Пожар в гостинице с детьми стал смертельным. Уроки «Зимней вишни» забыты?

В ночь на 4 мая на юго-востоке Москвы загорелась гостиница «Вечный зов». Там ночевали более 300 постояльцев, треть которых оказались детьми из лагеря. Очевидцы утверждают, что не слышали сигналов пожарной тревоги и выбираться из объятого пламенем отеля им пришлось самостоятельно. И такая ситуация стандартна в России — кажется, что уроки «Зимней вишни» начали забывать.

В гостинице «Вечный зов» на 6-й Кожуховской улице на юго-востоке Москвы вспыхнул пожар. По словам администрации, внутри находились 305 человек. Огонь охватил площадь 100 квадратных метров на первом этаже и в коридоре.

По словам очевидцев, в гостинице размещался летний лагерь. В момент пожара в здании на втором этаже находились около сотни детей. Их выводили из охваченного огнем и дымом помещения взрослые постояльцы и прохожие, вытаскивали из окон подоспевшие пожарные. Из-за сильного задымления пожару присвоили второй, повышенный ранг сложности.

С огнем боролись 119 человек и 38 единиц техники. Через час, к 04:30, пожар был полностью ликвидирован. Удалось спасти 305 человек, есть пострадавшие, в том числе и дети. Два человека погибли. Прокуратура Москвы взяла на контроль расследование уголовного дела по факту пожара.

Случится у других

Очевидцы утверждали, что пожарной сигнализации они не слышали. Одна из постояльцев рассказала, что позвонила на ресепшен, когда раздались крики в коридоре. Ей сообщили, что начался пожар, и посоветовали выбираться. По ее словам, сотрудники отеля не стали организовывать эвакуацию или выводить людей, все спасались самостоятельно. Запасных эвакуационных выходов в гостинице не было.

Руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова сообщила, что, по предварительным данным, на момент пожара системы противопожарной защиты находились в неисправном состоянии.

Аттестованный спасатель МЧС, эксперт по выживанию Эдуард Халилов рассказал «360», что корни таких ЧП следует искать в халатности, которую проявляют люди в вопросах пожарной безопасности. Ей просто не уделяют должного внимания.

«Всем кажется, что они происходят где-то там, на стороне. Вот горели „Зимняя вишня“, „Хромая лошадь“, а у них никогда ничего такого не произойдет. Хотя причинами пожаров бывают и электропроводка, и неисправное электрооборудование, и неосторожное обращение с огнем, и даже банальный окурок, брошенный в мусорное ведро с бумагой», — сказал эксперт.

Он отметил, что хотя руководство ресторанов, гостиниц или торговых центров не всегда компетентно в теме пожарной безопасности, у них есть инженеры по охране труда и технике безопасности. Задача этих специалистов — следить за исправностью систем, делать так, чтобы хорошо проходили проверки МЧС и все документы были в порядке.

Системы дают сбой

Эдуард Халилов пояснил, что все системы оповещения, пожаротушения, дымоудаления иногда дают сбой. Поэтому их нужно периодически тестировать, должны проводится учения по эвакуации, чтобы персонал знал, как себя вести и как выводить людей. После трагедии в ТЦ «Зимняя вишня» на это стали обращать внимание и отрабатывать.

«Но прошло несколько лет, и опять все забыли, ответственность за свою безопасность атрофировалась. Пока трагедия не произойдет, все живут в достаточно расслабленном режиме. Многие люди даже не знают, как звучит сигнал пожарной тревоги, как оповещают дымовые сигнализационные датчики», — сказал спасатель.

Но даже если звучит голосовое предупреждение, все относятся к этому как к очередным учениям — несерьезно. Эдуард Халилов вспомнил, как лично был свидетелем учений в торговом центре. Несмотря на звуки пожарной тревоги, люди продолжали ходить по бутикам.

«Спрашиваю: „Почему вы не выходите?“ Продавцы говорят: „А как мы выйдем? У нас здесь касса, деньги, посетители продолжают ходит и мерить одежду“. И получается, что люди, пока сами не почуют запах дыма, не увидят пламя, просто не реагируют на опасность», — сказал эксперт.

«У каждой трагедии несколько имен»

У администрации любой гостиницы нет резонов постоянно устраивать тренировочные эвакуации, получая нарекания от постояльцев. Люди, приехавшие отдыхать, не захотят второй раз селиться там, где их будут тревожить пожарными учениями. Просто нет осознания, что лучше 10 раз выбежать, чем один раз замешкаться и погибнуть, отметил эксперт.

А в условиях экстремальной ситуации именно скорость реакции становится фактором, от которого зависит, спасется человек или нет. Время при пожаре — очень важный момент, так как в первую очередь убивает не огонь, а дым, ядовитый и токсичный, подчеркнул Эдуард Халилов.

«Несработавшая сигнализация будет поводом для разбирательства. Будут опрашивать очевидцев, персонал, хозяев гостиницы, смотреть видео с камер, оценят и проверку надзорных органов. У каждой трагедии есть фамилия, имя и отчество, а иногда это несколько имен. И их непременно установят», — выразил уверенность эксперт.

Гостиница «Вечный зов»

Фактически то, что именуется гостиницей «Вечный зов», больше похоже на хостел, так как находится не в собственном здании, а в жилой пятиэтажке. Если верить интернет-поисковикам, то в доме № 26 на 6-й Кожуховской улице также расположена подрядная организация ООО «Строймонтаж».

Но это не мешает на площадках по поиску жилья для туристов презентовать гостиницу как отель «Вечный зов Премиум Кожуховская». В списке главных плюсов — непосредственная близость к центру столицы: парк «Зарядье», Кремль, ГУМ, Красная площадь и собор Василия Блаженного всего в семи-девяти километрах от отеля.