще несколько получили ранения.

Подробнее о том, чем закончились «абрикосовые войны» — в материале «360».